Ngân hàng cảnh báo thủ đoạn lừa đảo tinh vi: Người bị hại không những mất tiền mà còn mất toàn bộ thông tin danh tính!

Mới đây, ngân hàng Agribank đã đưa ra cảnh báo về một thủ đoạn lừa đảo tinh vi, mà những kẻ gian giả danh nhân viên ngân hàng để thành lập các trang Fanpage, Group, hoặc tài khoản Facebook dưới vỏ bọc của các dịch vụ như “chăm sóc khách hàng”, “hỗ trợ khách hàng”, “vay vốn nhanh”, “hỗ trợ vay tín chấp”, “vay tiền trực tuyến” để mục đích lừa đảo và chiếm đoạt tài sản.

Những đối tượng lừa đảo tạo lập hàng trăm website/tài khoản Facebook nhằm dẫn dụ những người có nhu cầu vay vốn "vào bẫy". (Ảnh: Agribank)

Cảnh báo cho biết, đối tượng sẽ yêu cầu khách hàng cung cấp thông tin (số điện thoại, thông tin cá nhân), sau đó gọi điện trực tiếp để tư vấn, mời vay vốn và yêu cầu chuyển các loại phí.

Những đối tượng lừa đảo tạo lập hàng trăm website/tài khoản Facebook với các nguồn thông tin giả, tham gia vào các hội nhóm, diễn đàn, đăng bài quảng cáo cho vay tín chấp với lãi suất thấp, thủ tục vay đơn giản, không cần gặp trực tiếp; nợ xấu vẫn vay được; không thế chấp, không thẩm định, chỉ cần Chứng minh nhân dân (CMND)/Căn cước công dân (CCCD) và có tài khoản ngân hàng/thẻ ATM là có thể vay được tiền...

Khi có người vay tiếp cận, các đối tượng sẽ dẫn dụ, yêu cầu người vay cung cấp thông tin cá nhân, như: họ tên, số điện thoại, ảnh chụp CMND/CCCD, ảnh chụp chân dung… phục vụ làm hồ sơ vay, sau đó các đối tượng yêu cầu người vay phải chuyển trước một số khoản tiền nhỏ (khoảng từ 500.000 đồng đến 5 triệu đồng), để phục vụ hỗ trợ xác minh, duyệt khoản vay…

Sau khi dụ người vay chuyển tiền phục vụ hỗ trợ xác minh, duyệt khoản vay, các đối tượng tiếp tục viện dẫn hàng loạt các lý do khoản vay không được giải ngân xuất phát từ lỗi khai hồ sơ của người vay (như khai sai tên người hưởng thụ, đổi cách viết tên người hưởng thụ từ chữ in thường sang in hoa, không đủ điều kiện vay, thừa hoặc sai một số trên số căn cước công dân…).

Từ đó, chúng yêu cầu người vay phải nộp thêm các khoản tiền để bảo đảm khoản vay hoặc khắc phục lỗi hệ thống; hứa hẹn sẽ hoàn trả lại số tiền đã gửi cho khách hàng sau khi khoản vay được giải ngân. Tuy nhiên, khi người vay chuyển tiền vào số tài khoản của các đối tượng cung cấp, các đối tượng sẽ lập tức chiếm đoạt và ngắt liên lạc.

Trường hợp khách hàng không chuyển tiền theo yêu cầu, chúng sẽ đe dọa khách hàng là khoản vay khách hàng bị chuyển thành nợ xấu để yêu cầu phải chuyển tiền.

Với thủ đoạn lừa đảo tinh vi trên, người bị hại không những bị mất tiền mà còn bị mất toàn bộ thông tin danh tính cá nhân, tiềm ẩn nguy cơ tiếp tục bị lợi dụng để phục vụ cho các hoạt động vi phạm pháp luật khác, ví dụ như: Đăng kí SIM không chính chủ, đăng kí mở tài khoản ngân hàng, ví điện tử phục vụ các hoạt động lừa đảo, rửa tiền, cá độ trực tuyến…

Khách hàng giao dịch tại Agribank Chi nhánh huyện Ba Bể

Trước thủ đoạn lừa đảo tinh vi, có nhiều diễn biến phức tạp trên không gian mạng, Agribank khuyến cáo khách hàng:

Thứ nhất, không truy cập vào bất kỳ đường link website/fanpage/facebook giả danh cán bộ ngân hàng hỗ trợ vay vốn nhanh, thủ tục nhanh...

Thứ hai, không cung cấp bất kỳ thông tin cá nhân (CMND/CCCD, địa chỉ, hình ảnh nhận diện khuôn mặt…) khi chưa xác định chính xác website, ứng dụng và danh tính tư vấn viên.

Thứ ba, không cung cấp thông tin tài khoản ngân hàng, mã OTP được gửi vào hòm thư, điện thoại di động cho các đối tượng. Không chuyển tiền vào tài khoản cá nhân mà các đối tượng lạ cung cấp, dụ dỗ.

Thứ tư, Agribank không cung cấp dịch vụ tư vấn hỗ trợ cho vay/tín dụng trực tuyến. Khách hàng có nhu cầu vay tiền, cần liên hệ trực tiếp với các chi nhánh/phòng giao dịch Agribank trên toàn quốc để được tư vấn, hướng dẫn làm thủ tục vay vốn.

Thứ năm, Agribank chỉ tư vấn, hỗ trợ đến khách hàng về dịch vụ qua các kênh chính thức: Website, Fanpage chính thức trên mạng xã hội Facebook, hotline hỗ trợ khách hàng 24/7: 1900558818 - 024.32053205; email chăm sóc khách hàng.

Thứ sáu, nhanh chóng trình báo cơ quan công an nơi gần nhất khi phát hiện thủ đoạn mạo danh, lừa đảo chiếm đoạt tài sản hoặc bị mạo danh, lừa đảo chiếm đoạt tài sản.