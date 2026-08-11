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Bộ Công an hướng dẫn tích hợp tài khoản thanh toán, an sinh xã hội trên VNeID

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Bộ Công an hướng dẫn tích hợp tài khoản thanh toán, an sinh xã hội trên VNeID

Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (Bộ Công an) vừa có hướng dẫn người dân tích hợp tài khoản thanh toán và tài khoản an sinh xã hội trên ứng dụng VNeID.

Ngày 11/8, Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (C06, Bộ Công an) cho biết, Nghị quyết số 66.22 của Chính phủ về phát triển công dân số định hướng mở rộng các tiện ích trên ứng dụng định danh quốc gia VNeID.

Trong đó, VNeID được định hướng liên kết tài khoản thanh toán, ví điện tử, thẻ ngân hàng, tài khoản tiền di động nhằm hỗ trợ thanh toán dịch vụ công, chi trả an sinh xã hội và thực hiện các giao dịch thanh toán hợp pháp khác.

Theo đó, công dân hoàn thành việc tích hợp 5 loại thông tin, giấy tờ cơ bản trên ứng dụng VNeID tại Phụ lục I và thực hiện thủ tục hành chính đáp ứng các điều kiện quy định tại Phụ lục II, Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị quyết 66.22 sẽ được miễn, giảm phí, lệ phí tương ứng của thủ tục hành chính đó.

Cụ thể, 5 loại thông tin, giấy tờ cơ bản trên VNeID gồm: Giấy khai sinh; thông tin tài khoản thanh toán; thông tin tài khoản an sinh xã hội; thông tin thuê bao di động; sổ sức khỏe điện tử.

Việc tích hợp thông tin tài khoản thanh toán và tài khoản an sinh xã hội được thực hiện đối với công dân Việt Nam có tài khoản định danh điện tử mức độ 2 đang hoạt động.

Hướng dẫn tích hợp tài khoản thanh toán, tài khoản hưởng an sinh xã hội trên ứng dụng VNeID:

Bộ Công an hướng dẫn tích hợp tài khoản thanh toán, an sinh xã hội trên VNeID - Ảnh 1.
Bộ Công an hướng dẫn tích hợp tài khoản thanh toán, an sinh xã hội trên VNeID - Ảnh 2.

Hướng dẫn xem thông tin các tài khoản thanh toán được tích hợp, liên kết tài khoản thanh toán đã tích hợp làm tài khoản hưởng an sinh xã hội, thay đổi tài khoản hưởng an sinh xã hội:

Bộ Công an hướng dẫn tích hợp tài khoản thanh toán, an sinh xã hội trên VNeID - Ảnh 3.

Hướng dẫn xem thông tin tài khoản an sinh xã hội trên VNeID:

Bộ Công an hướng dẫn tích hợp tài khoản thanh toán, an sinh xã hội trên VNeID - Ảnh 4.

Phùng Anh (VTV Online)

vtv.vn

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