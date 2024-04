Ngân hàng đầu tiên công bố kết quả kinh doanh quý 1/2024: Lợi nhuận tăng 41%

Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank, mã chứng khoán SSB) vừa công bố kết quả kinh doanh hợp nhất Quý 1/2024 với lợi nhuận trước thuế đạt 1.506 tỷ đồng, tăng gần 41% so với cùng kỳ năm 2023. Bên cạnh đó các chỉ số kinh doanh khác đều có sự tăng trưởng ổn định.

SeABank là ngân hàng đầu tiên công bố kết quả kinh doanh quý I/2024

Theo đó, nhờ việc linh hoạt chuyển hướng kinh doanh, tập trung vào công nghệ số và đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ, Quý I/2024 SeABank tiếp tục có sự tăng trưởng mạnh so với cùng kỳ năm 2023, cụ thể: Lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 1.506 tỷ đồng, tăng gần 41%; Tổng thu nhập hoạt động đạt 2.706 tỷ đồng, tăng 19,54%; Tổng doanh thu đạt 6.438 tỷ đồng, tăng 4,6%. Đồng thời, thu thuần ngoài lãi (NOII) của SeABank cũng ghi nhận con số tăng trưởng ấn tượng gần 51% so với cùng kỳ, đạt 705 tỷ đồng.

Kết thúc Quý I/2024, tổng Huy động từ tiền gửi và chứng chỉ tiền gửi của SeABank đạt 168.605 tỷ đồng, tăng thêm 6.919 tỷ đồng, tương đương 4,3% so với cùng kỳ và tổng Dư nợ cho vay khách hàng đạt 181.238 tỷ đồng, tăng ròng 1.487 tỷ đồng. Bên cạnh đó, SeABank luôn đảm bảo an toàn hoạt động với tỷ lệ nợ xấu được kiểm soát ở mức 1,95%. Tỷ lệ bao phủ nợ xấu đạt 86,84% do Ngân hàng chủ động trong việc sử dụng hiệu quả các nguồn lực nhằm kiểm soát và thu hồi nợ xấu.

Tính đến hết 31/3/2024, tổng tài sản của SeABank là 271.614 tỷ đồng, tăng 2,06%, tương đương tăng ròng 5.492 tỷ đồng so với thời điểm 31/12/2023 và vốn điều lệ Ngân hàng ở mức 24.957 tỷ đồng.

SeABank đang trình Đại hội Đồng cổ đông thường niên 2024 thông qua phương án tăng vốn lên 30.000 tỷ đồng bao gồm việc: Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và cổ phiếu thưởng từ nguồn vốn chủ sở hữu với tổng tỷ lệ xấp xỉ 14%; phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP); và chào bán cổ phiểu riêng lẻ cho nhà đầu tư chuyên nghiệp trong nước và/hoặc nước ngoài đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện của SeABank và pháp luật.