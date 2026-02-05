Ngân hàng Trung Quốc siết quản trị rủi ro với sản phẩm tích lũy vàng

Khách hàng chọn mua trang sức vàng tại cửa hàng ở Chiết Giang, Trung Quốc. Ảnh: THX/TTXVN

Trước những biến động mạnh tiềm ẩn nhiều rủi ro trên thị trường vàng thế giới trong thời gian gần đây, nhiều ngân hàng thương mại của Trung Quốc đã đồng loạt tăng cường các biện pháp quản trị rủi ro đối với hoạt động kinh doanh kim loại quý, qua đó gửi tín hiệu cho các nhà đầu tư cần hết sức thận trọng khi tham gia thị trường này.

Từ cuối tháng 1 vừa qua, Ngân hàng Công thương Trung Quốc (ICBC), Ngân hàng Nông nghiệp Trung Quốc (ABC), Ngân hàng Xây dựng Trung Quốc (CCB)… đã liên tiếp ra các thông báo yêu cầu nhà đầu tư đánh giá đầy đủ về khả năng chịu đựng rủi ro và tránh tâm lý chạy theo xu hướng tăng giảm ngắn hạn của giá vàng, đồng thời kiểm soát hợp lý quy mô tài sản đang nắm giữ.

Ngoài ra, các ngân hàng cũng nâng chuẩn đánh giá rủi ro và siết điều kiện giao dịch, thể hiện xu hướng điều chỉnh “kép” nhằm đảm bảo an toàn cho thị trường vàng. Cụ thể, ICBC yêu cầu những khách hàng mở tài khoản tích lũy vàng phải đạt mức đánh giá rủi ro từ C3 (cân bằng) trở lên. ABC nâng yêu cầu đánh giá rủi ro lên mức từ thận trọng trở lên, đồng nghĩa với việc một bộ phận nhà đầu tư trước đây thuộc nhóm bảo thủ sẽ không còn đủ điều kiện tham gia.

Cùng với đó, các ngân hàng cũng thắt chặt ngưỡng giao dịch và quản lý hạn mức đối với vàng. Đơn cử, CCB nâng mức tiền tối thiểu cho hình thức tích lũy vàng định kỳ; ICBC tăng mức đầu tư tối thiểu và triển khai cơ chế quản lý hạn mức động. Ngoài ra, Sở Giao dịch vàng Thượng Hải cũng điều chỉnh điều kiện về tỷ lệ ký quỹ và biên độ dao động giá đối với một số hợp đồng vàng, trong khi một số tổ chức tài chính khác tăng tỷ lệ ký quỹ hợp đồng.

Trong khi đó, một số cửa hàng kinh doanh vàng vật chất ở Trung Quốc cũng tăng cường kiểm soát rủi ro, như tạm dừng mua lại vàng vào ngày không giao dịch và áp dụng hạn mức mua lại trong ngày. Các biện pháp này hình thành mạng lưới phòng ngừa rủi ro đa tầng, hướng tới ổn định kỳ vọng thị trường.

Theo phân tích của các tổ chức nghiên cứu, biến động giá vàng lần này là kết quả của nhiều yếu tố cộng hưởng như giao dịch tập trung cao, kỳ vọng về nhân sự mới của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) và diễn biến giảm của nhóm cổ phiếu công nghệ Mỹ. Tuy nhiên, cũng phải kể đến các yếu tố hỗ trợ dài hạn như xu hướng tăng dự trữ vàng của các ngân hàng trung ương, dòng vốn vào các quỹ ETF vàng và tiến trình đa dạng hóa khỏi USD vẫn đang tiếp diễn.

Giới chuyên gia nhận định đợt điều chỉnh hiện nay không đồng nghĩa việc chấm dứt xu hướng tăng dài hạn của kim loại quý, song mặt hàng vàng nên được nhìn nhận như một tài sản phân bổ chiến lược dài hạn thay vì đầu cơ ngắn hạn. Trong bối cảnh thị trường biến động mạnh và yêu cầu quản trị rủi ro ngày càng chặt chẽ, nhà đầu tư cá nhân được khuyến nghị đánh giá thận trọng về khả năng chịu đựng rủi ro, hiểu rõ đặc tính sản phẩm và duy trì tư duy đầu tư dài hạn thay vì chạy theo biến động giá ngắn hạn.