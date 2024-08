Ngân hàng Nhà nước có thêm động thái nới lỏng: Giảm lãi suất tín phiếu

Ảnh minh họa

Phiên giao dịch 20/8 chứng kiến diễn biến biến đáng chú ý khi Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã giảm lãi suất trúng thầu tín phiếu từ 4,25%/năm trong phiên trước đó xuống còn 4,2%/năm. Cụ thể, Nhà điều hành đã phát hành tổng cộng gần 5.000 tỷ đồng tín phiếu có kỳ hạn 14 ngày cho 4 thành viên 4 thành viên thị trường.

Đây là lần thứ hai NHNN giảm lãi suất tín phiếu kể từ đầu tháng 8. Trước đó, trong phiên 5/8, Nhà điều hành đã giảm lãi suất tín phiếu từ mức 4,5%/năm xuống còn 4,25%/năm. Đồng thời, giảm lãi suất cho vay cầm cố giấy tờ có giá từ 4,5%/năm xuống mức 4,25%/năm.

Nguồn: SBV

Giới phân tích cho rằng, việc NHNN giảm lãi suất tín phiếu nhằm hỗ trợ thanh khoản hệ thống ngân hàng, qua đó thiết lập một mặt bằng lãi suất liên ngân hàng thấp hơn trong thời gian tới.

Mặt khác, động thái giảm lãi suất tín phiếu của NHNN diễn ra trong bối cảnh tỷ giá giảm mạnh trong những ngày gần đây.

Trên thị trường liên ngân hàng, tỷ giá chốt phiên hôm qua (19/8) ở mức 24.974 VND/USD, giảm mạnh 87 đồng so với cuối tuần trước. Đây là lần đầu tiên kể từ tháng 4/2024, tỷ giá USD trên thị trường liên ngân hàng giao dịch ở dưới mức 25.000 đồng. Tính từ đầu tháng 8 đến nay, tỷ giá USD liên ngân hàng đã giảm hơn 1,3%.

Tỷ giá USD niêm yết tại các ngân hàng trong nước cũng đồng loạt giảm mạnh trong sáng nay với mức điều chỉnh hầu hết ở mức trên dưới 100 đồng/USD. Tính từ đầu tháng 8 đến nay, giá USD tại ngân hàng này đã giảm khoảng 350 đồng, tương đương 1,3%.

Tỷ giá trên thị trường tự do cũng liên tục giảm sâu và hiện giao dịch ở mức 25.350 – 25.430 VND/USD. Đây là mức giá thấp nhất kể từ tháng 3. Tỷ giá tự do bắt đầu rơi mạnh trong hơn một tháng gần đây, đặc biệt trong nửa đầu tháng 8. So với mức đỉnh gần 26.000 đồng xác lập cuối tháng 6, giá USD tự do hiện thấp hơn 600 đồng, tương đương giảm khoảng 2,3%.

Việc tỷ giá hạ nhiệt nhanh chóng sẽ tạo điều kiện cho Ngân hàng Nhà nước thực hiện chính sách tiền tể nới lỏng hơn, nhằm hỗ trợ thanh khoản cho hệ thống ngân hàng và nền kinh tế.

Trước đó, trong quý 2 và nửa đầu quý 3, NHNN đã phải liên tục duy trì thực hiện các biện pháp mang tính thắt chặt nhằm kìm hãm đà tăng của tỷ giá như: tăng lãi suất OMO, tăng lãi suất tín phiếu và bán ngoại tệ. Điều này đã tạo áp lực lên thanh khoản hệ thống ngân hàng và môi trường lãi suất trong những tháng vừa qua.

Chính vì vậy, việc NHNN giảm các loại lãi suất trên thị trường mở được cho là cần thiết khi tăng trưởng tín dụng đang có tín hiệu bứt tốc và lãi suất huy động liên tục tăng trong những tháng gần đây.

"Trong điều kiện kinh tế vĩ mô ghi nhận những dấu hiệu khả quan, cùng định hướng điều hành của NHNN, thanh khoản được kỳ vọng ổn định và dồi dào hơn, lãi suất liên ngân hàng có thể giảm trở lại", Chứng khoán Vietcombank (VCBS) nhận định trong báo cáo vĩ mô mới đây.