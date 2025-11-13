Ngân hàng hạnh phúc - Hạnh phúc là người SHB

Trong Ngày hội Văn hóa của hai doanh nghiệp SHB & T&T Group ở Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình, câu nói đầu tiên của Chủ tịch HĐQT Ngân hàng SHB Đỗ Quang Hiển thật đơn giản mà chân thành:

"Tôi yêu các bạn! Tôi cảm ơn các bạn!"

Một câu tựa như sợi dây nối liền trái tim của biển người trong khán đài rộng lớn.

Và ở khoảnh khắc ấy, người ta có thể cảm nhận một điều: Một định chế tài chính hàng đầu, vươn tầm khu vực, quốc tế như SHB, không chỉ được xây bằng con số, mà bằng cảm xúc của những con người đã cùng nhau đi một quãng đường dài.

Đó không chỉ là niềm vui của một buổi lễ, mà là cảm giác tự hào của những con người đã cùng nhau đi qua 32 năm đầy thăng trầm, cùng làm việc, cùng cống hiến, và cùng cảm nhận rằng: mình đang thuộc về một nơi thật sự hạnh phúc.

Khung cảnh rực rỡ sắc cam trong Ngày hội Văn hóa SHB & T&T Group tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình

"Người SHB hạnh phúc" không phải là khẩu hiệu truyền thông, mà là cách SHB chọn để định nghĩa thành công. Hạnh phúc ấy không chỉ đến từ chiến lược lãnh đạo mà còn từ chính từng con người đang ngày ngày kiến tạo nên SHB - những "người gieo hạnh phúc" thầm lặng. Đâu đó, SHB có thể là nơi nhiều cá nhân gắn bó lâu dài nhất trên thị trường tài chính đầy biến động.

Hạnh phúc là câu chuyện mỗi ngày

Trải qua hơn ba thập kỷ xây dựng và phát triển, SHB không ngừng khẳng định vị thế với những bước tiến vững chắc và đột phá, trở thành một trong những định chế tài chính hàng đầu Việt Nam, từng bước vươn tầm khu vực và quốc tế. SHB hiện thuộc Top 5 ngân hàng TMCP tư nhân lớn nhất Việt Nam về vốn điều lệ, Top 10 ngân hàng TMCP tư nhân uy tín nhất Việt Nam (theo Vietnam Report), và Top 200 doanh nghiệp lớn nhất Đông Nam Á do Tạp chí Fortune (Mỹ) công bố.

Hơn 17 năm gắn bó cùng SHB, anh Lý Anh Đào – Giám đốc SHB Chi nhánh Gia Lai không giấu được niềm hạnh phúc khi chứng kiến ngân hàng ngày càng lớn mạnh và đang chuyển đổi mạnh mẽ trong dòng chảy thời đại, đồng hành cùng sự phát triển của đất nước, bước vào kỷ nguyên mới.

Với anh Đào, SHB đã vượt lên trên ý nghĩa của một công việc – đó là hành trình gắn bó, cống hiến và sẻ chia, nơi anh tìm thấy niềm tự hào và động lực để không ngừng nỗ lực mỗi ngày.

"Mỗi buổi sáng khi thức dậy, điều đầu tiên tôi nghĩ đến là SHB. Mỗi khi đi công tác xa, ngay sau khi xuống máy bay, tôi sẽ xách vali từ sân bay đi đến thẳng cơ quan. Tôi không thể xa rời SHB được, ngày nào mà không đến ngân hàng tôi cảm thấy như không vui và ăn ngủ không yên", anh Lý Anh Đào chia sẻ.

Một trong những điều khiến Giám đốc SHB Gia Lai cảm thấy hạnh phúc nhất đó là SHB giống như một ngôi nhà chung, một đại gia đình. Mọi người cảm thông, yêu thương, sẻ chia và đoàn kết, cùng nhau hướng về một mục tiêu chung. Văn hóa SHB không chỉ là nền tảng vững chắc giúp ngân hàng phát triển mà còn là sức mạnh kết nối hàng nghìn người trong hành trình vươn xa.

"Tuổi tác của tôi ngày một lớn, nhưng khi gắn bó với SHB thì tôi thấy tâm hồn mình ngày càng trẻ lại. Chính SHB đã giúp tôi được sống trong những khoảnh khắc đầy năng lượng và nhiệt huyết, đưa tôi trở về quãng thời gian sung sức nhất", anh Lý Anh Đào bộc bạch.

Người SHB hạnh phúc khi chứng kiến hành trình phát triển không ngừng của ngân hàng

Là một nhân sự đã gắn bó gần 13 năm, với chị Nguyễn Thu Hương, công tác tại Trung tâm hỗ trợ đa kênh 24/7, SHB không chỉ là nơi làm việc mà đã trở thành "ngôi nhà thứ hai" của mình. Và niềm hạnh phúc của chị là thứ cảm xúc bền bỉ, được nuôi dưỡng mỗi ngày.

Cùng với chị Hương, chị Nguyễn Thị Thêm cũng là một thành viên đã gắn bó với SHB hơn 17 năm - con số tự nói lên tình yêu của chị với ngân hàng. Đối mặt với công việc đặc thù, luôn sẵn sàng hỗ trợ khách hàng 24/7 vào cả ngày nghỉ, lễ Tết nhưng với chị, đó vẫn là những khoảnh khắc hạnh phúc khi được cống hiến và ghi nhận.

Hạnh phúc khi được ghi nhận và phát triển

Không chỉ những người gắn bó lâu năm, ngay cả những nhân viên mới cũng có thể cảm nhận hạnh phúc tại SHB ngay từ những ngày đầu tiên. Dù mới làm việc tại SHB hơn ba tháng, chị Yến Lê (Phòng Truyền thông nội bộ và văn hóa doanh nghiệp) đã trải nghiệm và thấu hiểu giá trị đó.

Tương tự chị Yến Lê, anh Lê Minh Nhật - mới gia nhập SHB nửa năm - cũng vô cùng hạnh phúc vì được ghi nhận và trao cơ hội phát triển khi làm việc tại ngân hàng.

Từ hành động nhỏ của bác bảo vệ khi tinh ý nhận ra anh gặp khó khăn trong di chuyển và chủ động giúp đỡ, đến sự tin tưởng, ghi nhận của đồng nghiệp và lãnh đạo - tất cả tạo nên cảm giác được trân trọng một cách trọn vẹn.

Sự quan tâm và trân trọng ấy, từ những người lãnh đạo đến các đồng nghiệp chính là minh chứng rõ ràng nhất cho văn hóa nhân văn và triết lý "Ngân hàng vì con người" của SHB.

Hạnh phúc nối tiếp hạnh phúc

Là thành viên đã gắn bó 17 năm tại Trung tâm Marketing, chị Phạm Thị Thu Hằng cảm thấy trọn vẹn niềm hạnh phúc khi chứng kiến sự trưởng thành của bản thân song hành với sự phát triển của SHB. Với chị, năm 2025 là một năm hạnh phúc khi chị vừa được nhận kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Ngân hàng Việt Nam" của Ngân hàng Nhà nước và đón thêm một "đồng nghiệp" vô cùng thân thương.

Hai thế hệ cùng chung màu áo SHB, một minh chứng đẹp cho sự gắn bó, tin tưởng và tự hào về môi trường làm việc nhân văn, hạnh phúc.

Không chỉ trở thành tấm gương của con, với năng lượng tích cực của mình, chị Hằng cũng đã trở thành người truyền cảm hứng cho các thế hệ trẻ, đặc biệt trong Khối Marketing và Phát triển Thương hiệu.

"Mỗi buổi sáng đến công ty, tôi luôn cảm thấy tràn đầy niềm vui và hạnh phúc khi được gặp gỡ, chia sẻ công việc cùng đồng nghiệp. Các bạn trẻ mới vào thường ôm tôi và nói đùa "cho em xin vía" vì lúc nào cũng thấy tôi tràn đầy năng lượng và luôn tươi vui. Tôi hy vọng mình sẽ còn được gắn bó thật lâu với nơi này - một môi trường thực sự xứng đáng để các bạn trẻ đến, trải nghiệm, học hỏi và trưởng thành cùng nhau".

Hạnh phúc lan tỏa từ sẻ chia và cống hiến

Với người SHB, hạnh phúc không chỉ đến từ thành công cá nhân, mà còn từ niềm vui sẻ chia và lan tỏa yêu thương trong tập thể, những hoạt động hướng tới cộng đồng.

Chị Phạm Thị Thu Hằng chia sẻ thêm, niềm vui và hạnh phúc của chị khi làm việc tại SHB cũng có được thông qua các hoạt động thiện nguyện, gắn kết và sẻ chia. Là thành viên Ban chấp hành công đoàn khối, chị Hằng luôn nỗ lực truyền đi tinh thần nhân văn của SHB: từ những chương trình an sinh xã hội, tết đoàn viên đến những hoạt động thăm hỏi người thân của cán bộ nhân viên - những điều tưởng nhỏ nhưng chứa đựng sự quan tâm hiếm có.

SHB luôn mong muốn đồng hành, kiến tạo và lan tỏa hạnh phúc đến với cộng đồng

Cùng chung cảm xúc ấy, chị Nguyễn Thị Bích Hồng (Ban Thi đua Khen thưởng và Xử lý Kỷ luật) tìm thấy niềm hạnh phúc trong những hoạt động ý nghĩa cùng lãnh đạo và đồng nghiệp SHB. Không chỉ tham gia các chương trình thiện nguyện, chị Hồng còn đặc biệt xúc động khi cùng cán bộ nhân viên ngân hàng đến dâng hương tại Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc (Hà Tĩnh) nhân dịp kỷ niệm ngày thương binh liệt sĩ năm 2024. Với chị, đó là trải nghiệm giúp thấu hiểu sâu sắc hơn tinh thần "uống nước nhớ nguồn" - một trong những giá trị cốt lõi mà SHB luôn trân trọng, gìn giữ và lan tỏa.

Anh Nguyễn Huy Hoàng (Khối Marketing và Phát triển thương hiệu) vẫn nhớ mãi khoảnh khắc toàn hệ thống SHB cùng đặt tay lên ngực, hát Quốc ca vào lúc 14h ngày 2/9. Đó là một phần trong chương trình "Hạnh phúc là người Việt Nam", được tổ chức nhân dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh. Giây phút ấy mang đến cho anh niềm tự hào sâu sắc và hạnh phúc khi được hòa mình trong tinh thần đoàn kết, lan tỏa tình yêu và niềm tự hào dân tộc cùng đại gia đình SHB.

Chiến dịch "Hạnh phúc là người Việt Nam" được SHB triển khai nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 đã để lại nhiều ấn tượng sâu sắc

Ở SHB, hạnh phúc không phải điều gì quá lớn lao. Đó là niềm vui được sẻ chia, được lan tỏa yêu thương, là sự tự hào khi được cống hiến cho một tổ chức luôn hướng đến con người và cộng đồng, nơi mỗi thành viên đều tìm thấy ý nghĩa của hai chữ "hạnh phúc".

Từ những cảm xúc tích cực bên trong, hạnh phúc tại SHB không chỉ dừng lại ở nội bộ mà còn lan tỏa mạnh mẽ ra bên ngoài. Khi nhân viên cảm thấy được thấu hiểu, được truyền cảm hứng và được hạnh phúc trong môi trường làm việc, họ sẽ phục vụ khách hàng bằng sự tận tâm và niềm vui thật sự.

"Hạnh phúc" là điều SHB luôn muốn lan tỏa đến khách hàng trong từng khoảnh khắc

Chính điều đó đã tạo nên một "văn hóa hạnh phúc" - thứ thương hiệu mềm mà không chiến dịch truyền thông nào có thể sao chép được. Khách hàng không chỉ đến với SHB vì dịch vụ tài chính, mà còn vì họ cảm nhận được sự chân thành và nhiệt huyết trong từng nụ cười, từng lời chào, từng giao dịch.

Có thể nói, SHB không chỉ là ngân hàng của giao dịch và con số, mà còn là ngân hàng của niềm tin và cảm xúc - nơi hạnh phúc lan tỏa, được gieo và gặt mỗi ngày.

"Người SHB hạnh phúc" không phải là khẩu hiệu truyền thông mà là cách SHB chọn xây dựng nền tảng doanh nghiệp và hướng tới thành công

32 năm qua, hành trình của SHB là hành trình gieo và gặt hạnh phúc. "Ngân hàng hạnh phúc" không chỉ là đích đến, mà là con đường mà mỗi người SHB đang cùng nhau đi bằng sự tận tâm, sự sẻ chia và niềm tin vào những giá trị tốt đẹp.

Giữa nhịp sống hối hả, SHB vẫn chọn cách gieo hạnh phúc mỗi ngày: bằng nụ cười thân thiện, bằng sự tử tế trong từng hành động, và bằng tình yêu sâu sắc với chính công việc của mình. Bởi với SHB, hạnh phúc là nền tảng để vững bước hôm nay và tỏa sáng mai sau.

Và thông điệp mà CBNV SHB muốn lan tỏa, cũng là điều mà anh Nguyễn Huy Hoàng chia sẻ khi được cống hiến và đồng hành cùng "Ngân hàng hạnh phúc" đó là:

"Hạnh phúc khi là người Việt Nam, hạnh phúc là người SHB"