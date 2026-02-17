Ngân hàng làm mọi cách để hút tiền gửi dân cư

Trong bối cảnh áp lực thanh khoản gia tăng và nhu cầu vốn phục vụ sản xuất kinh doanh đầu năm 2026 tăng mạnh, thị trường ngân hàng đang chứng kiến một cuộc đua huy động vốn sôi động với những diễn biến mới về cả lãi suất lẫn hình thức tiếp cận khách hàng.

Ghi nhận thực tế cho thấy mặt bằng lãi suất huy động đã xác lập một mặt bằng mới cao hơn hẳn so với cùng kỳ năm ngoái. Mức lãi suất quanh ngưỡng 7%/năm vốn từng là mức cao thì nay đang dần trở thành "mức bình thường mới" trên bảng niêm yết của nhiều đơn vị. Thậm chí, một số ngân hàng thương mại cổ phần đã mạnh tay đẩy lãi suất các kỳ hạn dài lên trên 8%/năm nhằm thu hút dòng tiền lớn và ổn định từ dân cư.

Bên cạnh cuộc đua về lãi suất, các nhà băng cũng đang nỗ lực đa dạng hóa sản phẩm để đáp ứng nhu cầu ngày càng khắt khe của người gửi tiền. Thay vì chỉ tập trung vào tiết kiệm truyền thống, các sản phẩm như chứng chỉ tiền gửi trực tuyến, tiền gửi linh hoạt rút gốc một phần, hay các gói tích lũy gắn liền với bảo hiểm và đầu tư đang được đẩy mạnh.

Điển hình như tại ACB, ngân hàng này tập trung vào tính thanh khoản của chứng chỉ tiền gửi, cho phép khách hàng hưởng lợi suất lên tới 6,7%/năm nhưng vẫn có thể bán lại trước hạn để bảo toàn lãi suất thực tế.

Các chương trình khuyến mại và ưu đãi cũng được tung ra dồn dập với quy mô lớn để kích cầu. Agribank triển khai chương trình tiết kiệm dự thưởng với tổng giá trị quà tặng lên tới 10 tỷ đồng, trong đó các giải đặc biệt là những sổ tiết kiệm trị giá gần 89 triệu đồng dành cho khách hàng gửi từ 15-20 triệu đồng.

Tại HDBank, đơn vị này gây chú ý với chương trình "Tiết kiệm tỷ phú", không chỉ cộng thêm lãi suất tới 1,1%/năm mà còn treo giải thưởng là sổ tiết kiệm trị giá 3 tỷ đồng cùng nhiều hiện vật giá trị như xe SH và vàng SJC vào ngày Vía Thần Tài.

Trong khi đó, VietinBank lại tập trung vào việc lì xì tiền mặt trực tiếp và tặng tài khoản số đẹp để thu hút nhóm khách hàng trẻ ưu tiên sự tiện lợi và giá trị gia tăng tức thì. BaoViet Bank cũng không đứng ngoài cuộc khi thực hiện quay số trúng thưởng các thiết bị công nghệ cao cấp cho khách hàng giao dịch tại quầy.

Sự kết hợp giữa lãi suất thực dương cao và các chương trình quà tặng giá trị đang tạo ra một sức hút lớn, biến giai đoạn sau Tết trở thành thời điểm vàng để dòng tiền nhàn rỗi quay trở lại hệ thống ngân hàng.



