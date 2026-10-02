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Ngân hàng của tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo được một thế lực "gom" ròng đột biến 1.500 tỷ đồng phiên cuối tuần

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Ngân hàng của tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo được một thế lực "gom" ròng đột biến 1.500 tỷ đồng phiên cuối tuần

Tự doanh CTCK mua ròng 1.688 tỷ đồng trên HoSE.

Thị trường chứng khoán mở cửa phiên cuối tuần 2/10 trong sắc đỏ và dần trượt điểm về mốc 1.730. Sang phiên chiều, chỉ số chung vận động giằng co ở khu vực 1.730- 1.740 do áp lực điều chỉnh tiếp diễn. Kết phiên, VN Index đóng cửa tại 1.737,71, giảm 11,59 điểm, tương đương 0,66%. Giao dịch của khối ngoại là điểm trừ khi bán ròng khoảng 3.375 tỷ đồng cổ phiếu trên toàn thị trường.

Tự doanh CTCK mua ròng 1.688 tỷ đồng trên HoSE.

Cụ thể, HDB được mua ròng mạnh nhất với giá trị 1.479 tỷ đồng. Theo sau là VPB (117 tỷ), PNJ (64 tỷ), HPG (52 tỷ), BID (20 tỷ), FPT (19 tỷ), FUEVFVND (18 tỷ), GAS (13 tỷ), BSR (12 tỷ) và VIC (11 tỷ đồng).

Chiều ngược lại, nhóm tự doanh CTCK bán ròng mạnh nhất tại MWG với giá trị -96 tỷ đồng, tiếp theo là VCB (-41 tỷ), MBB (-14 tỷ), E1VFVN30 (-6 tỷ đồng). Một số mã khác cũng ghi nhận lực bán ròng như TCB, GMD, LPB và VIB cùng -3 tỷ, REE và DBC cùng -2 tỷ đồng.﻿

An Thái

Nhịp sống thị trường

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