Ngăn chặn các website rao bán hóa đơn điện tử

Mới đây, Tổng cục Thuế (Bộ Tài chính) đã có văn bản đề nghị Bộ TTTT phối hợp ngăn chặn, xử lý các thông tin rao bán hóa đơn điện tử trên không gian mạng. Theo cơ quan này, thời gian qua có hiện tượng một số doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân lợi dụng không gian mạng xã hội, sử dụng công nghệ đăng tải thông tin, quảng cáo mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng, gây thiệt hại lớn cho ngân sách Nhà nước.

Tang vật của vụ án mua bán hoá đơn. Ảnh: Công an TP Hà Nội

Tổng cục Thuế khẳng định, hành vi đăng tải thông tin, quảng cáo mua bán trái phép hóa đơn vi phạm các quy định tại Luật Quản lý thuế năm 2019 và Nghị định 123 năm 2020 quy định về hóa đơn, chứng từ.

Do vậy, Tổng cục Thuế đề nghị Bộ TT&T phối hợp chỉ đạo Cục Phát thanh, truyền hình và Thông tin điện tử cùng các đơn vị có liên quan phối hợp với cơ quan thuế để ngăn chặn, gỡ bỏ, xử lý các website có dấu hiệu thông tin, quảng cáo mua bán hóa đơn trên không gian mạng.

Về vấn đề này, ông Lê Quang Tự Do, Cục trưởng Cục phát thanh, truyền hình và Thông tin điện tử, Bộ TT&TT cho biết, Cục đã nhận được văn bản đề nghị của Tổng cục Thuế.

“Không gian mạng cũng như trong đời thực. Bộ, ngành, địa phương nào quản lý gì trong thế giới thực sẽ quản lĩnh vực đó trên không gian mạng. Cũng như việc rao bán thuốc đông y từng nở rộ trên mạng, việc xử lý thuốc đông y do Bộ Y tế phụ trách chính. Do đó, với việc ngăn chặn các hoạt động mua bán hóa đơn điện tử trên mạng, vai trò chính vẫn thuộc về cơ quan chủ quản phụ trách lĩnh vực này là Tổng cục Thuế (Bộ Tài chính)”, ông Lê Quang Tự Do khẳng định.

Vai trò phối hợp của Bộ TTTT thể hiện ở chỗ, khi Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính gửi các đường link về những nội dung, tài khoản, trang web có liên quan đến hoạt động buôn bán hóa đơn vi phạm pháp luật và không xác định được nhân thân, Bộ TTTT sẽ yêu cầu các nền tảng mạng xã hội cả trong nước và nước ngoài ngăn chặn, gỡ bỏ.

“Trong trường hợp xác định được nhân thân, các cơ quan chức năng phải xử lý được những đối tượng vi phạm theo các quy định pháp luật hiện hành. Trường hợp không phát hiện được, chúng ta mới dùng đến biện pháp gỡ bỏ, ngăn chặn”, ông Lê Quang Tự Do cho hay.

Theo Cục Phát thanh, truyền hình và Thông tin điện tử, cách thức phối hợp nêu trên đã được Bộ TTTT áp dụng ở nhiều lĩnh vực trong thời gian qua. Đơn cử như, trong quản lý thuốc và thực phẩm chức năng, Bộ Y tế và Bộ TTTT đã thống nhất rằng, Bộ Y tế xác định những loại thuốc, thực phẩm chức năng bị quảng cáo vi phạm trên mạng và không xác định được nhân thân để xử phạt, mới chuyển qua để Bộ TTTT ngăn chặn, gỡ bỏ.

“Biện pháp ngăn chặn, gỡ bỏ nội dung không phải là biện pháp tối ưu, không xử lý triệt để tình trạng vi phạm bởi với mạng xã hội dễ lập tài khoản như hiện nay thì gỡ trang này sẽ xuất hiện trang khác. Quan trọng là phải xử lý tận gốc vấn đề, tức là xử lý nghiêm các đối tượng có hành vi vi phạm, khi đó mới có tính răn đe, cảnh báo”, ông Lê Quang Tự Do phân tích.

Bộ TTTT đã tham mưu Thủ tướng Chính phủ xây dựng Chỉ thị về việc các bộ, ngành, địa phương tăng cường sự quản lý lĩnh vực của mình trên không gian mạng. Chỉ thị này đã đến những khâu cuối của quá trình xây dựng, đã lấy ý kiến đóng góp của các bộ, ngành; xử lý xong phần góp ý và hiện đang được hoàn thiện để trình Thủ tướng Chính phủ xem xét ban hành.