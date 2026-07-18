Ngân hàng kịp thời chặn lừa đảo qua mạng, bảo vệ người dân

Ngày 9/7/2026, giao dịch viên Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn (Agribank) chi nhánh An Lão (Gia Lai) tiếp nhận yêu cầu chuyển tiền của bà Đ.T.X., trú xã An Vinh (Gia Lai). Trong quá trình giao dịch, nhận thấy khách hàng có nhiều biểu hiện bất thường, nhân viên ngân hàng chủ động trao đổi, thuyết phục bà tạm dừng chuyển tiền, đồng thời thông báo Công an xã An Hòa phối hợp xác minh.

Nội dung đối tượng lừa đảo có tài khoản mang tên "Chi Kim Chi" nhắn cho bà Đ.T.X., trú xã An Vinh (Gia Lai).

Qua làm việc, lực lượng Công an xác định đầu tháng 7/2026, bà X. kết bạn trên Facebook với tài khoản mang tên "Chi Kim Chi", tự giới thiệu giám đốc một doanh nghiệp hải sản tại Australia. Sau thời gian tạo dựng lòng tin, đối tượng thông báo gửi cho bà một kiện hàng giá trị lớn gồm: nước hoa, trang sức, điện thoại iPhone, đồng hồ và 100.000 USD tiền mặt.

Đối tượng tiếp tục hướng dẫn bà X. kết nối với một tài khoản Facebook giả danh đơn vị vận chuyển quốc tế. Đến ngày 9/7/2026, người này thông báo kiện hàng đến tại sân bay Nội Bài và yêu cầu chuyển 16 triệu đồng để thanh toán "phí thông quan". Cùng lúc, tài khoản "Chi Kim Chi" liên tục nhắn tin thúc giục nhằm gây áp lực tâm lý.

Sau khi được cán bộ Công an và ngân hàng phân tích, bà X. nhận ra đây là thủ đoạn lừa đảo phổ biến và dừng giao dịch, tránh bị chiếm đoạt số tiền 16 triệu đồng.

Theo cơ quan Công an, các đối tượng thường sử dụng tài khoản mạng xã hội giả danh người thành đạt ở nước ngoài để tiếp cận những người độc thân hoặc có hoàn cảnh gia đình đặc biệt.

Sau khi tạo dựng tình cảm, chúng thông báo gửi quà có giá trị lớn rồi giả danh nhân viên hải quan hoặc đơn vị vận chuyển để yêu cầu nạn nhân đóng các khoản phí như: thuế, phí thông quan, phí bảo hiểm hay phí vận chuyển nhằm chiếm đoạt tài sản.

Với một thủ đoạn khác, ngày 10/7/2026, tại một chi nhánh ngân hàng trên địa bàn phường Phan Rang (Khánh Hòa), giao dịch viên tiếp tục phát hiện dấu hiệu bất thường khi anh N.T.N. đến làm thủ tục rút gấp 350 triệu đồng từ sổ tiết kiệm.

Nhận thấy khách hàng có biểu hiện lo lắng, liên tục sử dụng điện thoại và yêu cầu thực hiện giao dịch nhanh, nhân viên ngân hàng chủ động tìm hiểu nguyên nhân và thông báo Công an phường Phan Rang hỗ trợ xác minh.

Làm việc với cơ quan chức năng, anh N. cho biết, được một nhóm trên mạng xã hội giới thiệu tham gia đầu tư trực tuyến để kiếm thêm thu nhập. Ban đầu, anh chỉ thực hiện các nhiệm vụ đơn giản như bấm thích, chia sẻ bài viết và nhận được tiền hoa hồng.

Sau đó, các đối tượng dụ dỗ tham gia những "gói đầu tư" với lợi nhuận hấp dẫn. Anh N. chuyển 4 triệu đồng và được hoàn lại 5 triệu đồng; tiếp tục chuyển 12 triệu đồng thì nhận về 15 triệu đồng. Những khoản lợi nhuận ban đầu khiến anh hoàn toàn tin tưởng.

Cán bộ ngân hàng và Công an trực tiếp giải thích và cảnh báo anh N.T.N., kịp thời ngăn chặn việc anh N. tiếp tục chuyển 350 triều đồng cho các đối tượng lừa đảo.

Đến ngày 10/7/2026, sau khi anh chuyển 60 triệu đồng, các đối tượng thông báo anh "ghi sai nội dung chuyển khoản" và yêu cầu nộp thêm 200 triệu đồng để khắc phục. Chưa dừng lại, chúng tiếp tục yêu cầu anh chuyển thêm 350 triệu đồng với lý do sẽ hoàn trả toàn bộ số tiền đã đầu tư trước đó.

Nhận thấy đây là kịch bản lừa đảo quen thuộc, Công an phường Phan Rang cùng cán bộ ngân hàng trực tiếp giải thích, đưa ra các vụ việc tương tự để cảnh báo. Sau khi hiểu rõ bản chất vụ việc, anh N. đã không rút tiền và không tiếp tục chuyển thêm 350 triệu đồng.

Từ hai vụ việc trên, cơ quan Công an khuyến cáo người dân cần đặc biệt cảnh giác với các lời mời kết bạn từ người lạ trên mạng xã hội, những thông báo nhận quà giá trị lớn từ nước ngoài hoặc các lời mời đầu tư cam kết lợi nhuận cao, "kiếm tiền dễ dàng".

Người dân tuyệt đối không chuyển tiền để nhận quà, nộp các khoản "phí thông quan", "phí hải quan", "phí bảo hiểm" hay tham gia các hình thức đầu tư trực tuyến không rõ nguồn gốc. Đồng thời, cần kiểm chứng thông tin khi nhận được các cuộc gọi, tin nhắn yêu cầu chuyển tiền khẩn cấp hoặc hứa hẹn lợi nhuận bất thường.

Thực tế cho thấy, sự chủ động của các giao dịch viên ngân hàng trong việc nhận diện dấu hiệu bất thường, kết hợp với sự phối hợp nhanh chóng của lực lượng Công an, đang trở thành "lá chắn" quan trọng giúp nhiều người dân kịp thời thoát khỏi các bẫy lừa đảo trên không gian mạng.

Trong bối cảnh tội phạm công nghệ cao ngày càng sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi, việc nâng cao nhận thức của người dân cùng sự đồng hành của hệ thống ngân hàng và lực lượng chức năng sẽ là yếu tố quan trọng để bảo vệ tài sản và xây dựng môi trường giao dịch số an toàn.