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Có được rút sổ tiết kiệm của người đã mất?

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Bạn đọc Thanh Nhàn (Hưng Yên) hỏi: Bố tôi vừa qua đời và có một sổ tiết kiệm đứng tên ông. Gia đình muốn rút tiền để lo hậu sự và giải quyết các công việc khác. Xin hỏi, người thân có được rút sổ tiết kiệm của người đã mất không?

Trả lời:

Thời báo Ngân hàng xin cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi.

Không phải người thân nào cũng được rút tiền

Khi chủ sở hữu sổ tiết kiệm qua đời, khoản tiền gửi không tự động thuộc về người thân hoặc người đang giữ sổ tiết kiệm. Đây là di sản thừa kế và việc nhận tiền phải được thực hiện theo quy định của Bộ luật Dân sự và quy định của ngân hàng.

Nếu người gửi tiền đã chỉ định người thụ hưởng (đối với sản phẩm tiền gửi có quy định về người thụ hưởng) hoặc có di chúc hợp pháp, ngân hàng sẽ thực hiện chi trả theo quy định sau khi người nhận hoàn tất hồ sơ cần thiết.

Trường hợp không có di chúc hoặc không có người thụ hưởng, khoản tiền gửi sẽ được chia cho những người thừa kế theo pháp luật. Việc chi trả chỉ được thực hiện sau khi các bên hoàn tất thủ tục chứng minh quyền thừa kế theo quy định.

Cần chuẩn bị những giấy tờ gì?

Tùy từng trường hợp, ngân hàng có thể yêu cầu người nhận tiền cung cấp giấy chứng tử của người gửi tiền, giấy tờ tùy thân của người nhận, giấy tờ chứng minh quyền thừa kế hoặc văn bản khai nhận, thỏa thuận phân chia di sản đã được công chứng hoặc chứng thực và các giấy tờ khác theo quy định.

Sau khi kiểm tra đầy đủ hồ sơ và xác định đúng người có quyền nhận tiền, ngân hàng sẽ thực hiện chi trả số tiền gốc và lãi phát sinh theo hợp đồng tiền gửi.

Cần thông báo sớm cho ngân hàng

Khi chủ sổ tiết kiệm qua đời, người thân nên chủ động thông báo cho ngân hàng để được hướng dẫn các thủ tục cần thiết, tránh phát sinh tranh chấp hoặc giao dịch không đúng quy định.

Đồng thời, không nên tự ý sử dụng giấy tờ hoặc chữ ký của người đã mất để thực hiện giao dịch, bởi hành vi này có thể vi phạm pháp luật và dẫn đến những rủi ro pháp lý không đáng có.

Theo Dùng tiền thông thái

Thời báo ngân hàng

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