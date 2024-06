Ngân Hàng SCB tiếp tục đóng cửa phòng giao dịch

Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB - mã chứng khoán: SCB) vừa có thông báo về việc chấm dứt hoạt động của 3 phòng giao dịch ở Hải Dương và TPHCM.

Cụ thể, từ ngày 12/6, SCB chấm dứt hoạt động của phòng giao dịch Nguyễn Lương Bằng, chi nhánh SCB Hải Dương (119 Đường Nguyễn Lương Bằng, phường Phạm Ngũ Lão, TP. Hải Dương, tỉnh Hải Dương).

Từ ngày 14/6, SCB chấm dứt hoạt động của phòng giao dịch Võ Văn Ngân, chi nhánh SCB Đông Sài Gòn (số 96-96A, đường Võ Văn Ngân, khu phố 1, phường Bình Thọ, TP. Thủ Đức, TPHCM).

Từ 15/6, SCB cũng chấm dứt hoạt động của phòng giao dịch Trần Não, chi nhánh Bến Thành (số 91B đường Trần Não, phường An Khánh, TP. Thủ Đức, TPHCM).

SCB khẳng định, việc chấm dứt hoạt động của 3 phòng giao dịch trên không ảnh hưởng tới hoạt động của ngân hàng. Đồng thời, mọi quyền lợi và giao dịch của khách hàng đều được đảm bảo thực hiện đầy đủ tại các điểm giao dịch khác của ngân hàng SCB.

Hồi cuối tháng 5, SCB chấm dứt hoạt động của phòng giao dịch Tân Sơn Nhì - chi nhánh Tân Bình (211, Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú, TPHCM), phòng giao dịch Phú Mỹ Hưng - chi nhánh 20/10 (1401-1403, khu phố Mỹ Toàn 2-H4, phường Tân Phong, quận 7, TPHCM), phòng giao dịch Tây Sài Gòn - chi nhánh Củ Chi (851, quốc lộ 22, thị trấn Củ Chi, huyện Củ Chi, TPHCM).

SCB tiếp tục chấm dứt hoạt động thêm nhiều phòng giao dịch.

Tại tỉnh Bình Dương, SCB chấm dứt hoạt động của phòng giao dịch Bến Cát - chi nhánh Bình Dương (44-46, Hùng Vương, phường Mỹ Phước, Bến Cát) từ ngày 24/5.

Ở Đắk Lắk, SCB chấm dứt hoạt động của phòng giao dịch Nguyễn Tất Thành - chi nhánh Đắc Lắc (87, Ngô Quyền, phường Tân Lợi, TP. Buôn Ma Thuột). Sau đó, SCB chi nhánh Đắc Lắc chuyển trụ sở từ 178, Y Jút, phường Thắng Lợi, TP. Buôn Ma Thuột về địa chỉ của phòng giao dịch Nguyễn Tất Thành vừa đóng cửa.

Trước đó, SCB đã đóng cửa, dừng hoạt động 47 điểm giao dịch tại 9 tỉnh thành. Trong đó, đóng cửa 33 phòng giao dịch tại TPHCM, 8 phòng giao dịch tại Hà Nội, 5 phòng giao dịch tại Đà Nẵng. Các địa phương khác là Hải Phòng, Nghệ An, Bình Định, Đồng Nai, Gia Lai, Long An, Bà Rịa - Vũng Tàu, An Giang mỗi địa phương đóng 1 phòng giao dịch.

Theo thống kê của Hiệp hội Ngân hàng phía Nam, từ tháng 6/2023 đến nay, SCB đã giải thể hoạt động 64 phòng giao dịch tại các tỉnh thành, riêng ở TPHCM là 39 phòng giao dịch.

Ngoài ra, SCB cũng khuyến nghị khách hàng phải đảm bảo an toàn khi thực hiện các giao dịch tài chính, phòng tránh rủi ro lộ thông tin tài khoản, thẻ, ví điện tử. Theo đó, SCB đề nghị khách hàng không nên cho mượn giấy tờ cá nhân (CMND, CCCD, passport…) để đăng ký, kê khai thông tin với ngân hàng, để mở tài khoản thanh toán, thẻ…

Khách hàng cũng không nên cho cho mượn, cho thuê hoặc bán thông tin tài khoản thanh toán, thẻ ngân hàng hoặc thông tin ví điện tử và không giao dịch tại các trang web nghi ngờ giả mạo, các trò chơi điện tử không được phép hoặc mang tính chất cá độ.

Ngân hàng SCB khuyến nghị khách hàng nên bảo mật thông tin cá nhân (thông tin tài khoản thanh toán, thẻ ngân hàng, thông tin ví điện tử, tên đăng nhập, mật khẩu eBanking, OTP…) và không cung cấp cho bất kỳ ai.