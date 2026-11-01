Nga sở hữu công nghệ dẫn đầu thế giới trong ngành năng lượng, đàm phán cùng lúc với 4 nước châu Phi

Nga có nhiều kinh nghiệm và thành tựu trong việc xây dựng và vận hành các nhà máy điện hạt nhân trong nhiều năm qua. Ảnh: kursiv

Đó là công nghệ điện hạt nhân.

Mới đây, theo Reuters, Tổng Giám đốc Tập đoàn Năng lượng hạt nhân quốc gia Nga (Rosatom) Alexei Likhachev cho biết, Nga sẵn sàng cung cấp cho các quốc gia châu Phi các nhà máy điện hạt nhân với nhiều quy mô và cấu hình khác nhau.

Tổng Giám đốc Rosatom cho biết, tập đoàn đang đàm phán về việc xây dựng các nhà máy điện hạt nhân quy mô lớn với 4 quốc gia, bao gồm Uganda, Ghana, Ethiopia và Ai Cập.

Lãnh đạo Rosatom nhấn mạnh, cách tiếp cận của tập đoàn dựa trên đặc điểm riêng của từng nước châu Phi, với các chương trình hợp tác không chỉ giới hạn ở một dự án đơn lẻ.

Tổng Giám đốc Rosatom tham dự cuộc họp với Tổng thống Putin ngày 28/9/2026. Ảnh: Reuters

Ngoài các nhà máy điện hạt nhân truyền thống, Tập đoàn Rosatom đang thúc đẩy công nghệ nhà máy điện hạt nhân nổi. Công nghệ này được giới thiệu như một giải pháp giúp các quốc gia ven biển tiếp cận nguồn năng lượng hạt nhân mà không nhất thiết phải xây dựng toàn bộ cơ sở hạ tầng trên đất liền theo mô hình thông thường.

Ông Alexei Likhachev cho biết, 9 quốc gia châu Phi đã bày tỏ sự quan tâm đáng kể đối với công nghệ này. Đồng thời, các cuộc đàm phán chi tiết đang được tiến hành với Ai Cập, Tanzania, Togo và Namibia.

Trên thực tế, khu vực Châu Phi hiện mới có một nhà máy điện hạt nhân đang vận hành là cơ sở Koeberg của Nam Phi. Nhà máy này được xây dựng bằng công nghệ của Pháp và bắt đầu hoạt động từ giữa thập niên 1980.

Tuy nhiên, trong bối cảnh nhu cầu điện tăng cùng quá trình công nghiệp hóa và đô thị hóa, một số quốc gia trên ở khu vực này đang tìm kiếm các nguồn năng lượng có khả năng cung cấp điện ổn định, với quy mô lớn.

Trên thực tế, tại Ai Cập, Tập đoàn Rosatom đang xây dựng nhà máy điện hạt nhân El Dabaa. Đây là dự án điện hạt nhân đầu tiên của nước này, bao gồm 4 lò phản ứng. Hai bên đang thảo luận về khả năng mở rộng dự án lên 6 lò phản ứng, qua đó nâng công suất phát điện trong dài hạn.

Tuy nhiên, việc triển khai các dự án nhà máy điện hạt nhân đòi hỏi vốn đầu tư lớn, thời gian xây dựng kéo dài, nguồn nhân lực chuyên môn cao và hệ thống quản lý an toàn cao.

Cùng với đó, việc triển khai các dự án còn phụ thuộc vào khả năng huy động tài chính, xây dựng cơ sở hạ tầng điện, bảo đảm nguồn cung nhiên liệu và thiết lập cơ chế quản lý chất thải phóng xạ.

Các nước châu Phi quan tâm tới các nhà máy điện hạt nhân

Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Ghana John Dramani Mahama bước vào một hội trường trước khi bắt đầu cuộc hội đàm ở bên lề Hội nghị thượng đỉnh Nga - châu Phi lần thứ ba, ngày 30/10. Ảnh: Reuters

Trên thực tế, hợp tác về năng lượng hạt nhân cũng là một trong những nội dung được thảo luận tại Hội nghị thượng đỉnh Nga – châu Phi lần thứ ba tại Moskva trong tuần này. Hội nghị có sự tham dự của đại diện khoảng 50 quốc gia châu Phi, trong đó có các nguyên thủ quốc gia và người đứng đầu Chính phủ.

Diễn đàn này được khởi động từ năm 2019, nằm trong nỗ lực của Nga nhằm tăng cường quan hệ chính trị và kinh tế với châu Phi, cũng như mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực năng lượng, công nghiệp, khoa học và công nghệ.

Sau hội nghị này, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, các quốc gia châu Phi thể hiện sự quan tâm đáng kể tới các nhà máy điện hạt nhân, công nghệ hạt nhân quy mô nhỏ và ứng dụng công nghệ hạt nhân trong y tế, nông nghiệp.