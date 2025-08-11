Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Ngân hàng chuyển khoản thừa 200 triệu đồng, PGĐ chi nhánh Agribank Mỹ Đình lập tức báo công an: 1 người đàn ông được mời lên trụ sở để làm rõ

11-08-2025 - 14:25 PM | Sống

Sau khi phát hiện ra sự việc, bà Hoàng Thanh Hương - Phó Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Agribank chi nhánh Mỹ Đình đã nhanh chóng trình báo với công an.

Theo Cổng thông tin Công an tỉnh Quảng Ninh, vào ngày 4/8 vừa qua, công an phường Hà Lầm đã hỗ trợ trợ 1 ngân hàng nhận tiền do chuyển khoản nhầm.

Cụ thể, bà Hoàng Thanh Hương, Phó Giám đốc chi nhánh Ngân hàng Agribank chi nhánh Mỹ Đình đã đến Công an phường Hà Lầm trình báo. Theo đó, khi thực hiện giao dịch chuyển tiền, Ngân hàng Agribank chi nhánh Mỹ Đình đã chuyển khoản thừa số tiền 200.000.000 đồng vào tài khoản của anh Lê Ngọc Thế trú tại phường Hà Lầm, tỉnh Quảng Ninh.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Hà Lầm đã nhanh chóng xác minh được người nhận tiền là anh Lê Ngọc Thế (sinh năm 1981) hiện đang cư trú tại tổ 56, khu Cao Thắng 6, phường Hà Lầm. Công an phường đã mời anh Lê Ngọc Thế đến trụ sở Công an phường để làm rõ sự việc. Công dân Lê Ngọc Thế đã đồng ý hoàn lại số tiền 200 triệu đồng cho ngân hàng Agribank.

Ngân hàng chuyển khoản thừa 200 triệu đồng, PGĐ chi nhánh Agribank Mỹ Đình lập tức báo công an: 1 người đàn ông được mời lên trụ sở để làm rõ- Ảnh 1.

Công an phường Hà Lầm hỗ trợ Ngân hàng nhận lại tiền do chuyển khoản nhầm. Ảnh: Công an Quảng Ninh

Sự việc được giải quyết nhanh chóng, minh bạch. Tại trụ sở Công an, đại diện Ngân hàng Agribank bày tỏ lời cảm ơn sâu sắc tới cán bộ chiến sĩ Công an phường Hà Lầm vì tinh thần trách nhiệm, thái độ tận tụy vì nhân dân trong quá trình tiếp nhận và xử lý vụ việc.

Theo Cổng thông tin điện tử CA tỉnh Quảng Ninh

Cụ bà 76 tuổi mang 1 mẩu giấy và 100 triệu đồng tiền tiết kiệm đến ngân hàng để chuyển khoản: Nhân viên Agribank lập tức liên hệ công an đến làm việc

Đinh Anh

An ninh tiền tệ

