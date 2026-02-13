Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Ngân hàng thông báo khẩn: Tiền trong tài khoản có thể mất sạch nếu khách hàng làm điều này trong dịp Tết

13-02-2026 - 19:58 PM | Smart Money

Ngân hàng thông báo khẩn: Tiền trong tài khoản có thể mất sạch nếu khách hàng làm điều này trong dịp Tết

Khách hàng cần lưu ý thủ đoạn lừa đảo mới đang gia tăng trong dịp Tết.

Cận Tết, khi nhu cầu giao dịch và chuyển tiền tăng cao, KienlongBank phát đi cảnh báo về một thủ đoạn lừa đảo công nghệ cao mới mang tên "Ghost Pairing". Hình thức này cho phép kẻ gian liên kết trái phép thiết bị với điện thoại của khách hàng, âm thầm theo dõi tin nhắn, đánh cắp mã OTP và chiếm đoạt tiền trong tài khoản ngân hàng.

KienlongBank cho biết, các đối tượng thường thực hiện thủ đoạn này theo 3 bước:

Thứ nhất, gửi tin nhắn với nội dung hấp dẫn như "lì xì Tết", "trúng thưởng", "xác thực tài khoản", "quà tri ân cuối năm"… qua Zalo, Facebook hoặc SMS nhằm đánh vào tâm lý ham quà tặng dịp lễ.

Thứ hai, yêu cầu người nhận quét mã QR hoặc nhấn vào đường link lạ để "nhận thưởng" hoặc "xác nhận thông tin". Các đường link này thường được thiết kế giống website chính thức để tạo lòng tin.

Thứ ba, sau khi người dùng thực hiện thao tác, điện thoại có thể bị thiết lập liên kết ẩn với thiết bị của kẻ gian. Từ đó, đối tượng theo dõi tin nhắn, đọc mã OTP và thực hiện các giao dịch chuyển tiền trái phép mà chủ tài khoản không kịp trở tay.

Để phòng tránh rủi ro, KienlongBank khuyến nghị khách hàng tuyệt đối không quét mã QR lạ, không nhấn vào link không rõ nguồn gốc, thường xuyên kiểm tra thiết bị đăng nhập và đăng xuất ngay nếu phát hiện bất thường.

Trong trường hợp nghi ngờ bị chiếm quyền điện thoại, khách hàng cần ngắt kết nối Internet ngay lập tức (tắt Wi-Fi và dữ liệu di động) để hạn chế giao dịch phát sinh, đồng thời liên hệ hotline 1900 6929 hoặc đến chi nhánh/phòng giao dịch KienlongBank gần nhất để được hỗ trợ kịp thời.

Trước đó, nhiều ngân hàng cũng phát đi cảnh báo về các thủ đoạn lừa đảo phổ biến trong dịp Tết để khách hàng nâng cao cảnh giác.

VPBank cho biết nhu cầu mua sắm tăng cao chính là "miếng mồi" để kẻ gian tung ra hàng loạt chiêu trò như giả mạo chương trình khuyến mãi Tết, lừa bán vé tàu xe, vé máy bay giá rẻ hoặc nhận đổi tiền mới hưởng chênh lệch. Điểm chung của các chiêu thức này là yêu cầu khách hàng chuyển khoản trước để đặt cọc hàng, mua vé hoặc đổi tiền. Sau khi nhận được tiền, đối tượng sẽ cắt đứt liên lạc, khiến nạn nhân mất trắng.

Các ngân hàng khuyến nghị người dùng cần đặc biệt cảnh giác với các cuộc gọi từ số lạ hoặc lời mời kết bạn từ người không quen trên mạng xã hội chào mời dịch vụ, hàng khuyến mãi. Tuyệt đối không chuyển tiền cho tài khoản cá nhân lạ khi chưa xác thực rõ danh tính người bán hoặc đơn vị cung cấp dịch vụ. Người dùng cũng không được cung cấp tên đăng nhập, mật khẩu, mã OTP/Smart OTP, thông tin thẻ hay tài khoản cho bất kỳ ai, kể cả người tự xưng là nhân viên ngân hàng, đồng thời không bấm vào link hoặc quét mã QR không rõ nguồn gốc.

Linh San

An ninh tiền tệ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Người gửi tiết kiệm online: Tài khoản có thể mất sạch tiền bởi lý do sau!

Người gửi tiết kiệm online: Tài khoản có thể mất sạch tiền bởi lý do sau! Nổi bật

Ngân hàng Techcombank phát cảnh báo khẩn tới hàng triệu khách hàng dịp cuối năm

Ngân hàng Techcombank phát cảnh báo khẩn tới hàng triệu khách hàng dịp cuối năm Nổi bật

Lương 20 triệu/tháng có thực sự nên mua vàng?

Lương 20 triệu/tháng có thực sự nên mua vàng?

19:34 , 13/02/2026
Tài khoản của người đàn ông bị đường dây lừa đảo sử dụng để rửa tiền, cảnh sát kiểm tra sao kê ngân hàng, đưa ra kết luận: "Anh đã trở thành đồng phạm"

Tài khoản của người đàn ông bị đường dây lừa đảo sử dụng để rửa tiền, cảnh sát kiểm tra sao kê ngân hàng, đưa ra kết luận: "Anh đã trở thành đồng phạm"

17:13 , 13/02/2026
Vừa từ nước ngoài về, phát hiện tài khoản ngân hàng có 2 khoản tiền lạ lên tới 175 triệu đồng, người đàn ông vội đến công an trình báo

Vừa từ nước ngoài về, phát hiện tài khoản ngân hàng có 2 khoản tiền lạ lên tới 175 triệu đồng, người đàn ông vội đến công an trình báo

11:37 , 13/02/2026
Tiền lạ chuyển vào tài khoản: Người dân cần làm ngay 3 việc này để tránh rắc rối

Tiền lạ chuyển vào tài khoản: Người dân cần làm ngay 3 việc này để tránh rắc rối

10:41 , 13/02/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên