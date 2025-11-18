Ngân hàng không ngừng nâng cao năng lực tài chính, đồng hành phát triển của đất nước

Ngành ngân hàng không ngừng nâng cao năng lực tài chính, củng cố nền tảng vững chắc cho chiến lược tăng trưởng, đáp ứng dòng vốn cho nền kinh tế.

Tăng trưởng tín dụng toàn hệ thống cao nhất 15 năm

Trong 10 tháng đầu năm nay, hệ thống ngân hàng đã bơm thêm 2,1 triệu tỷ đồng ra nền kinh tế. Với tốc độ tăng trưởng tín dụng này và mục tiêu tín dụng hỗ trợ tăng trưởng kinh tế, tăng trưởng tín dụng cả năm nay có thể đạt 19-20%, là mức tăng cao nhất trong khoảng 15 năm trở lại đây.

Tính đến ngày 31/10, theo thống kê của CTCK Rồng Việt, toàn bộ 27 ngân hàng niêm yết đều công bố báo cáo tài chính quý III/2025, hé lộ tổng dư nợ cho vay khách hàng của các ngân hàng đạt 13,6 triệu tỷ đồng, tăng 15% so với cuối năm 2024 (quy mô tín dụng đạt 13,8 triệu tỷ đồng, tăng 14,5%), phản ánh nhu cầu tín dụng tăng trưởng mạnh mẽ toàn hệ thống trong môi trường lãi suất ổn định.

Tuy nhiên, tăng trưởng huy động của các ngân hàng niêm yết đạt 11,4%. Đồng nghĩa, khoảng cách giữa tăng trưởng huy động - tăng trưởng tín dụng đã nới rộng lên mức -3,1 điểm phần trăm sau khi đã bắt kịp trong quý trước khoảng cách chỉ là 10 điểm phần trăm. Các con số này một phần lý giải xu hướng tăng vốn điều lệ của nhiều ngân hàng trong thời gian qua.

Trong sự kiện đầu tháng 11 vừa qua, TS. Nguyễn Tú Anh, Giám đốc Nghiên cứu Chính sách Trường Đại học VinUni ước tính, nếu Việt Nam đặt mục tiêu tăng trưởng GDP 10% từ nay đến 2030, thì quy mô tín dụng của nền kinh tế sẽ phải tăng gấp đôi. Khi đó, tài sản của hệ thống ngân hàng, vốn chủ sở hữu và các yếu tố liên quan cũng sẽ tăng tương ứng. Vai trò của hệ thống ngân hàng trong nền kinh tế là vô cùng quan trọng.

Ở nhóm tư nhân, nhiều ngân hàng cũng đã và đang có kế hoạch tăng vốn chủ yếu qua chia cổ tức bằng cổ phiếu hàng năm như: SHB, MBB, OCB, KLB, MSB, VietABank…

Mới đây, SHB công bố kế hoạch tăng vốn điều lệ thêm 7.500 tỷ đồng, dự kiện lên mức 53.442 tỷ đồng, thông qua: (1) phát hành hơn 90 triệu cổ phiếu ESOP, (2) phát hành cho cổ đông hiện hữu hơn 459 triệu cổ phiếu và (3) phát hành riêng lẻ 200 triệu cổ phiếu cho nhà đầu tư chuyên nghiệp.

Lợi thế nghiêng về ngân hàng có khả năng về vốn và hệ số an toàn CAR cao

Nhiều ý kiến chuyên gia đồng thuận, tăng trưởng tín dụng ở mức cao được đánh giá sẽ tiếp tục duy trì trong những năm tới, góp phần hỗ trợ nền kinh tế đạt mục tiêu tăng trưởng hai chữ số.

Trong đó, nhóm ngân hàng tư nhân được kỳ vọng sẽ tiếp đà tăng trưởng tín dụng, với mức tăng bình quân trên 20%/năm trong ba năm tới. Khi định hướng điều hành bằng hạn mức tăng trưởng tín dụng điều chỉnh theo hướng để các ngân hàng tăng trưởng dựa trên cơ chế thị trường, các ngân hàng có khả năng về vốn và hệ số an toàn vốn (CAR) cao sẽ có ưu thế.

Như trường hợp của SHB, sau khi tăng vốn thành công, vốn điều lệ của nhà băng này sẽ ở mức hơn 53.400 tỷ đồng, lên thêm một bậc lên TOP 4 ngân hàng tư nhân có quy mô vốn điều lệ lớn nhất trong hệ thống. SHB cũng là ngân hàng được biết đến thường xuyên duy trì hệ số CAR ở quanh trên 12%, vượt xa so với quy định tối thiểu 8%.

Nguồn vốn huy động được sẽ giúp SHB mở rộng quy mô cho vay, đáp ứng tốt các chỉ tiêu an toàn trong hoạt động ngân hàng và tuân thủ các tiêu chuẩn quốc tế, song song với đẩy mạnh chuyển đổi với mục tiêu trở thành ngân hàng hiệu quả nhất, ngân hàng bán lẻ hiện đại hàng đầu khu vực.

Qua bức tranh KQKD quý III/2025, SHB ghi nhận tăng trưởng tín dụng 15%, dòng vốn tín dụng chảy vào các lĩnh vực trọng điểm của nền kinh tế, đóng góp tăng trưởng đáng kể trong GDP. SHB cũng đạt kết quả kinh doanh ấn tượng trong 9 tháng đầu năm với lợi nhuận trước thuế đạt hơn 12.300 tỷ đồng, tăng 36% so với cùng kỳ năm trước và thực hiện 85% kế hoạch năm 2025.

Biên lợi nhuận (NIM) của Ngân hàng đang có xu hướng gia tăng từ 3,23% (quý I/2025) lên 3,9% (quý III/2025). Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE) cũng tích cực, cải thiện từ 16,71% lên 19,23%.

NIM và ROE các quý trong năm 2025 của SHB

Các con số trên cho thấy tăng trưởng bền vững của Ngân hàng, và kỳ vọng quý cuối năm có thể đẩy kết quả của SHB vượt kế hoạch năm 2025 đã đặt ra.

Cùng với tiềm năng tăng trưởng từ nội lực phát triển của ngân hàng, trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu SHB còn hấp dẫn nhà đầu tư khi được dự báo là một trong 28 ứng cử viên sáng giá cho danh mục FTSE Global All Cap - khi thỏa các tiêu chí về quy mô, thanh khoản và mức độ minh bạch thông tin theo chuẩn FTSE để được thêm vào rổ chỉ số toàn cầu. Đây là cơ hội để thu hút dòng vốn ngoại đến với cổ phiếu SHB, trong bối cảnh "room" ngoại của Ngân hàng vẫn đang còn nhiều dư địa.

Trong quá trình chuyển đổi mạnh mẽ và toàn diện, SHB đang thướng đến mục tiêu trở thành Ngân hàng TOP 1 về hiệu quả; Ngân hàng Số được yêu thích nhất; Ngân hàng Bán lẻ tốt nhất đồng thời là Ngân hàng TOP đầu cung ứng nguồn vốn, sản phẩm tài chính dịch vụ với khách hàng doanh nghiệp chiến lược tư nhân và Nhà nước, có chuỗi cung ứng, chuỗi giá trị, hệ sinh thái, phát triển xanh. Tầm nhìn đến năm 2035, SHB trở thành Ngân hàng bán lẻ hiện đại, Ngân hàng xanh, Ngân hàng số trong TOP đầu của khu vực./.