Nga nói 'không có chỗ' cho các nước châu Âu tại bàn đàm phán 3 bên về Ukraine

Theo thông tin từ Trợ lý Tổng thống Nga Yury Ushakov, cuộc đàm phán 3 bên về xung đột ở Ukraine dự kiến diễn ra tại Thủ đô Abu Dhabi, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) với sự tham gia của đại diện Moskva, Kiev và Washington sẽ diễn ra sau ngày 4/11. Tuy nhiên, ngày cụ thể vẫn chưa được xác định.

“Ngày cụ thể sẽ được xác định sớm. Nhưng rõ ràng là sẽ sau ngày 4/11”, ông Ushakov cho hay.

Đồng thời, ông Ushakov bác bỏ báo cáo cho rằng cuộc đàm phán có thể diễn ra ngay trong ngày 4/11. “Chúng tôi chưa gửi bất kỳ tín hiệu nào. Chúng tôi vẫn đang cân nhắc”, ông Ushakov giải thích.

Theo ông Ushakov, các quốc gia châu Âu sẽ không được mời tham gia vòng đàm phán hòa bình tiếp theo giữa Nga, Mỹ và Ukraine. “Các nước châu Âu có thể tự đến đó nếu mua vé. Nhưng không ai có ý định mời họ ngồi vào bàn đàm phán cả”, ông Ushakov chia sẻ.

Trợ lý Tổng thống Nga Yury Ushakov. (Ảnh: TASS)

Trong diễn biến liên quan đến cuộc xung đột Nga - Ukraine, Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng nói với phóng viên tại Căn cứ Liên hợp Andrews rằng một cuộc gặp giữa ông với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ được sắp xếp “trong thời gian rất sớm”.

“Tôi nghĩ chúng ta đang đạt được nhiều tiến bộ với Nga và Ukraine. Sẽ có một cuộc gặp được lên lịch sớm thôi và tôi nghĩ đang có nhiều tiến triển tốt đẹp”, ông Trump cho hay.

Khi được phóng viên đề nghị trả lời rõ hơn về người mà ông dự định gặp, Tổng thống Trump nhấn mạnh: “Với Tổng thống Putin và ông Zelensky”.

Trước đó, Trợ lý chính sách đối ngoại của Tổng thống Putin, ông Yuri Ushakov cũng thông tin Nga sẵn sàng nối lại đàm phán 3 bên với Ukraine và Mỹ sau ngày 4/11 nhưng không quá kỳ vọng vào cuộc họp này. “Cột mốc tiếp theo là ngày 4/11, ngày lễ lớn của chúng tôi. Sau thời điểm đó, chúng tôi sẵn sàng khôi phục các cuộc đàm phán” , ông Ushakov cho hay.

Tuy nhiên trên chiến trường, Thống đốc Dmitry Milyaev cho biết UAV Ukraine đã tiến hành đợt tấn công quy mô lớn vào rạng sáng 28/10. Theo ông, mảnh vỡ UAV rơi xuống thành phố Novomoskovsk, làm hư hại tòa nhà chung cư, số nhà ở riêng lẻ và cơ sở hạ tầng tại khu công nghiệp lân cận.