Theo thông tin từ Công ty Luật TNHH YKVN, Công ty Cổ phần Bất động sản Sơn Kim (SonKim Land) vừa huy động thành công khoản vay quy mô 200 triệu USD, đánh dấu một trong những giao dịch vốn đáng chú ý trên thị trường bất động sản thời gian gần đây.

Khoản vay 200 triệu USD này có hình thức là một khoản tín dụng tư nhân (private credit facility) nhằm phục vụ cho chiến lược mở rộng danh mục dự án bất động sản trong dài hạn của SonKim Land.

Đội ngũ tư vấn cho SonKim Land trong giao dịch lần này cũng đã được xác định. Cụ thể, Jefferies, ngân hàng đầu tư đa quốc gia có trụ sở tại New York (Mỹ), đóng vai trò là nhà tư vấn tài chính.

Jefferies thường xuyên góp mặt trong các giao dịch M&A quy mô cực lớn trên toàn cầu. Ví dụ, họ đã tư vấn cho các thương vụ đình đám như VillageMD mua lại Summit Health (trị giá 8,9 tỷ USD ) hay Bain Capital thâu tóm Guidehouse (trị giá 5,3 tỷ USD ).

Về mặt pháp lý, SonKim Land đã làm việc với đội ngũ của Công ty Luật TNHH YKVN, dẫn dắt bởi Luật sư thành viên Nguyễn Thu Hằng. Danh tính của các bên rót vốn vào thương vụ không được các bên công bố.

SonKim Land đã huy động121 triệu USD từ nhóm nhà đầu tư EXS Capital, ACA Investments, và Credit Suise vào năm 2019.

Đây là đợt huy động vốn quốc tế có giá trị lớn nhất của SonKim Land từ trước đến nay. Trước đó, doanh nghiệp này từng có những lần huy động vốn thành công từ các nhà đầu tư ngoại như EXS Capital, ACA Investments, Credit Suisse và Skymont Capital, với các khoản đầu tư trị giá 121 triệu USD vào năm 2021, 46 triệu USD vào năm 2016 và 37 triệu USD vào năm 2013.

Động thái huy động vốn quốc tế này diễn ra trong bối cảnh SonKim Land cũng đang tích cực làm việc với các định chế tài chính trong nước để đáp ứng nhu cầu vốn cho hoạt động. Gần đây, công ty đã sử dụng cổ phần tại các công ty con làm tài sản đảm bảo cho các khoản vay.

Điển hình là việc thế chấp hơn 90% cổ phần tại Công ty BĐS Berkley để đảm bảo cho nghĩa vụ thanh toán hơn 5.500 tỷ đồng tại Vietcombank, hay thế chấp 83% cổ phần tại Công ty BĐS GWC tại OCB để đảm bảo cho các nghĩa vụ trả nợ.