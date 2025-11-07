Ngân hàng nhân văn trong kỷ nguyên số: Khi con người là trung tâm của mọi chuyển đổi

Với triết lý "human bank", ngân hàng Standard Chartered Việt Nam đặt con người làm trung tâm của mọi chiến lược. Công nghệ chỉ thật sự có ý nghĩa khi phục vụ con người - từ chiến lược lãnh đạo, phát triển nhân viên, đến cách kết nối với khách hàng và phục vụ cộng đồng.

Phía sau hành trình ấy là những nữ lãnh đạo mang trong mình bản lĩnh, sự thấu cảm và niềm tin vào giá trị con người. Họ không chỉ kiến tạo kết quả kinh doanh, mà còn vun đắp văn hóa, truyền cảm hứng và lan tỏa tinh thần nhân văn đến từng góc nhỏ của tổ chức.

Các nữ lãnh đạo ngân hàng Standard Chartered Việt Nam (Từ trái) bà Trần Minh Hường - Giám đốc Nhân sự, bà Trịnh Như Quỳnh - Giám đốc Đối ngoại, Marketing & Thương hiệu, bà Nguyễn Thúy Hạnh - Tổng giám đốc kiêm Giám đốc Khối Khách hàng Doanh nghiệp và Đầu tư, bà Ngô Lan Anh - Giám đốc Tuân Thủ, và bà Nguyễn Ngọc Lan Anh, Giám đốc Công nghệ & Vận hành

Người thuyền trưởng lãnh đạo bằng sự thấu cảm

Ở vị trí lãnh đạo cao nhất, với gần ba thập kỉ gắn bó tại ngân hàng, bà Nguyễn Thúy Hạnh, Tổng giám đốc kiêm Giám đốc Khối Khách hàng Doanh nghiệp và Đầu tư, không chỉ điều hành bằng tầm nhìn chiến lược, năng lực chuyên môn, mà còn bằng trái tim thấu cảm. Với bà, lãnh đạo không chỉ là quản trị kết quả, mà là hành trình nuôi dưỡng con người, khơi dậy tiềm năng và tạo động lực phát triển. Bà Hạnh tin rằng, thành công thật sự của một ngân hàng không nằm ở những con số trên báo cáo, mà ở cách tổ chức ấy tạo ra giá trị cho con người. Nơi làm việc tuyệt vời là nơi mọi người được truyền cảm hứng để thử thách bản thân,theo đuổi đam mê, đóng góp và tạo nên dấu ấn bền vững.

Trao quyền và đặt niềm tin vào đội ngũ, bà mong muốn hành trình của mình truyền lửa cho thế hệ lãnh đạo kế cận – đặc biệt là thế hệ trẻ – tự tin và sẵn sàng dấn thân vào những lĩnh vực mới. "Tôi luôn ủng hộ nhân viên thay đổi và trao cơ hội để họ thực hiện đam mê của mình. Khi mỗi cá nhân tìm thấy ý nghĩa trong công việc, họ không chỉ thành công cho riêng mình, mà còn góp phần làm nên thành công chung của tập thể, thúc đẩy sự phát triển bền vững của tổ chức", bà chia sẻ.

Người gìn giữ và phát triển giá trị bền vững

Trong lĩnh vực tuân thủ và quản trị rủi ro vốn được xem là "khô khan", bà Ngô Lan Anh – Giám đốc Tuân thủ mang đến một góc nhìn đầy nhân văn. Với bà, tuân thủ không chỉ là thực thi quy định mà là bảo vệ niềm tin của khách hàng, đồng nghiệp và tổ chức. Dưới sự dẫn dắt của bà, tuân thủ trở thành văn hoá đạo đức và ứng xử chuyên nghiệp, nơi mỗi nhân viên hành động với sự chính trực, minh bạch và tôn trọng.

Bà Lan Anh tiên phong trong phòng chống tội phạm tài chính và thúc đẩy các sáng kiến về AI, bảo vệ dữ liệu cá nhân và ngăn chặn gian lận số, giúp ngân hàng phát triển an toàn, bền vững và có trách nhiệm xã hội. Đồng thời bà cũng là một chuyên gia Khai vấn (Coach) đầy tâm huyết. Bà Lan Anh luôn đồng hành cùng đội ngũ, khơi dậy tiềm năng và lan tỏa tinh thần tích cực, góp phần kiến tạo một tổ chức phát triển vì con người và cho con người – bền vững, chính trực và nhân văn.

Ông Bill Winters, Tổng giám đốc Toàn cầu ngân hàng Standard Chartered (giữa), cùng Ban điều hành tại Việt Nam trong buổi công bố Standard Chartered Marathon Di sản Hà Nội 2025

Người kiến tạo vận hành thông minh

Trong thời đại mà công nghệ đóng vai trò trung tâm của đổi mới và sáng tạo, bà Nguyễn Ngọc Lan Anh, Giám đốc Công nghệ & Vận hành tin rằng sự chuyển đổi đến từ hành trình thay đổi tư duy – giúp nhân viên học cách làm việc linh hoạt, sẵn sàng thử nghiệm, và đón nhận sự thay đổi, kiến thức và công nghệ mới. Song song với cải tiến và chuyển đổi, bà đặc biệt chú trọng bảo đảm an toàn hệ thống – nền tảng để duy trì niềm tin của khách hàng và sự vận hành bền vững của một tổ chức.

"Một hệ thống chỉ thực sự mạnh khi vừa đổi mới, vừa an toàn – để con người có thể yên tâm sáng tạo trong một môi trường được bảo vệ vững chắc," bà Lan Anh chia sẻ.

Người lan tỏa lời hứa thương hiệu "here for good"

Nếu "human bank" là câu chuyện đặt con người ở trung tâm mọi hoạt động, thì bà Trịnh Như Quỳnh, Giám đốc Đối ngoại, Marketing & Thương hiệu, chính là người kể lại câu chuyện đó bằng cảm xúc và hành động. Với sự dẫn dắt của bà, Ngân hàng được vinh danh "Thương hiệu truyền cảm hứng nhất Việt Nam 2025" năm thứ tư liên tiếp bởi Tạp chí Kinh doanh Quốc tế.

Một trong những dấu ấn nổi bật nhất là sáng kiến thành lập Dàn hợp xướng Green & Blue (G&B) mà toàn bộ thành viên là nhân viên của ngân hàng Standard Chartered Việt Nam nhân kỷ niệm 120 năm ngân hàng hiện diện tại Việt nam. Hợp xướng G&B là nét độc đáo, khác biệt của Standard Chartered trong việc quảng bá Thương hiệu đầy nhân văn tại thị trường Việt nam. G&B đã biểu diễn tại rất nhiều các sự kiện lớn nhỏ trong & ngoài ngân hàng và được giới chuyên môn đánh giá cao, không thua kém bất cứ dàn hợp xướng chuyên nghiệp nào.

Dàn hợp xướng Green & Blue (G&B) với thành viên là nhân viên của ngân hàng Standard Chartered Việt Nam tại buổi công bố Standard Chartered Marathon Di sản Hà Nội 2025

Thêm vào đó, việc đem giải chạy Standard Chartered Marathon danh tiếng toàn cầu đến Việt Nam vào năm 2024 cũng là bước đột phá táo bạo trong bối cảnh thị trường trong nước gần như bão hòa với các giải chạy lớn nhỏ tổ chức quanh năm. Bà chia sẻ: "Tôi mong muốn những người yêu chạy bộ có cơ hội tiếp cận với giải chạy Standard Chartered Marathon danh tiếng với những chuẩn mực quốc tế ngay tại Việt Nam. Giải chạy Standard Chartered Marathon Di Sản Hà Nội sẽ không chỉ là một sự kiện thể thao thuần túy, mà còn là sân chơi của hòa nhập & gắn kết, của thể thao & văn hóa. Đó cũng là cam kết lâu dài của Standard Chartered về giá trị bền vững và trách nhiệm xã hội mà ngân hàng đã và đang thực hiện trong suốt hơn 120 năm qua tại Việt Nam."

Standard Chartered là Nhà Tài trợ Chính Giải chạy Standard Chartered Marathon Di Sản Hà Nội

Người thúc đẩy môi trường làm việc đa dạng và hòa đồng

Trong vai trò dẫn dắt khối nhân sự, bà Trần Minh Hường, Giám đốc Nhân sự quan niệm rằng một tổ chức chỉ thật sự vững mạnh khi mọi nhân viên được phát triển toàn diện – cả nghề nghiệp, thể chất lẫn tinh thần.

Bà Trần Minh Hường cùng các đồng nghiệp chúc mừng ngân hàng được vinh danh "Nơi làm việc tốt nhất"

Bà Minh Hường cũng là người thúc đẩy mạnh mẽ văn hóa đa dạng và hòa nhập, nơi mọi người đều được công nhận. Dưới sự dẫn dắt của bà, ngân hàng đã đạt chứng nhận EDGE LEAD - chứng nhận hàng đầu về công bằng, đa dạng, và bình đẳng giới ở cấp độ cao nhất, đồng thời ngân hàng vừa được bình chọn là "Nơi làm việc tốt nhất" từ Great Place To Work năm 2025-2026.

"Tôi tin rằng, khi nhân viên cảm thấy an toàn và được phát triển, họ sẽ tự do sáng tạo, nỗ lực và lan tỏa những điều tốt đẹp," bà chia sẻ.

Năm nữ lãnh đạo, năm câu chuyện khác nhau, nhưng cùng chung một giá trị: con người là trung tâm của mọi thay đổi. Dù ở vai trò nào – điều hành, tuân thủ, nhân sự, marketing, hay công nghệ – họ đều đang góp phần kiến tạo một tổ chức bền vững, và cam kết cho một hành trình phát triển lâu dài, vì con người và cho con người.