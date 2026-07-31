Ngân hàng khuyến nghị mọi khách hàng tắt ngay tính năng này trên điện thoại

Ngân hàng MSB cho biết đang trong quá trình chuyển đổi ứng dụng ngân hàng điện tử mới để tăng cường các tính năng bảo mật và gia tăng trải nghiệm cho người sử dụng. Với mục tiêu hỗ trợ khách hàng MSB chuyển đổi lên ứng dụng mới thuận tiện và an toàn, tránh bị các đối tượng gian lận lừa đảo, MSB khuyến nghị khách hàng lưu ý thực hiện như sau:

Khách hàng chỉ tải và cài đặt ứng dụng MSB từ các kho ứng dụng chính thức gồm: Google Play đối với hệ điều hành Android và App Store đối với hệ điều hành iOS.

Bên cạnh đó, ngân hàng khuyến nghị không truy cập, không tải ứng dụng từ các đường link lạ được gửi qua tin nhắn SMS, email, Zalo, Facebook hoặc các nền tảng mạng xã hội khác.

Khách hàng nên tắt quyền trợ năng (Accessibility), quyền điều khiển từ xa. Thường xuyên kiểm tra và cập nhật hệ điều hành, ứng dụng bảo mật trên thiết bị di động

Bên cạnh đó, không video call theo yêu cầu của người lạ để tránh bị thu thập trái phép dữ liệu sinh trắc học; không cung cấp cho bất kỳ ai các thông tin bảo mật, không nhập thông tin lên web lạ gồm: tên đăng nhập, mật khẩu, mã OTP, mã PIN Soft Token, thông tin thẻ và các thông tin cá nhân khác.

Các khách hàng cần theo dõi thông báo biến động số dư và kịp thời thông báo cho ngân hàng khi phát hiện các giao dịch bất thường. Trường hợp nghi ngờ đã cài đặt ứng dụng giả mạo hoặc ứng dụng chứa mã độc, cần ngắt kết nối Internet ngay lập tức; đồng thời, tắt nguồn thiết bị và liên hệ với ngân hàng để được hỗ trợ khóa tạm thời các dịch vụ ngân hàng điện tử; đồng thời mang thiết bị đến đơn vị kỹ thuật uy tín để kiểm tra và xử lý.