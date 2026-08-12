Ngân hàng thông báo quy định mới từ 5/10: Liên quan đến việc phong tỏa tiền trong tài khoản khách hàng
VietinBank bổ sung phương thức phong tỏa số tiền tương ứng với các khoản phí chưa được thanh toán.
- 12-08-2026Người từng mua, bán những thửa đất thuộc danh sách sau, khẩn trương đến công an làm việc
- 12-08-2026Công an kiểm tra, xác minh các giao dịch từ 70 triệu, 270 triệu đến 370 triệu đồng chuyển khoản nhầm
- 12-08-2026Đóng gần 200 triệu đồng tiền phí bảo hiểm nhân thọ, đến khi dừng hợp đồng chỉ được nhận về 108 triệu: Vì sao?
Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank) vừa thông báo cập nhật phương thức thu các khoản phí liên quan đến việc phát hành và sử dụng thẻ ghi nợ.
Theo thông báo gửi tới khách hàng ngày 7/8, VietinBank cho biết việc cập nhật phương thức thu phí nhằm mang đến trải nghiệm sử dụng thẻ ghi nợ thuận tiện và liên tục.
Cụ thể, từ ngày 17/8/2026, các khoản phí theo biểu phí của VietinBank, nếu có phát sinh, sẽ được thu từ các tài khoản thanh toán của khách hàng mở tại ngân hàng.
Đáng chú ý, từ ngày 5/10/2026, đối với các khoản phí chưa được thanh toán, VietinBank sẽ bổ sung phương thức phong tỏa số tiền tương ứng trên tài khoản thanh toán của khách hàng.
Phần tiền bị phong tỏa sẽ được gỡ khi khách hàng hoàn thành việc thanh toán các khoản phí.
Như vậy, khách hàng cần lưu ý các khoản phí phát sinh liên quan đến việc phát hành và sử dụng thẻ ghi nợ để chủ động thanh toán.
Nhịp sống Thị trường