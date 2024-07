Ngân hàng bắt đầu công bố lợi nhuận quý 2, nhà băng nào sẽ dẫn đầu đà tăng trưởng?

Ảnh minh hoạ

Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam (LPBank) mới đây đã công bố kết quả kinh doanh sơ bộ 6 tháng đầu năm với lợi nhuận trước thuế dự kiến đạt 5.919 tỷ đồng, tăng trưởng 142% so với cùng kỳ. Trước đó, lợi nhuận trước thuế quý 1 của ngân hàng này đạt hơn 2.886 tỷ đồng. Như vậy, ước tính lợi nhuận quý 2 của LPBank sẽ ở mức trên 3.000 tỷ đồng, gấp gần 3,5 lần cùng kỳ năm trước.

Với kết quả trên, LPBank sẽ là một trong những nhà băng có tốc độ tăng trưởng lợi nhuận mạnh nhất hệ thống trong quý 2 cũng như trong nửa đầu năm.

Ngân hàng TMCP Bảo Việt (BaoViet Bank) cũng vừa công bố kết quả kinh doanh sơ bộ 6 tháng đầu năm 2024 với lợi nhuận trước thuế đạt 25,79 tỷ đồng, tăng 4,42% so với cùng kỳ, trong đó, riêng quý 2 đóng góp 17,5 tỷ đồng.

Là ngân hàng đầu tiên công bố báo cáo tài chính quý 2, Ngân hàng TMCP Thịnh vượng và Phát triển (PGBank) ghi nhận lợi nhuận trước thuế trong kỳ đạt 151 tỷ đồng, tăng nhẹ 0,6% so với quý 2/2023. Lũy kế 6 tháng đầu năm 2024, lợi nhuận trước thuế ngân hàng đạt gần 268 tỷ đồng, giảm 6,6% so với cùng kỳ, đạt 48% kế hoạch đề ra tại ĐHĐCĐ thường niên 2024 (kế hoạch lợi nhuận trước thuế đạt 554 tỷ đồng, tăng 58% so với năm 2023).

Dù chưa tiết lộ con số cụ thể về mức lợi nhuận lợi nhuận 6 tháng đầu năm, song lãnh đạo Ngân hàng TMCP Nam Á (Nam A Bank) cho biết, dự kiến nhà băng này sẽ chạm đỉnh mới, vượt 50% kế hoạch cả năm. Được biết, kế hoạch lợi nhuận 2024 của Nam A Bank là 4.000 tỷ đồng trước thuế và trong quý đầu năm, nhà băng này đã thu về 1.000 tỷ đồng.

Dự báo lợi nhuận một số ngân hàng tăng mạnh trong quý 2

Trong bối cảnh nguồn thu chính của ngành vẫn đến từ mảng tín dụng, tăng trưởng lợi nhuận quý 2 của các ngân hàng được giới chuyên môn nhận định sẽ có sự phân hoá dựa trên kết quả tăng trưởng tín dụng và cơ cấu nguồn vốn.

Theo nghiên cứu của Công ty Chứng khoán MBS, biên lợi nhuận (NIM) của ngành ngân hàng sẽ tiếp tục chịu áp lực giảm khi lãi suất cho vay dự báo sẽ giảm thêm trong khi lãi suất huy động đã tăng nhẹ ở hầu hết các ngân hàng. Hơn nữa, tăng trưởng tín dụng trong quý 2 khả quan hơn so với quý 1 nhưng vẫn thấp hơn so với cùng kỳ năm trước, do đó nhìn chung thu nhập lãi thuần vẫn chưa thể tăng mạnh. Cùng với đó, thu nhập ngoài lãi vẫn ảm đạm và chưa thể phục hồi khi chỉ dựa chủ yếu vào mảng thu phí và xử lý nợ. Hoạt động kinh doanh ngoại hối với chứng khoán dự báo sẽ không có mức tăng trưởng cao khi tình hình thị trường càng lúc càng khó khăn. Chi phí trích lập dự phòng vẫn sẽ tiếp tục tăng khi nợ xấu có dấu hiệu tăng lại trong quý 2 này.

Từ những phân tích trên, MBS nhận định, lợi nhuận của các ngân hàng sẽ có mức tăng trưởng không cao, mức tăng nổi bật ở một số ngân hàng có tăng trưởng tín dụng tốt như LPBank, VPBank, HDBank.

Cụ thể, MBS dự báo tăng trưởng tín dụng của VPBank đến cuối tháng 6 có thể đạt 11,5%, tương ứng lợi nhuận quý 2 tăng khoảng 62% so với cùng kỳ 2023. HDBank dự kiến đạt mức tăng trưởng tín dụng 9%, lợi nhuận quý 2 tăng 38%. Techcombank dự báo tăng trưởng tín dụng đến cuối tháng 6 ở mức 12%, lợi nhuận quý 2 tăng 26%. MBS ước tính ACB tăng trưởng tín dụng 7% với lợi nhuận quý 2 tăng 20%.

Trong khi đó, MBS dự báo một số ngân hàng sẽ ghi nhận lợi nhuận tăng trưởng âm do lợi nhuận cùng kỳ năm ngoái ở mức cao.

Tương tự, Công ty Chứng khoán SSI cũng ước tính, nhiều ngân hàng được dự báo lợi nhuận tăng trưởng tích cực, thậm chí có ngân hàng ghi nhận mức tăng lợi nhuận lên tới 60% so với cùng kỳ năm trước, nhưng cũng có ngân hàng chỉ tăng trưởng ở mức một con số, trong khi có 2 ngân hàng bị đánh giá sẽ có lợi nhuận giảm trong quý 2/2024.

Trong báo cáo mới được công bố, Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI (SSI Research) đã đưa ra dự báo lợi nhuận cho 13 ngân hàng, bao gồm: Vietcombank, BIDV, MB, VietinBank, Techcombank, ACB, VPBank, HDBank, Sacombank, TPBank, VIB, MSB và OCB. Trong đó, chỉ 2 ngân hàng được SSI Research dự báo, có lợi nhuận giảm trong quý II/2024, còn 11 nhiều ngân hàng được dự báo lợi nhuận tăng trưởng tích cực.

Cụ thể, các chuyên gia của SSI Research dự báo lợi nhuận VPBank tăng 60%; Techcombank tăng 31%; HDBank tăng 28 - 31%; MB tăng 22%; TPBank tăng 11 - 17%, VietinBank tăng 15%,...

Trước đó, theo kết quả điều tra của Ngân hàng Nhà nước được công bố vào đầu tháng 7, các tổ chức tín dụng cho biết tình hình kinh doanh tổng thể và lợi nhuận trước thuế của hệ thống ngân hàng trong quý 2/2024 có cải thiện nhưng chưa thực sự rõ nét so với quý 1/2024 và chưa đạt được như kỳ vọng tại kỳ điều tra trước.