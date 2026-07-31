Trong hôm nay, người dùng Agribank, Vietcombank, BIDV, MB, Techcombank... phải hoàn tất khai báo tài khoản nếu thuộc trường hợp này

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Hôm nay (31/7) là hạn cuối để một số hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh thực hiện thông báo số tài khoản ngân hàng, số hiệu ví điện tử với cơ quan thuế theo quy định tại Thông tư 50/2026/TT-BTC của Bộ Tài chính.

Theo quy định, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh đang hoạt động có doanh thu năm từ 1 tỷ đồng trở xuống, chưa nộp hồ sơ khai thuế quý I/2026 hoặc chưa gửi Thông báo số tài khoản/số hiệu ví điện tử theo quy định tại Thông tư 18/2026/TT-BTC phải hoàn thành việc gửi thông báo theo Mẫu số 01/BK-STK chậm nhất trong ngày 31/7/2026.

Như vậy, nếu hộ kinh doanh đang sử dụng tài khoản tại các ngân hàng như Agribank, Vietcombank, BIDV, VietinBank, MB, Techcombank, ACB, VPBank, HDBank, Sacombank... hoặc sử dụng ví điện tử phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh và thuộc diện phải thông báo nhưng chưa thực hiện, cần hoàn tất thủ tục ngay trong hôm nay.

Theo khoản 4 Điều 13 Nghị định 68/2026/NĐ-CP, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh có trách nhiệm thông báo theo phương thức điện tử tất cả các số tài khoản mở tại tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán, số hiệu ví điện tử mở tại tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Thông báo được thực hiện theo Mẫu số 01/BK-STK ban hành kèm theo Thông tư 18/2026/TT-BTC.

Người nộp thuế có thể thực hiện trực tiếp trên ứng dụng eTax Mobile với các bước sau:

Bước 1: Đăng nhập ứng dụng

Tải và mở ứng dụng eTax Mobile trên điện thoại, sau đó đăng nhập bằng mã số thuế hoặc căn cước công dân kèm mật khẩu; hoặc sử dụng tài khoản định danh điện tử.

Bước 2: Chọn chức năng đăng ký thuế

Tại giao diện chính của ứng dụng, chọn mục "Đăng ký thuế", tiếp tục chọn "Thay đổi thông tin đăng ký thuế".

Bước 3: Lập thông báo tài khoản ngân hàng

Chọn nội dung thay đổi là "Thông tin tài khoản ngân hàng", sau đó nhập đầy đủ các thông tin gồm số tài khoản, tên ngân hàng và chi nhánh ngân hàng.

Bước 4: Ký và nộp hồ sơ

Sau khi kiểm tra lại toàn bộ thông tin đã kê khai, người nộp thuế thực hiện ký điện tử hoặc xác thực hồ sơ và gửi đến cơ quan thuế.

Bước 5: Tra cứu kết quả

Truy cập mục "Tra cứu" trên ứng dụng để theo dõi trạng thái xử lý hồ sơ. Hệ thống sẽ cập nhật kết quả tiếp nhận và phản hồi từ cơ quan thuế.