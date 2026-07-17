Mở nhiều thẻ tín dụng có sao không?

Trả lời:

Thời báo Ngân hàng xin cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi. Sau đây là phần tư vấn:

Nhiều người cho rằng mở càng nhiều thẻ tín dụng thì càng có lợi vì được hưởng nhiều ưu đãi, hoàn tiền hoặc tích điểm. Thực tế, việc sở hữu nhiều thẻ tín dụng không bị pháp luật cấm, nhưng nếu không quản lý tốt có thể làm tăng chi phí, rủi ro tài chính và ảnh hưởng đến khả năng vay vốn sau này.

Có giới hạn số lượng thẻ tín dụng được mở không?

Hiện nay, không có quy định giới hạn một cá nhân được mở tối đa bao nhiêu thẻ tín dụng. Nếu đáp ứng điều kiện của từng ngân hàng, bạn có thể sở hữu nhiều thẻ cùng lúc. Tuy nhiên, mỗi ngân hàng sẽ xem xét thu nhập, lịch sử tín dụng, các khoản vay và hạn mức tín dụng hiện có trước khi quyết định cấp thêm thẻ.

Mở nhiều thẻ có lợi gì?

Việc sử dụng nhiều thẻ tín dụng có thể mang lại một số lợi ích như:

- Tận dụng các chương trình hoàn tiền, tích điểm hoặc giảm giá của từng ngân hàng.

- Có thêm hạn mức chi tiêu khi cần thiết.

- Dễ lựa chọn thẻ phù hợp với từng nhu cầu như mua sắm, du lịch, ăn uống hay thanh toán quốc tế.

Tuy nhiên, những lợi ích này chỉ thực sự phát huy khi chủ thẻ có khả năng quản lý và thanh toán đúng hạn.

Có những rủi ro nào?

Đây là điều người dùng cần cân nhắc kỹ.

Mỗi thẻ tín dụng có ngày sao kê, ngày đến hạn thanh toán và biểu phí riêng. Nếu mở quá nhiều thẻ, bạn rất dễ:

- Quên ngày thanh toán và bị tính lãi, phí trả chậm.

- Phải trả nhiều khoản phí thường niên nếu không đáp ứng điều kiện miễn phí của ngân hàng.

- Chi tiêu vượt khả năng tài chính vì tổng hạn mức tín dụng lớn hơn thu nhập thực tế.

- Đặc biệt, việc thường xuyên thanh toán chậm sẽ được ghi nhận vào lịch sử tín dụng và có thể ảnh hưởng đến điểm tín dụng (điểm CIC). Điểm tín dụng thấp có thể khiến việc vay vốn hoặc mở thêm thẻ sau này gặp khó khăn hơn.

Như vậy, mở nhiều thẻ tín dụng không phải là điều xấu, nhưng càng có nhiều thẻ, việc quản lý càng phức tạp. Điều quan trọng không phải là sở hữu bao nhiêu thẻ, mà là sử dụng đúng mục đích, chi tiêu trong khả năng tài chính và luôn thanh toán đúng hạn. Điều này sẽ giúp bạn tận dụng được lợi ích của thẻ tín dụng mà vẫn bảo đảm an toàn tài chính lâu dài.