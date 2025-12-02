Ngân hàng UOB Việt Nam khởi động dự án trồng 10.000 cây tại rừng phòng hộ Biển Tây, chung tay vì nỗ lực chống biến đổi khí hậu ở Việt Nam

Đê Biển Tây là tuyến phòng hộ quan trọng của tỉnh Cà Mau, nơi ba mặt giáp biển và chịu tác động trực tiếp từ việc nước biển dâng, xâm nhập mặn và sạt lở. Theo thống kê, từ năm 2011 đến nay, Cà Mau đã mất hơn 6.200 ha đất và rừng phòng hộ ven biển do sạt lở, trong đó gần 100 km bờ biển Tây bị xói mòn ở mức nguy hiểm đến đặc biệt nguy hiểm. Tình trạng này không chỉ đe dọa sinh kế của hàng chục nghìn hộ dân mà còn làm suy giảm "lá chắn xanh" bảo vệ vùng đất cực Nam Tổ quốc.

Rừng ngập mặn đóng vai trò thiết yếu trong việc giảm thiểu tác động của bão, lũ, xói mòn và hấp thụ carbon. Đây cũng là nơi nuôi dưỡng ấu trùng hải sản, góp phần ổn định và nâng cao năng suất nuôi trồng thủy sản, đồng thời tạo cơ hội phát triển du lịch sinh thái.

Đồng hành cùng UOB Việt Nam trong dự án trồng rừng lần này là Trung tâm Bảo tồn Thiên nhiên Gaia – tổ chức phi lợi nhuận uy tín trong lĩnh vực bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học, với nhiều dự án mang lại tác động tích cực cho môi trường và cộng đồng. UOB và Gaia cùng chia sẻ tầm nhìn về phát triển bền vững, hướng đến một Việt Nam xanh hơn, khỏe mạnh hơn và bền vững hơn.

Cam kết dài hạn mang đến tác động tích cực

Trong năm 2025, dự án đã trồng 4.400 cây xanh, tương đương 1,3 ha rừng ngập mặn. Đây là bước khởi đầu cho cam kết trồng 10.000 cây trong ba năm (2025 - 2027) của UOB Việt Nam. Các cây được trồng chủ yếu là Mắm trắng, loài tiên phong tại rừng ngập mặn với bộ rễ vòng cung bám đất chặt, giúp giảm sạt lở và cố định đất. Khi hình thành, khu rừng ngập mặn sẽ góp phần duy trì và bảo tồn vành đai rừng, giảm thiểu tác động của bão, lũ, xói mòn và biến đổi khí hậu, đồng thời hỗ trợ sinh kế cho người dân địa phương.

Cuối tháng 11 vừa qua, Ngân hàng UOB Việt Nam đã cùng Gaia tổ chức chuyến trồng rừng đầu tiên với sự tham gia của hơn 30 cán bộ nhân viên, chính thức khởi động cho dự án ý nghĩa này với việc trồng những cây con đầu tiên của chương trình lên khu vực Đê Biển Tây. Chuyến đi còn tạo cơ hội để các nhân viên tại Ngân hàng được tìm hiểu thêm về rừng ngập mặn và tầm quan trọng của việc bảo vệ chúng trong bối cảnh Việt Nam đang nỗ lực chống lại thiên tai, lũ lụt và biến đổi khí hậu.

Các nhân viên Ngân hàng UOB Việt Nam tham gia trồng cây tại khu vực Đê Biển Tây

Bà Lim Lijuan, Giám Đốc Cấp Cao Phòng Tài Chính, Dịch Vụ Doanh Nghiệp và Phát Triển Bền Vững, Ngân hàng UOB Việt Nam cho biết: "Việt Nam là một trong những quốc gia dễ bị tổn thương nhất trước biến đổi khí hậu. Những đợt bão và lũ lụt gần đây nhắc nhở chúng ta về sự cấp thiết phải cân bằng giữa tăng trưởng và bảo vệ thiên nhiên, trong đó rừng đóng vai trò then chốt. Việc bảo vệ thiên nhiên là trách nhiệm chung, đòi hỏi sự chung tay của tất cả chúng ta.

Tại UOB, chúng tôi cam kết thực hiện phát triển bền vững không chỉ trong cách vận hành doanh nghiệp mà còn thông qua những hành động thiết thực vì cộng đồng. Sáng kiến trồng 10.000 cây dọc tuyến Đê Biển Tây tại Cà Mau thể hiện cam kết đó. Việc khôi phục rừng ngập mặn giúp bảo vệ bờ biển khỏi xói mòn và thời tiết cực đoan, tăng khả năng hấp thụ carbon và hỗ trợ sinh kế cho cộng đồng địa phương. Đây là một phần trong hành trình dài hạn của UOB nhằm tạo ra giá trị bền vững cho con người, cộng đồng và môi trường."

Bà Lim Lijuan, Giám Đốc Cấp Cao Phòng Tài Chính, Dịch Vụ Doanh Nghiệp và Phát Triển Bền Vững, Ngân hàng UOB Việt Nam

Trước dự án trồng rừng tại Đê Biển Tây, UOB Việt Nam đã đồng hành cùng Gaia trồng 700 cây tại rừng Tà Kóu (Bình Thuận), một trong 221 vùng sinh thái quan trọng nhất thế giới. Dự án này góp phần phủ xanh những khu vực rừng nghèo kiệt trên đất cát ven biển, mở rộng diện tích sống cho các loài hoang dã, bảo vệ đa dạng sinh học và an ninh nguồn nước.

"Chúng tôi rất biết ơn sự đồng hành liên tục của UOB Việt Nam trong thời gian qua. Bắt đầu từ 700 cây xanh tại rừng Tà Kóu năm 2024, tiếp nối với các dự án chăm sóc rừng và dọn nhà góp cây, và nay là 4.400 cây tại Đê Biển Tây trong cam kết trồng 10.000 cây trong ba năm. Gaia tin rằng đầu tư vào thiên nhiên là một quyết định không bao giờ sai, mang lại giá trị lâu dài cho môi trường và cộng đồng. Sự hợp tác của UOB Việt Nam là minh chứng rõ ràng cho trách nhiệm xã hội và môi trường của doanh nghiệp, đồng thời là nguồn cảm hứng để nhiều tổ chức khác cùng chung tay vì một Việt Nam xanh hơn, khỏe mạnh hơn và bền vững hơn.", Bà Đỗ Thị Thanh Huyền, Nhà sáng lập & Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Thiên nhiên Gaia chia sẻ.

Bà Đỗ Thị Thanh Huyền, Nhà sáng lập & Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Thiên nhiên Gaia

UOB là một trong những tổ chức tài chính tích cực hành động cho một tương lai phát triển bền vững của khu vực ASEAN. Tập đoàn đã đưa cam kết đạt phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050, đồng thời triển khai nhiều giải pháp tài chính xanh để hỗ trợ các doanh nghiệp trên khắp khu vực chuyển đổi sang mô hình phát triển bền vững hơn, xanh hơn và giảm phát thải hơn.

Bên cạnh hoạt động kinh doanh theo hướng bền vững, tại Việt Nam, UOB còn triển khai nhiều dự án bảo vê môi trường và đóng góp ý nghĩa cho động đồng, như dự án "Hành động xanh – Tương lai xanh" khởi động từ 2024 đã trao tặng hệ thống lọc nước cho xã Tạ Đùng (Lâm Đồng), giúp 1.000 hộ gia đình tiếp cận nguồn nước sạch, và trồng 1.000 cây rừng tại Khu bảo tồn thiên nhiên Bình Châu – Phước Bửu, chương trình Chạy bộ gây quỹ thường niên UOB Heartbeat đã đóng góp hơn 2 tỷ đồng trong 3 năm qua (2023-2025) để trang bị các phòng máy vi tính khang trang cho hàng ngàn em học sinh ở Đồng bằng Sông Cửu Long. Những nỗ lực này là minh chứng cho cam kết của UOB trong việc làm điều đúng đắn cho cộng đồng, con người và môi trường sống, góp phần kiến tạo những giá trị bền vững cho cho tương lai của Việt Nam.