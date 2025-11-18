Ngân hàng Việt duy nhất có vốn chủ sở hữu trên 8 tỷ USD

Theo thống kê, cuối tháng 9/2025, tổng vốn chủ sở hữu của 27 ngân hàng trên sàn chứng khoán đạt gần 1,7 triệu tỷ đồng, tăng hơn 191 nghìn tỷ so với đầu năm, tương đương tăng 12,7%. Sự phân hóa trong hệ thống cũng ngày một lớn khi các ngân hàng dẫn đầu tăng trưởng nhanh hơn nhóm ngân hàng nhỏ.

Hiện "câu lạc bộ" vốn chủ sở hữu trên 150 nghìn tỷ ghi nhận có 6 gương mặt. Cuối quý 3/2025, Vietcombank (VCB) đạt 222,7 nghìn tỷ đồng, Techcombank (TCB) 179,4 nghìn tỷ, BIDV 168 nghìn tỷ, VietinBank (CTG) 170 nghìn tỷ và VPBank 160 nghìn tỷ đồng.

Nếu quy đổi theo tỷ giá USD hiện hành, vốn chủ sở hữu của Vietcombank tương đương khoảng 8,4 tỷ USD, còn TCB, BIDV, CTG, VPB đều nằm quanh 6–6,7 tỷ USD. Đây là nhóm ngân hàng có quy mô vốn chủ sở hữu vượt mốc 150.000 tỷ đồng, tạo khoảng cách cực lớn so với phần còn lại.

Ngay dưới nhóm dẫn đầu trên là MB với vốn chủ sở hữu hơn 133 nghìn tỷ đồng, tương đương khoảng 5 tỷ USD. Sau MB, hiện chưa có ngân hàng nào khác có vốn chủ sở hữu đạt ngưỡng 100 nghìn tỷ đồng, và có thể phải một vài năm sau mới đạt được.

Ngoài những ngân hàng trên, nhóm ngân hàng có vốn chủ sở hữu trên 60 nghìn tỷ có thể kể đến ACB, SHB, Sacombank (STB) và HDBank (HDB). Trong đó, ACB hiện ở khoảng hơn 91 nghìn tỷ đồng, gần tiệm cận nhóm dẫn đầu; SHB và STB đều đang có mức vốn chủ sở hữu quanh 60–66 nghìn tỷ đồng; còn HDBank nằm ở vùng hơn 68 nghìn tỷ đồng. Tốc độ tăng vốn của nhóm này trong hai năm qua khá ổn định, trung bình mỗi ngân hàng tăng thêm từ 15.000 đến hơn 25.000 tỷ đồng.

Trong khi đó, vẫn còn nhiều ngân hàng có vốn chủ sở hữu dưới 10 nghìn tỷ. Một số ngân hàng như VietABank và VietBank chỉ quanh mức 8–9 nghìn tỷ; PGB khoảng 6 nghìn tỷ; còn SGB chỉ xấp xỉ hơn 4 nghìn tỷ. Đây là nhóm có mức tăng khiêm tốn nhất, thường chỉ tăng vài chục đến vài trăm tỷ mỗi quý. Khoảng cách giữa nhóm nhỏ và nhóm dẫn đầu lên tới hơn 50 lần.

Vốn chủ sở hữu là một trong những con số quan trọng để đánh giá tiềm lực tài chính của các ngân hàng. Nguồn vốn càng dồi dào thì sức mạnh của ngân hàng ngày càng được củng cố, đảm bảo các chỉ tiêu về an toàn hoạt động và trở thành bệ đỡ để ngân hàng mở rộng quy mô, thực hiện các chiến lược kinh doanh trong tương lai. Trong những năm gần đây, các ngân hàng thường tìm cách giữ lại lợi nhuận, củng cố vốn chủ sở hữu bằng cách chia cổ tức bằng cổ phiếu để tăng vốn điều lệ.



