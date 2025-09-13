Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Ngân hàng Techcombank phát khuyến cáo liên quan đến sự cố thông tin tín dụng tại CIC

13-09-2025 - 10:02 AM | Smart Money

Theo Techcombank, việc cung cấp dịch vụ ngân hàng hiện nay vẫn được đảm bảo diễn ra liên tục, an toàn và ổn định.

Mới đây, Techcombank đã phát đi khuyến cáo chính thức tới khách hàng sau sự cố liên quan đến Trung tâm Thông tin tín dụng Việt Nam (CIC).

Nhà băng này cho biết, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã có thông cáo báo chí khẳng định rõ: thông tin tín dụng do CIC thu thập theo quy định pháp luật không bao gồm các dữ liệu nhạy cảm như tài khoản tiền gửi, số dư, sổ tiết kiệm, tài khoản thanh toán, số thẻ ghi nợ, số thẻ tín dụng, mã bảo mật CVV/CVC hay lịch sử giao dịch thanh toán.

Bên cạnh đó, hệ thống công nghệ thông tin của các tổ chức tín dụng hoạt động hoàn toàn độc lập. Việc cung cấp dịch vụ ngân hàng hiện nay vẫn được đảm bảo diễn ra liên tục, an toàn và ổn định.

Techcombank khuyến cáo khách hàng cần nâng cao cảnh giác, tránh bị lợi dụng bởi các hành vi lừa đảo. Ngân hàng nhấn mạnh, khách hàng nên tham khảo thông tin từ các nguồn chính thống, không để tâm lý hoang mang bị kẻ gian trục lợi.

Theo đó, Techcombank lưu ý một số điểm quan trọng: khách hàng tuyệt đối không cung cấp thông tin ngân hàng điện tử, mã OTP, số thẻ, mã CVV, ngày hết hạn thẻ… cho bất kỳ ai, kể cả người tự xưng là nhân viên ngân hàng. Đồng thời, cần tránh nhấp vào đường link lạ được gửi qua tin nhắn, email hoặc cuộc gọi không xác minh được nguồn gốc, đặc biệt là các tệp tin có đuôi *.apk.

Ngân hàng cũng khuyến cáo khách hàng không chia sẻ thông tin tài chính cá nhân hoặc vấn đề gặp phải khi giao dịch lên mạng xã hội, bởi điều này có thể tạo điều kiện để kẻ gian tiếp cận, lợi dụng và thực hiện hành vi lừa đảo.

Trong trường hợp cần hỗ trợ, khách hàng được khuyến nghị liên hệ trực tiếp qua các kênh chính thức của Techcombank để được tư vấn và xử lý kịp thời.

Cùng thời điểm, nhiều ngân hàng như Agribank, BIDV, Vietcombank, VietinBank, VPBank,... đã có khuyến cáo khách hàng liên quan đến sự cố thông tin tín dụng tại CIC. Các ngân hàng đồng loạt khẳng định hệ thống Công nghệ thông tin của ngân hàng độc lập với hệ thống công nghệ thông tin của CIC và hiện đang hoạt động bình thường. Đồng thời khuyến cáo khách hàng chỉ tham khảo thông tin từ nguồn chính thống, tránh tâm lý hoang mang và bị lợi dụng bởi kẻ gian.

 Ngân hàng Nhà nước chính thức lên tiếng về sự cố thông tin tín dụng tại CIC 

Đức Anh

An ninh tiền tệ

