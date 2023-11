Ngân hàng ồ ạt thanh lý ô tô, xe chở tiền giá chỉ từ 36 triệu đồng

Ảnh minh hoạ

Agribank chi nhánh Đô Lương Nam Nghệ An mới đây thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản thanh lý 1 chiếc xe chở tiền hiệu Mitsubishi PAJERO. Chiếc xe được rao bán với giá khởi điểm là 36 triệu đồng.

Trước đó, Agribank chi nhánh thành phố Cần Thơ cũng tìm tổ chức đấu giá 4 chiếc xe ô tô chở tiền với giá khởi điểm chỉ từ 65-70 triệu đồng. Cụ thể, t3 chiếc xe Mitsubishi Pajero sản xuất năm 2004 đều có giá 70 triệu đồng (chưa bao gồm VAT). Chiếc còn lại là Huyndai Terracan sản xuất năm 2003 có giá từ 65 triệu đồng (chưa gồm VAT).

Vietcombank chi nhánh Sài Gòn Chợ Lớn cũng đang muốn bán một chiếc xe ô tô chuyên dùng chở tiền Ssangyong Rexton II. Xe đã qua sử dụng lâu năm, sản xuất từ 2009 với hơn 255.000km đã đi. Giá khởi điểm của chiếc xe này là 48 triệu đồng. Hiện ngân hàng đang lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản.

VietinBank chi nhánh Hoàng Mai cũng rao bán một chiếc xe ô tô chở tiền hiệu Hyundai Santafe, giá khởi điểm 192,4 triệu đồng.

TPBank cũng đăng thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản, thanh lý hàng loạt chiếc xe ô tô là tài sản bảo đảm trong thời gian gần đây. Chẳng hạn, ngân hàng đang muốn bán chiếc ô tô tải nhãn hiệu ISUZU màu trắng với giá khởi điểm 404 triệu đồng. Hay chiếc Mercedes C200 màu đen đăng ký ngày 3/3/2022 có giá từ 817 triệu đồng. Ngoài ra, chiếc Vinfast Lux A2.0 màu đen đăng ký ngày 27/12/2021 có giá khởi điểm 583 triệu đồng. TPBank cũng rao bán 1 chiếc Vinfast Lux A2.0 khác, đăng ký ngày 24/3/2022 với giá từ 510 triệu đồng, chiếc xe được mô tả bị xước xát nhiều xung quanh, nóc xe móp và lốp xe kém.

Tại VIB, hàng trăm chiếc xe ô tô là tài sản bảo đảm đang được rao bán, bao gồm cả phân khúc thấp đến cả xe sang. Chẳng hạn xe Mercedes, ngân hàng đang muốn thanh lý chiếc E300 sản xuất năm 2019 với giá từ 1,13 tỷ đồng. Ngân hàng cũng để giá công khai với chiếc BMW 520i với giá từ 480 triệu, chiếc BMW GT 528I 2014 giá từ 619 triệu đồng. Ngoài ra, VIB cũng đang thanh lý nhiều chiếc xe với giá khởi điểm dưới 300 triệu đồng, chẳng hạn như chiếc Honda City 2015 giá 299 triệu, Toyota Innova giá 272 triệu, Mitsubishi Attrage giá 260 triệu đồng,…

PGBank mới đây cũng thông báo thanh lý một chiếc xe Toyota Camry 2.4G, sản xuất năm 2008. Chiếc xe có giá khởi điểm 200 triệu đồng. Ngân hàng cũng cho biết những thành viên thuộc Hội đồng thanh lý tài sản của PGBank và cha mẹ vợ chồng con, anh chị em ruột của những người này không được mua tài sản. Trong khi đó, ngân hàng ưu tiên các cán bộ nhân viên khác làm việc trong ngân hàng.

Do khả năng trả nợ của nhiều khách hàng bị suy giảm dẫn đến nợ xấu tăng cao, hoạt động rao bán nợ, tài sản bảo đảm là xe ô tô của các ngân hàng diễn ra sôi động trong thời gian qua. Giá khởi điểm mà các nhà băng đưa ra thường khá hấp dẫn, bởi ngân hàng tổ chức bằng hình thức đấu giá, khi đó ngân hàng để giá ở mức rất thấp và thông qua việc trả giá, ai trả giá cao thì có quyền sở hữu. Vì thủ tục khá phức tạp và mất nhiều thời gian nên số người tham gia đấu giá không nhiều và cơ hội mua được xe giá rẻ khá cao.

Tuy nhiên, thông báo rao bán xe của các ngân hàng thường không có thông tin cụ thể chi tiết về tình trạng của xe khiến người có nhu cầu mua cũng rất e ngại. Hơn nữa, nhược điểm của xe cũ từ ngân hàng là chất lượng khó đảm bảo, sẽ không có chính sách bảo hành, bảo trì nên rủi ro khá cao trong trường hợp xe xảy ra vấn đề. Do đó, thường là những người "trong nghề", có nhiều kinh nghiệm, chuyên mua tài sản đảm bảo từ ngân hàng mới mua được với giá "hời".

Đối với những chiếc xe chở tiền, ngân hàng thường đem ra thanh lý sau thời gian sử dụng dài và xe đã xuống cấp rất nhiều. Xe chuyên dụng chở tiền tại Việt Nam thường là Mitsubishi Pajero, Hyundai, Ford Everest, Toyota Fortuner,…có đặc điểm chung là rộng rãi, thích hợp để có khoang chở tiền đủ rộng và an toàn. Xe chở tiền có ưu điểm là đảm bảo các yêu cầu về nguồn gốc xuất xứ. Người mua không phải lo lắng về nguồn gốc của xe hay các vấn đề liên quan chủ sở hữu cũ như những chiếc xe khác. Các loại xe chở tiền thường rộng rãi, có khóa cửa an toàn, đặc biệt phù hợp với những người có nhu cầu mua xe chở đồ. Nhiều chiếc xe có giá khá hời, thấp hơn nhiều so với thị trường. Tuy nhiên, những chiếc xe thanh lý này thường đã qua sử dụng hàng chục năm, bị trầy xước và hao mòn. Nếu mua xe thanh lý của ngân hàng, người mua sẽ phải tham gia đấu giá và thực hiện khá nhiều thủ tục đi kèm.