Ngăn chặn 'om' vé máy bay, đẩy giá cao

Thống kê của Cục Hàng không cho thấy, trong 5 ngày nghỉ lễ vừa qua, các hãng hàng không đã vận chuyển gần 1,3 triệu lượt khách, tăng 39% so với cùng kỳ năm trước. Đóng góp chính cho tăng trưởng trên là từ khách quốc tế, khi có hơn 531 nghìn lượt khách, tăng tới 296% so với cùng kỳ năm trước. Ngược lại, khách đi nội địa bằng đường hàng không dịp nghỉ lễ vừa qua lại giảm 4% so với cùng kỳ năm trước, chỉ đạt hơn 757 nghìn lượt khách.