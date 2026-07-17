Công an điều tra một số giao dịch nhận tiền chuyển khoản từ 200.000 - 600.000 đồng: Hai thanh niên sinh năm 2001, 2006 bị bắt

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Theo Báo Phú Thọ, tòa án nhân dân tỉnh vừa mở phiên tòa hình sự sơ thẩm rút kinh nghiệm theo hình thức trực tuyến xét xử bị cáo Hoàng Văn Đoàn (sinh năm 2001), trú tại thôn Liên Hòa, xã Liên Sơn và Nguyễn Duy Minh (sinh năm 2006), trú tại thôn Đoàn Kết, xã Lương Sơn về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Theo cáo trạng, rạng sáng 25/10/2025, từ nguồn tin của quần chúng, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh phát hiện Hoàng Văn Đoàn có biểu hiện mua bán trái phép chất ma túy. Khi được triệu tập làm việc, Đoàn có kết quả test nhanh dương tính với ma túy và đã đầu thú, khai nhận còn cất giấu ma túy tại nhà. Khám xét khẩn cấp nơi ở của Đoàn, cơ quan điều tra thu giữ nhiều túi nilon chứa ma túy. Kết quả giám định xác định tang vật thu giữ gồm 78,73 gam MDMA (thuốc lắc) và 822,22 gam Ketamine.

Quá trình điều tra xác định, khoảng tháng 7/2025, Hoàng Văn Đoàn đã liên hệ với một người đàn ông tên Dũng (không rõ lai lịch) đang sinh sống tại Lào để mua ma túy. Sau khi mua được ma túy, Đoàn mang về cất giấu nhằm sử dụng và bán lại cho nhiều người khác để kiếm lời. Đoàn thực hiện việc giao dịch thông qua ứng dụng Telegram, nhận tiền và giao ma túy theo phương thức để tại các địa điểm đã hẹn nhằm tránh bị phát hiện.

Cũng trong quá trình điều tra, cơ quan công an làm rõ Hoàng Đức Chung (sinh năm 2010) nhặt được một phần số ma túy của Đoàn để lại tại phòng trọ và cất giấu nhằm sử dụng, bán kiếm lời. Chung đã bán 1 viên thuốc lắc cho Nguyễn Duy Minh với giá 200.000 đồng và thỏa thuận sử dụng tài khoản ngân hàng của Minh để nhận tiền từ các giao dịch mua bán ma túy, Minh được trả công 200.000 đồng mỗi lần giao dịch. Sau đó, Chung tiếp tục bán 2 viên thuốc lắc cho một đối tượng khác với giá 600.000 đồng thông qua hình thức để ma túy tại điểm hẹn và nhận tiền chuyển khoản qua tài khoản của Minh.

Sau khi biết Chung bị bắt, Nguyễn Duy Minh đã đến cơ quan công an đầu thú, khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Kết quả điều tra xác định nguồn gốc số ma túy Chung sử dụng và mua bán là của Hoàng Văn Đoàn. Do Hoàng Đức Chung là người chưa thành niên tại thời điểm phạm tội nên hành vi của Chung được tách ra để điều tra, truy tố trong vụ án khác theo quy định của pháp luật.

Tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định hành vi mua bán, tàng trữ tổng trọng lượng 97,907gram MDMA (thuốc lắc) và 860,097gram Ketamine (bao gồm số ma túy Hoàng Đức Chung nhặt được và số đã bán cho các đối tượng khác) của Hoàng Văn Đoàn là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm chế độ độc quyền quản lý các chất ma túy của Nhà nước, đồng thời là nguyên nhân phát sinh nhiều loại tội phạm khác, cần xử lý nghiêm để răn đe, phòng ngừa chung.

Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Hoàng Văn Đoàn 20 năm tù về tội “Mua bán trái phép chất ma túy” theo điểm h, khoản 4, Điều 251 Bộ luật hình sự; tuyên phạt bị cáo Nguyễn Duy Minh 3 năm tù về tội “Mua bán trái phép chất ma túy” theo quy định tại khoản 1, Điều 251 Bộ luật hình sự. Ngoài ra, 2 bị cáo còn bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi “Sử dụng trái phép chất ma túy”.