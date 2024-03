Ngân hàng tung loạt ưu đãi làm điểm tựa cho doanh nghiệp xuất nhập khẩu bứt phá từ đầu năm

Thị trường xuất nhập khẩu rộn ràng từ đầu năm



Theo số liệu mới nhất từ Tổng Cục thống kê, trong tháng 02.2024, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa cả nước ước đạt 48,54 tỷ USD, giảm 25,8% so với tháng trước và giảm 1,8% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên tính chung 2 tháng đầu năm 2024, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa ước đạt 113,96 tỷ USD, tăng 18,6% so với cùng kỳ năm trước, trong đó xuất khẩu tăng 19,2%; nhập khẩu tăng 18%. Cán cân thương mại hàng hóa xuất siêu 4,72 tỷ USD. Thị trường xuất nhập khẩu đã rộn ràng trở lại với nhiều ngành lĩnh vực như ô tô, nông sản, thủy hải sản, dệt may, da giày,….

Đây có thể coi là khởi đầu tốt với hoạt động xuất nhập khẩu trong năm nay. Theo đánh giá của giới chuyên gia, bối cảnh kinh tế thế giới và trong nước đã có nhiều yếu tố tích cực hơn. Việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) đưa ra những thông điệp ngừng tăng lãi suất và tiến tới xem xét giảm lãi suất trong năm 2024 sẽ thúc đẩy tăng trưởng tiêu dùng, không chỉ tại Mỹ mà còn trên toàn cầu.

Tuy nhiên, trước một bối cảnh kinh tế còn nhiều điều khó dự báo, doanh nghiệp xuất nhập khẩu vẫn còn đó những nỗi lo, không chỉ nguy cơ suy giảm đơn hàng mà còn nỗi lo về chi phí. Việc tối ưu hóa nguồn lực, tiết kiệm chi phí và thời gian là hết sức quan trọng với các doanh nghiệp lúc này, đặc biệt sau thời gian khó khăn trong giai đoạn đại dịch toàn cầu 2020 - 2022 và suy giảm kinh tế toàn cầu năm 2023.

ACB đồng hành với doanh nghiệp xuất nhập khẩu

Nhiều ngân hàng đã đưa ra các giải pháp giúp doanh nghiệp xuất nhập khẩu có thể tối ưu hiệu quả kinh doanh, đón đầu cơ hội trong năm 2024. Nổi lên trong đó là ngân hàng ACB với những thay đổi trong chính sách dịch vụ nhằm giúp khách hàng tiết kiệm chi phí, thời gian, giao dịch thuận tiện và nâng cao uy tín trên thị trường.

Bên cạnh việc tài trợ vốn với nhiều ưu đãi cho khách hàng, ACB cung cấp dịch vụ bảo lãnh, thanh toán quốc tế với mức phí cạnh tranh cho các doanh nghiệp xuất nhập khẩu. Đặc biệt trong lĩnh vực xuất nhập khẩu ở những thị trường "khó tính" có nhiều tiêu chuẩn khắt khe, thông lệ phức tạp, chi phí xúc tiến thương mại cao nên để đạt được hiệu quả, doanh nghiệp cần có sự chuẩn bị kỹ lưỡng và am hiểu về thủ tục, quy trình. Đội ngũ tư vấn của ngân hàng cũng đóng vai trò quan trọng giúp doanh nghiệp sắp xếp, chuẩn bị bộ chứng từ hợp lệ, thương lượng các điều khoản thanh toán để yên tâm khi giao dịch với đối tác nước ngoài một cách chuyên nghiệp với mức phí cạnh tranh.

Từ ngày 19.2.2024, ACB cũng đã áp dụng biểu phí dịch vụ thanh toán quốc tế mới với chính sách cạnh tranh. Ngân hàng này cung cấp gói phí chuyển tiền trả trước, giúp khách hàng tiết kiệm chi phí đến 50%.

Với việc đầu tư mạnh cho chuyển đổi số, khách hàng ACB có thể thực hiện thanh toán quốc tế trên đa kênh giao dịch như ACB One Biz, ACB One Pro, giao dịch qua mail/fax, giao dịch tại quầy một cách nhanh gọn. Trên nền tảng công nghệ hàng đầu, giao dịch thực hiện qua kênh số đơn giản, bảo mật và hiệu quả không kém giao dịch tại quầy mà còn tiết kiệm thời gian. Khách hàng có thể biết ngay kết quả chuyển tiền trong tích tắc. ACB đạt chuẩn Swift GPI hoàn toàn có thể thông báo theo thời gian thực khi người thụ hưởng nhận được tiền.

Bên cạnh ưu đãi thanh toán quốc tế, doanh nghiệp còn được miễn phí 100% các nhóm phí dịch vụ tài khoản trong nước trên kênh online gồm: Phí chuyển khoản VND trong/ ngoài hệ thống, phí chi hộ lương/ chuyển khoản theo lô và nhiều loại phí dịch vụ tài khoản khác. Chương trình này áp dụng đối với doanh nghiệp mở tài khoản tại ACB theo gói giải pháp ACB KHÔNG PHÍ.

ACB cung cấp dịch vụ bảo lãnh quốc tế đa dạng với chính sách tín chấp cạnh tranh trên thị trường

Bên cạnh dịch vụ thanh toán quốc tế, bảo lãnh cũng là một sản phẩm cần thiết cho doanh nghiệp xuất nhập khẩu. Hiện ACB đang cung cấp các loại hình dịch vụ đa dạng, bảo đảm uy tín cho khách hàng bao gồm: bảo lãnh dự thầu, bảo lãnh thực hiện hợp đồng, bảo lãnh hoàn ứng trước, bảo lãnh thanh toán, bảo lãnh bảo hành, bảo lãnh vay vốn và cam kết bảo lãnh khác theo nhu cầu. Dịch vụ bảo lãnh của ngân hàng đáp ứng xuyên suốt hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp trong nhiều lĩnh vực, phù hợp với đặc thù của từng ngành nghề. Hấp dẫn hơn, ACB đang áp dụng chính sách tín chấp rất cạnh tranh trên thị trường với mức tín chấp cao, tỷ lệ ký quỹ bảo lãnh chỉ từ 0%.

Cứ giao dịch với ACB là có cơ hội sở hữu ô tô đẳng cấp

Song song đó, dịp đầu năm, ACB cũng có chương trình ưu đãi lớn "Tết cùng ACB: Quà tới cản không kịp" cho khách hàng tham gia có cơ hội trúng những phần quà giá trị lớn. Cụ thể, từ 8.2 đến 25.3.2024, với mỗi khoản giải ngân mới, thanh toán quốc tế hoặc bảo lãnh phát sinh phí tích lũy từ 3 triệu đồng, khách hàng sẽ nhận được mã số dự thưởng định kỳ, có cơ hội trở thành những chủ nhân tiếp theo của các giải thưởng hấp dẫn trong đợt quay số thứ 2 diễn ra vào ngày 4.4.2024. Giải thưởng bao gồm: 01 xe ô tô Mercedes C-class, 01 vàng 9999 và 03 thẻ ghi nợ Visa Debit trị giá 100 triệu đồng/ thẻ.

Trước đó, chương trình quay số định kỳ đợt 1 diễn ra vào ngày 19.2 đã tìm ra chủ nhân của xe ô tô Mercedes C-Class và thẻ visa debit đầu tiên là 2 trong số các doanh nghiệp hiện đang giao dịch tại ACB. Quà tặng và cơ hội vẫn còn nhiều, đang chờ đợi khách hàng ở đợt quay số thứ 2. Chi tiết thể lệ tham khảo tại website: https://uudai.acb.com.vn

Theo giới chuyên gia, mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng triển vọng thị trường xuất nhập khẩu năm 2024 là khá tích cực. Do đó, những chia sẻ của ngân hàng sẽ giúp doanh nghiệp có thêm lực đẩy để lấy lại đà tăng trưởng.