Ngân hàng kiến tạo hạnh phúc: Từ niềm tin, sẻ chia đến sự phát triển bền vững

Từ niềm tin đến hạnh phúc: nền tảng phát triển bền vững của người Việt

Trong Báo cáo Hạnh phúc Thế giới 2025, Việt Nam xếp thứ 46 toàn cầu và thứ 2 Đông Nam Á, chỉ sau Singapore – mức cao nhất từ trước đến nay. Kết quả này cho thấy sự cải thiện không chỉ ở thu nhập, mà còn ở niềm tin xã hội, sự gắn kết và an toàn trong đời sống, những yếu tố ngày càng được coi trọng như thước đo phát triển bền vững.

Tại talkshow “Hành trình hạnh phúc” do Cổng Thông tin điện tử Chính phủ và HTV9 phát sóng, PGS.TS Trần Thành Nam, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Giáo dục – Đại học Quốc gia Hà Nội, cho rằng hạnh phúc quốc gia được đo lường bằng nhiều chỉ số khác nhau, trong đó GDP đầu người chỉ phản ánh một phần nhỏ.

“Để đánh giá hạnh phúc, người ta xét cả cảm nhận về tự do cá nhân, số năm sống khỏe mạnh, tinh thần giúp đỡ lẫn nhau trong cộng đồng, mức độ an toàn và cảm nhận về tham nhũng,” ông nói.

Cũng theo ông Nam, Việt Nam đã đạt bước tiến đáng kể nhờ cải thiện đồng thời cả đời sống vật chất lẫn tinh thần. “Cảm nhận về tự do, tinh thần tương thân tương ái là điểm mạnh của người Việt. Niềm tin của người dân vào Đảng, Chính phủ và các nỗ lực phòng chống tham nhũng cũng cải thiện đáng kể, góp phần nâng cao chỉ số hạnh phúc,” ông chia sẻ.

Ông nhấn mạnh thêm rằng niềm tin là yếu tố then chốt củng cố hạnh phúc xã hội. Khi người dân tin rằng trong khó khăn sẽ có cộng đồng, doanh nghiệp hoặc Nhà nước hỗ trợ, xã hội sẽ ổn định hơn và cảm giác an toàn được nâng cao.

“Doanh nghiệp đóng vai trò như cầu nối giữa cá nhân và xã hội – khi họ hành động vì cộng đồng, niềm tin được củng cố và hạnh phúc được nhân rộng,” ông Nam nói.

MB và hành trình lan tỏa giá trị sẻ chia

Ở góc độ doanh nghiệp, ông Phạm Như Ánh, Tổng giám đốc Ngân hàng TMCP Quân đội (MB), cho rằng hoạt động thiện nguyện là một phần quan trọng trong hành trình hạnh phúc của người Việt. “Người làm thiện nguyện và người nhận đều hạnh phúc: người cho hạnh phúc vì được sẻ chia, người nhận hạnh phúc vì vượt qua giai đoạn khó khăn,” ông nói.

Theo ông, MB đã triển khai nhiều chương trình an sinh – xã hội trong năm 2024 với tổng giá trị khoảng 1.100 tỷ đồng, hình thành từ đóng góp của cán bộ nhân viên và lợi nhuận giữ lại của ngân hàng.

“Chúng tôi mong muốn tạo ra một môi trường làm việc hạnh phúc cho cán bộ nhân viên, khách hàng và đối tác – nơi chia sẻ được xem là giá trị cốt lõi,” ông nói thêm. Từ năm 2021, MB đầu tư nền tảng thiện nguyện trực tuyến nhằm ứng dụng công nghệ trong việc lan tỏa tinh thần tương thân tương ái. Sau ba năm vận hành, nền tảng này thu hút hơn 2,1 triệu người tham gia, với 1.700 chương trình được huy động thành công, tổng số tiền quyên góp khoảng 2.300 tỷ đồng.

Ông Ánh cho biết, việc ứng dụng công nghệ đã giúp các hoạt động thiện nguyện trở nên thuận tiện và minh bạch hơn, qua đó thu hút ngày càng nhiều người tham gia.

Về nội bộ tổ chức, ông nhấn mạnh rằng môi trường công bằng và cân bằng công việc – cuộc sống là yếu tố cốt lõi để nhân viên cảm thấy hạnh phúc. “Làm tốt thì được ghi nhận, lương thưởng xứng đáng, không phụ thuộc vào quan hệ cá nhân. Với tổ chức lớn như MB, duy trì triết lý quản trị rõ ràng là điều cần thiết để tạo động lực và giữ chân nhân tài,” ông chia sẻ.

Cũng theo PGS.TS Trần Thành Nam, việc các doanh nghiệp đầu tư cho “hạnh phúc nội bộ” là xu hướng tất yếu trên toàn cầu. “Khi người lao động cảm thấy được tôn trọng và có ý nghĩa trong công việc, họ lan tỏa năng lượng tích cực đến khách hàng. Khi đó, hạnh phúc không chỉ là giá trị tinh thần, mà còn là năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp,” ông phân tích.

Ở góc độ vĩ mô, PGS.TS Trần Thành Nam cho rằng mối tương quan giữa kinh tế và hạnh phúc chỉ rõ nét trong giai đoạn đầu phát triển. Khi đạt đến mức sống nhất định, yếu tố quan trọng hơn là chất lượng môi trường, cân bằng tinh thần và niềm tin xã hội. “Quan trọng là chuyển tài sản quốc gia thành phúc lợi chung – giáo dục, y tế, và không gian kết nối để người dân cảm thấy an toàn và được chia sẻ,” ông nói.

Về phía doanh nghiệp, ông Phạm Như Ánh phân tích thêm, với quy mô khách hàng lớn, các ngân hàng có thể quan sát khá rõ sự thay đổi trong cảm nhận hạnh phúc của người Việt. “Hạnh phúc của khách hàng gắn liền với cảm giác an toàn, niềm tin vào tương lai và sự ổn định của nền kinh tế,” ông cho biết.

Từ thực tế này, ông cho rằng các tổ chức tài chính có thể trở thành một phần của hạ tầng hạnh phúc quốc gia nếu biết kết hợp giữa lợi ích kinh tế và giá trị xã hội. “Doanh nghiệp là cầu nối giữa cá nhân và xã hội; khi tạo được hạnh phúc cho mỗi cá nhân, hạnh phúc đó sẽ lan tỏa tới tổ chức và đất nước,” ông Ánh khẳng định.

MB lan tỏa tinh thần sẻ chia hướng về miền Trung

Mới đây, trong khuôn khổ kỷ niệm 31 năm thành lập, cán bộ nhân viên Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) đã phát động chương trình hướng về đồng bào miền Trung bị ảnh hưởng bởi mưa lũ.

Chỉ trong vài ngày, hơn 1.000 lượt đóng góp từ các thành viên MB đã quyên góp gần 400 triệu đồng, thể hiện tinh thần tương thân tương ái và trách nhiệm cộng đồng – những giá trị đã trở thành một phần văn hóa của ngân hàng này. Toàn bộ số tiền sẽ được chuyển đến các địa phương chịu thiệt hại nặng tại Đà Nẵng như xã Xuân Phú, xã Nam Phước và phường Hội An để hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả, sớm ổn định cuộc sống.

Thông điệp “Vì hạnh phúc là sẻ chia” được lan tỏa không chỉ như một lời kêu gọi, mà còn là minh chứng cho cách mà doanh nghiệp Việt đang góp phần củng cố “chỉ số hạnh phúc” quốc gia, bắt đầu từ những hành động giản dị, thực chất và đầy nhân văn.