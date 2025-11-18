Nga nhận định cơ hội cải thiện quan hệ với Mỹ

(Ảnh minh họa: TASS)

Theo hãng thông tấn TASS của Nga, Đại sứ quán Nga đưa ra tuyên bố trên đúng ngày kỷ niệm 92 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Nga và Mỹ (16/11/1933 - 16/11/2025). Thông báo của Đại sứ quán Nga nhấn mạnh, trong bối cảnh thế giới đa cực hiện nay, cơ hội đã mở ra cho cả Nga và Mỹ trong việc bình thường hóa quan hệ dựa trên các nguyên tắc bình đẳng, tôn trọng lợi ích quốc gia và cùng tồn tại hòa bình.

Thông báo có đoạn "chính cách tiếp cận này đã tạo nên bước đột phá vào năm 1933" khi Tổng thống Mỹ lúc đó là Franklin D. Roosevelt quyết định thiết lập quan hệ ngoại giao với Liên Xô dựa trên sự thay đổi của thực tế địa chính trị vào thời điểm đó.

Đại sứ quán Nga cũng nhắc lại một số mốc quan trọng trong quan hệ Nga - Mỹ và ghi nhận rằng, dù có những lúc quan hệ song phương trải qua thăng trầm nhưng cả hai nước luôn tìm được giải pháp và nhận thức rõ trách nhiệm của mình trong việc duy trì an ninh toàn cầu.

Mối quan hệ Mỹ - Nga đã xuống mức thấp nhất dưới thời cựu Tổng thống Mỹ Joe Biden, trong bối cảnh xung đột Nga - Ukraine, nhưng đã có dấu hiệu cải thiện kể từ khi ông Trump trở lại Nhà Trắng. Tổng thống Trump cho biết ông muốn chấm dứt tình trạng căng thẳng và các quan chức hai nước Mỹ - Nga đã tổ chức một số vòng đàm phán trong năm nay, bao gồm hội nghị thượng đỉnh tại Alaska (Mỹ) giữa Tổng thống Putin và Tổng thống Trump.

Tổng thống Putin và Tổng thống Trump trong cuộc họp báo sau Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Nga tại Alaska hôm 15/8/2025 (Ảnh: AFP)

Mặc dù hội nghị thượng đỉnh tại Alaska không mang lại kết quả đột phá, Moscow vẫn ca ngợi thiện chí làm trung gian hòa giải và xem xét nguyên nhân sâu xa cuộc xung đột Nga - Ukraine của Washington. Các quan chức Nga cũng cho biết hội nghị này đã tạo ra cơ hội cho hợp tác thương mại và kinh tế, bất chấp quyết định trừng phạt các công ty dầu mỏ Nga (Rosneft và Lukoil) của Washington.

Phía Moscow khẳng định rằng một thỏa thuận lâu dài cần phải giải quyết các nguyên nhân gốc rễ của xung đột, bao gồm cam kết rằng Ukraine sẽ không bao giờ gia nhập NATO, tiến hành phi quân sự hóa và phi phát xít hóa, đồng thời công nhận các thực tế lãnh thổ hiện nay.