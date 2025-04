Ngân hàng 3 năm đoạt giải “Best Private Bank” khai trương thêm 1 trung tâm khách hàng cá nhân cao cấp

Theo báo cáo của Công ty tư vấn Henley & Partners kết hợp với New World Wealth, năm 2023, Việt Nam có tới 19.400 triệu phú có tài sản trên 1 triệu USD, 58 triệu phú có tài sản trên 100 triệu USD và 6 tỷ phú USD. Trong giai đoạn 2013-2023, số triệu phú USD của Việt Nam đã tăng 98%, tức gần gấp đôi, tốc độ này vượt cả Trung Quốc (92%), Ấn Độ (65%) và Mỹ (62%).

Tốc độ tăng trưởng đầy ấn tượng về số lượng các cá nhân giàu có cho thấy Việt Nam đang là địa hạt đầy màu mỡ để các ngân hàng nội địa phát triển dịch vụ Private Banking - dịch vụ ngân hàng chuyên biệt dành cho giới "siêu giàu", cung cấp giải pháp quản lý tài sản và mọi nhu cầu liên quan đến tài chính và phi tài chính của khách hàng.

Những năm trở lại đây, nhiều "ông lớn" ngành ngân hàng đã đẩy mạnh các chiến dịch hút khách "VIP" như một phần quan trọng của chiến lược kinh doanh. Trong số đó, BIDV ghi dấu ấn là Ngân hàng TMCP vốn nhà nước đầu tiên triển khai dịch vụ Private Banking chuẩn quốc tế kể từ tháng 10/2021, với những nỗ lực toàn diện nhằm đem đến cho khách hàng thượng lưu những trải nghiệm xứng tầm đẳng cấp.

Ngoài cung cấp những sản phẩm, dịch vụ tư vấn đa dạng, chuyên biệt hóa như thẻ định danh BIDV Private Banking; tiền gửi Privilege; kênh đầu tư cơ bản Smart Bond, Smart Fund; dịch vụ uỷ thác đầu tư Smart Investment; BIDV còn không ngừng kết nối với các đối tác trong nước và quốc tế để thiết kế giải pháp quản lý tài sản tối ưu, hoạch định hành trình mở rộng sản nghiệp trên đa dạng lĩnh vực.

Không chỉ vậy, BIDV cũng là ngân hàng đầu tiên trong nhóm "Big 4" thành lập mô hình Trung tâm Khách hàng cá nhân cao cấp, nơi khách hàng với khối tài sản từ 1 triệu USD trở lên được phục vụ trong không gian sang trọng, đẳng cấp, bởi lực lượng giám đốc - chuyên gia hàng đầu.

Với vị thế là ngân hàng có lịch sử hoạt động lâu đời nhất tại Việt Nam, là ngân hàng đầu tiên và duy nhất tính đến thời điểm hiện tại có tổng tài sản, nguồn vốn, cho vay trên 2 triệu tỷ đồng, BIDV đã và đang cho thấy những kinh nghiệm dạn dày cùng khả năng cung cấp dịch vụ đẳng cấp, xứng tầm cho nhóm khách hàng thượng lưu. Tại lễ trao giải "Vietnam Excellence in Retail Finance and Financial Technology Awards" vừa qua, BIDV được vinh danh với giải thưởng "Best Private Bank in Vietnam" lần thứ 3 liên tiếp.

Nhận xét về thành tích ấn tượng này, đại diện tạp chí The Asian Banker cho biết: "Giải thưởng phản ánh tầm nhìn và năng lực triển khai xuất sắc của BIDV trong lĩnh vực dịch vụ ngân hàng cao cấp với các giải pháp quản lý tài sản và công nghệ tài chính số dẫn đầu thị trường".

Giữa cuộc đua hút khách thượng lưu ngày càng sôi nổi, BIDV đang cho thấy những ưu điểm vượt trội khi triển khai mô hình kinh doanh theo chuẩn quốc tế; sở hữu dải sản phẩm đa dạng, toàn diện cùng đội ngũ giám đốc, chuyên gia quản lý tài sản trình độ cao; "bắt tay" cùng định chế tài chính hàng đầu thế giới như tập đoàn Edmond de Rothschild để đem đến cho khách hàng cá nhân cao cấp tại Việt Nam cơ hội tiếp cận sử dụng dịch vụ tài chính đẳng cấp toàn cầu.

Những nỗ lực không ngừng trong việc xây dựng dịch vụ Private Banking và các Trung tâm Khách hàng Cá nhân Cao cấp đã giúp BIDV tạo lập được vị thế vững vàng với số lượng khách hàng có giá trị tài sản cao (HNWI) và tổng tài sản quản lý tăng trưởng hơn 30% so với năm 2024.

Nối tiếp sự thành công rực rỡ của Trung tâm Khách hàng Cá nhân Cao cấp tại trụ sở chính 194 Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm, Hà Nội, tháng 02/2025, BIDV chính thức khai trương thêm 1 chi nhánh Trung tâm Khách hàng Cá nhân Cao cấp tại TP Hồ Chí Minh, địa chỉ Tầng 2, Sài Gòn Plaza, 24 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Nghé, Quận 1.

Việc mở rộng mạng lưới phục vụ khách hàng siêu giàu tiếp tục khẳng định vị thế của BIDV là ngân hàng có dịch vụ Private Banking tốt nhất Việt Nam. Đây là cột mốc quan trọng trong chiến lược phát triển dịch vụ khách hàng cao cấp, mang đến khách hàng trải nghiệm đẳng cấp và các giải pháp quản lý tài sản tối ưu hướng tới phát triển tài sản bền vững.

Khác với khu vực giao dịch ưu tiên thường thấy tại các ngân hàng, Trung tâm Khách hàng Cao cấp là nơi chuyên biệt phục vụ những vị khách đẳng cấp nhất. Do đó, việc thiết kế không gian đáp ứng được các tiêu chí sang trọng, tiện nghi, tinh tế được BIDV vô cùng chú trọng.

Chi nhánh Trung tâm Khách hàng Cá nhân Cao cấp tại TP Hồ Chí Minh là sự kết hợp hài hòa giữa vẻ đẹp tự nhiên và giá trị văn hóa, hòa quyện nét truyền thống và hiện đại. Nổi bật hơn cả phải kể tới sảnh lobby và điểm nhấn là biểu tượng rực rỡ hoa mai vàng năm cánh - kết tinh giá trị của BIDV với văn hóa đa miền, mang tinh thần của sự cao sang, phú quý và khát vọng thôi thúc thúc vươn tầm.

Đặc biệt, những thiết kế uốn cong mềm mại - điểm đặc trưng của mỗi Trung tâm Khách hàng Cá nhân Cao cấp của BIDV - hòa hợp với phong cách nội thất bo tròn của bàn ghế và hệ thống ánh sáng đèn led dịu nhẹ tạo điểm nhấn cho không gian thêm đẳng cấp.

Điểm thêm sự tinh tế là mùi hương được thiết kế dành riêng chào đón mỗi Quý khách hàng khi bước chân đến Trung tâm Khách hàng Cá nhân Cao cấp.

Hiểu rõ của nhu cầu nhóm khách hàng thượng lưu, các phòng tư vấn tại Trung tâm được thiết kế chuyên biệt, đảm bảo sự kín đáo, riêng tư, đồng thời cung cấp các trang bị hiện đại nhằm tối ưu hóa trải nghiệm của người dùng và phục vụ cho nhiều mục đích khác nhau. Có thể kể đến Phòng tư vấn có camera phục vụ hoạt động giao dịch tiền; Phòng hợp lớn dành cho sự kiện gặp gỡ, kết nối cơ hội đầu tư; Phòng tư vấn dành riêng cho khách hàng đi cùng người thân hoặc con nhỏ;...

Không chỉ chú trọng đầu tư cơ sở vật chất, BIDV còn tập trung xây dựng lực lượng nhân sự chất lượng cao nhằm phục vụ các khách hàng siêu giàu.

Mỗi khách hàng tới Chi nhánh Trung tâm Khách hàng Cá nhân Cao cấp sẽ được chăm sóc bởi một giám đốc quản lý tài sản (Private Banker) – những chuyên gia được đào tạo bài bản về dịch vụ Private Banking và sở hữu chứng chỉ bởi học viện danh tiếng toàn cầu trong khu vực (WMI Singapore).Với kiến thức chuyên môn cùng kinh nghiệm dày dặn trong lĩnh vực tài chính-ngân hàng, các Private Banker này có thể tư vấn và đưa ra các giải pháp tài chính mang tính cá nhân hóa cao, phù hợp với từng nhu cầu và mục tiêu cụ thể của khách hàng.

Không chỉ dừng lại ở việc đáp ứng các nhu cầu tài chính thông thường như giao dịch, thanh toán hay quản lý tài sản, đội ngũ chuyên gia của BIDV còn đóng vai trò như những cố vấn chiến lược, giúp khách hàng hoạch định những giải pháp tài chính toàn diện. Dù đó là nhu cầu quản lý tài sản một cách an toàn, bảo toàn giá trị tài sản qua nhiều thế hệ, tối ưu hóa danh mục đầu tư hay gia tăng giá trị tài sản thông qua các kênh đầu tư đa dạng, BIDV đều sẵn sàng đồng hành và đưa ra các giải pháp tối ưu nhất.

Với thế mạnh mạng lưới đối tác tiềm lực trong và ngoài nước, Chi nhánh Trung tâm Khách hàng Cá nhân Cao cấp cũng là nơi ngân hàng tổ chức các sự kiện Private (riêng tư) chỉ dành cho khách hàng thượng lưu, với số lượng rất hạn chế.

Tiêu biểu là sự kiện "Exclusive Wealth Circle", lần đầu tiên được tổ chức dành cho khách hàng Private Banking tại thành phố Hồ Chí Minh. Sự kiện đánh dấu một cột mốc trong chuỗi sự kiện độc quyền giữa BIDV và Tập đoàn Edmond de Rothschild – đối tác chiến lược hàng đầu thế giới trong lĩnh vực Ngân hàng cao cấp và Quản lý tài sản. Theo đó, các khách hàng Việt Nam có nhu cầu sẽ được tiếp cận và kết nối với dịch vụ ngân hàng và quản lý tài sản tại Thụy Sĩ.

Với những khách hàng đam mê nghệ thuật, BIDV và Edmond de Rothschild tiếp tục mang đến trải nghiệm đẳng cấp với "Dạ tiệc Ánh trăng". Trên nền kiến trúc di sản đậm chất Pháp, bữa tiệc là sự giao thoa giữa âm thanh, ánh sáng, thời trang, ẩm thực và nghệ thuật, nơi những giá trị tinh hoa được tái hiện một cách sống động. Tại đây, câu chuyện về CARON Paris – thương hiệu nước hoa hơn 120 năm tuổi – được kể lại qua những tầng hương tinh tế, hòa quyện cùng sắc vị quyến rũ của vang Edmond de Rothschild. Không gian sự kiện được lấy cảm hứng từ những khu vườn huyền bí, mở ra hành trình khám phá thế giới nội tâm phong phú và đa sắc màu. Đặc biệt, các khách mời còn có cơ hội chiêm ngưỡng bộ sưu tập thời trang độc đáo từ NTK Lê Thanh Hòa.

Những sự kiện được tổ chức không chỉ tạo dựng không gian kết nối cộng đồng khách hàng tinh hoa mà còn mang đến khách hàng Việt Nam với những trải nghiệm đẳng cấp và cơ hội đầu tư toàn cầu.

Từ tiềm lực vững mạnh, đội ngũ nhân sự chất lượng cao và sự đồng hành của các đối tác lớn trên toàn cầu, Trung tâm Khách hàng Cá nhân Cao cấp thành phố Hồ Chí Minh của BIDV đã sẵn sàng chinh phục thị trường sôi động ở thành phố mang tên Bác và đem đến dịch vụ Private Banking theo chuẩn mực quốc tế.

