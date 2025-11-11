Nga thúc đẩy hợp tác hạt nhân với Ấn Độ, lên kế hoạch nhiều dự án mới

Moscow coi đây là ưu tiên hàng đầu trong quan hệ song phương, đặc biệt trong bối cảnh địa chính trị toàn cầu đang có nhiều biến động.

Phát biểu với hãng tin RT ngày 10/11, Tổng giám đốc Rosatom Alexey Likhachev khẳng định: "Mở rộng hợp tác hạt nhân giữa Nga và Ấn Độ luôn là ưu tiên trong chương trình nghị sự, nhưng năm nay chúng tôi có thêm nhiều lý do và động lực mới để thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa". Ông Likhachev đưa ra tuyên bố trên trong chuyến thăm Mumbai, nơi ông gặp Chủ tịch Ủy ban Năng lượng nguyên tử Ấn Độ Ajit Kumar Mohanty.

Theo người đứng đầu Rosatom, Chính phủ Ấn Độ đặt mục tiêu tăng gấp 10 lần công suất điện hạt nhân trong 20 - 25 năm tới, từ mức 10 GW hiện nay lên 100 GW. "Đây là một nhiệm vụ đầy cảm hứng", ông Likhachev nói, đồng thời cho biết khoảng một nửa số dự án sẽ được triển khai trong khuôn khổ hợp tác song phương Nga - Ấn, phần còn lại có thể huy động vốn đầu tư quốc tế và tư nhân.

Ông Likhachev cho biết các tổ chức của Nga đang phát triển các thông số kỹ thuật cho một nhà máy điện hạt nhân mới tại Ấn Độ, sử dụng lò phản ứng tiên tiến VVER-1200. Hai bên cũng đang thảo luận việc xây dựng các lò phản ứng module nhỏ (SMR) theo thiết kế của Nga, cũng như mở rộng hợp tác trong chu trình nhiên liệu hạt nhân và nội địa hóa sản xuất thiết bị tại Ấn Độ.

Rosatom và Ủy ban Năng lượng nguyên tử Ấn Độ đã rà soát tiến độ của dự án trọng điểm nhà máy điện hạt nhân Kudankulam tại bang Tamil Nadu - cơ sở điện hạt nhân lớn nhất của Ấn Độ do Nga hỗ trợ. "Chúng tôi đã xây dựng được một hệ thống hợp tác hiệu quả và chuỗi cung ứng đáng tin cậy, tạo nền tảng cho việc triển khai các dự án mới, cả quy mô lớn và nhỏ", ông Likhachev nhấn mạnh.

Trong bối cảnh các biện pháp trừng phạt của phương Tây, lãnh đạo Rosatom cho biết Ấn Độ đã thay thế nhiều nguồn cung từ các quốc gia "thiếu thiện chí", góp phần duy trì tiến độ hợp tác. Ông gọi đây là quá trình thích ứng linh hoạt, minh chứng cho sự tin cậy và ổn định trong quan hệ Nga - Ấn.

Theo Đại sứ Nga tại New Delhi - ông Denis Alipov, thương mại song phương giữa hai quốc gia đã vượt 70 tỷ USD bất chấp trừng phạt, với hơn 90% giao dịch được thực hiện bằng đồng nội tệ hoặc các đồng tiền thay thế. Ông Alipov cho biết cơ chế thanh toán trực tiếp đã được thiết lập, đồng thời khẳng định Moscow sẵn sàng mở rộng hợp tác chuyển giao công nghệ quốc phòng và năng lượng hạt nhân dân dụng, trong đó có chuyển giao công nghệ lò phản ứng nhỏ và máy bay chiến đấu thế hệ năm Su-57 theo hình thức sản xuất có giấy phép.

Trong chuyến công du của Tổng thống Vladimir Putin đến Ấn Độ trong tháng tới, các dự án hạt nhân dự kiến sẽ trở thành trọng tâm hợp tác chiến lược Nga - Ấn, được xem là minh chứng cho mối quan hệ bền vững và định hướng tương lai giữa hai nước sau 25 năm thiết lập đối tác chiến lược toàn diện.