Nga tuyên bố sở hữu ‘kho báu’ khổng lồ thuộc hàng top thế giới, khai thác hơn 500 năm mới hết

Nga đang sở hữu trữ lượng than có thể dùng trong hơn 500 năm, Phó Thủ tướng Nga Alexander Novak viết trong một bài báo cho tạp chí Energy Policy.

Theo chiến lược năng lượng của Nga kéo dài đến năm 2050, trữ lượng than của quốc gia này ước tính ở mức 272,7 tỷ tấn, đứng thứ 5 về trữ lượng than toàn cầu và thứ 6 về sản lượng.

Nga đặt mục tiêu sản xuất 530,1 triệu tấn vào năm 2030 và 662 triệu tấn vào năm 2050. Năm 2024, sản lượng than đạt 443,5 triệu tấn.

“Việc triển khai các trung tâm khai thác than mới sẽ bổ sung công suất thêm 250 triệu tấn vào năm 2050. Khai thác than an toàn và thân thiện với môi trường vẫn là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi”, Phó thủ tướng Novak lưu ý.

Theo ông Novak, đến năm 2050, ngành công nghiệp này sẽ bao gồm các doanh nghiệp công nghệ cao, hiện đại hoạt động theo các tiêu chuẩn môi trường nghiêm ngặt.

“Công suất phát điện than lắp đặt tại Siberia và vùng Viễn Đông dự kiến sẽ đạt khoảng 38 GW. Chúng tôi cũng có kế hoạch giới thiệu các công nghệ ‘than sạch’ và các phương pháp khai thác than sáng tạo để phát triển nhiều loại sản phẩm phục vụ chế biến than và chất thải than, cũng như thúc đẩy sự phát triển của các ngành công nghiệp hóa chất than”, phó thủ tướng nói thêm.

Phó thủ tướng lưu ý rằng than vẫn là ngành công nghiệp xương sống của một số khu vực và nền kinh tế của cả nước.

“Nga có nguồn tài nguyên dồi dào và mọi cơ hội để khai thác và sử dụng hiệu quả các nguồn tài nguyên này nhằm đáp ứng nhu cầu trong nước và mở rộng xuất khẩu”, ông Novak nhấn mạnh.

Tham khảo: Tass