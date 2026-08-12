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Ngân hàng thông báo quy định mới từ 5/10: Liên quan đến việc phong tỏa tiền trong tài khoản khách hàng

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VietinBank bổ sung phương thức phong tỏa số tiền tương ứng với các khoản phí chưa được thanh toán.

Ảnh minh họa

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank) vừa thông báo cập nhật phương thức thu các khoản phí liên quan đến việc phát hành và sử dụng thẻ ghi nợ.

Theo thông báo gửi tới khách hàng ngày 7/8, VietinBank cho biết việc cập nhật phương thức thu phí nhằm mang đến trải nghiệm sử dụng thẻ ghi nợ thuận tiện và liên tục.

Cụ thể, từ ngày 17/8/2026, các khoản phí theo biểu phí của VietinBank, nếu có phát sinh, sẽ được thu từ các tài khoản thanh toán của khách hàng mở tại ngân hàng.

Đáng chú ý, từ ngày 5/10/2026, đối với các khoản phí chưa được thanh toán, VietinBank sẽ bổ sung phương thức phong tỏa số tiền tương ứng trên tài khoản thanh toán của khách hàng.

Phần tiền bị phong tỏa sẽ được gỡ khi khách hàng hoàn thành việc thanh toán các khoản phí.

Thông báo từ VietinBank

Như vậy, khách hàng cần lưu ý các khoản phí phát sinh liên quan đến việc phát hành và sử dụng thẻ ghi nợ để chủ động thanh toán.

Linh San

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