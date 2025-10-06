Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Ngân hàng MB vừa bán ra gần 10% vốn một công ty chứng khoán

06-10-2025 - 11:32 AM | Thị trường chứng khoán

Ngân hàng MB vừa bán ra gần 10% vốn một công ty chứng khoán

Hoàn tất giao dịch trên, MB giảm sở hữu xuống còn gần 381,4 triệu cổ phiếu, tương đương 66,58% vốn điều lệ.

Ngân hàng TMCP Quân Đội (MB – mã MBB) vừa báo cáo đã chào bán thành công hơn 55,98 triệu cổ phiếu Chứng khoán MB (mã MBS) thông qua phương thức khớp lệnh trên sàn trong khoảng thời gian từ ngày 3/9/2025 đến ngày 2/10/2025.

Hoàn tất giao dịch trên, MB giảm sở hữu tại MBS xuống còn gần 381,4 triệu cổ phiếu, tương đương 66,58% vốn điều lệ.

Động thái của MB diễn ra sau khi MBS chốt quyền chia cổ tức. Cụ thể, trong ngày 20/8, MBS đã chốt danh sách đăng ký cuối cùng để thực hiện chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2024 với tỷ lệ 12%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.200 đồng).

Ngày thanh toán dự kiến vào 19/9/2025. Với gần 573 triệu cổ phiếu lưu hành, MBS chi khoảng 687 tỷ đồng cho đợt cổ tức lần này, trong đó MB nhận về hơn 520 tỷ đồng.

Trên sàn chứng khoán, cổ phiếu MBS chốt phiên 3/10 ở mức 32.700 đồng/cp, tạm tính MB thu về hơn 1.800 tỷ đồng từ thương vụ giảm sở hữu tại MBS.

Trong năm 2025, MBS dự kiến dự kiến chào bán 68,7 triệu cổ phiếu với giá 10.000 đồng/cổ phiếu. Tỷ lệ thực hiện quyền 100:12 (cổ đông sở hữu 100 quyền được mua 12 cổ phiếu cổ phiếu mới).

Đồng thời, CTCK này cũng dự kiến phát hành 17,18 triệu cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (cổ phiếu thưởng). Tỷ lệ thực hiện quyền là 100:3, tức cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ nhận được 03 cổ phiếu mới.

Bên cạnh đó, MBS còn dự kiến phát hành 8,59 triệu cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động (ESOP) với giá 10.000 đồng/cổ phiếu. Đợt phát hành này sẽ được triển khai sau khi MBS hoàn tất chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và phát hành cổ phiếu thưởng.

Nếu hoàn tất cả 3 đợt phát hành nói trên, MBS sẽ tăng số lượng cổ phiếu lưu hành từ 572,8 triệu đơn vị lên 667,3 triệu đơn vị, tương đương vốn điều lệ 6.673 tỷ đồng.

Về kết quả kinh doanh nửa đầu năm 2025, doanh thu hoạt động của MBS đạt 1.461 tỷ đồng, giảm 6% so với cùng kỳ năm trước. Dù vậy, chi phí tiết giảm tốt giúp LNTT tăng 22% lên 611 tỷ.

Năm 2025, công ty lên mục tiêu tổng doanh thu đạt 3.370 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế đạt 1.300 tỷ đồng, lần lượt tăng 8% và 40% so với thực hiện năm ngoái. Như vậy sau 6 tháng, MBS đã hoàn thành 47% kế hoạch lợi nhuận cả năm.﻿

