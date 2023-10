Ngân sách năm 2023 ước bội chi khoảng 4% GDP

Theo đó, ước Thu cân đối ngân sách đạt dự toán là hơn 1,62 triệu tỷ đồng. Ngoài bội chi, các chỉ tiêu an toàn nợ công đảm bảo ngưỡng được Quốc hội quyết định. Cụ thể, đến cuối năm nay, nợ công khoảng 39-40% GDP. Nợ Chính phủ 36-37% GDP và nợ nước ngoài của quốc gia là 37-38% GDP.

Nghĩa vụ trả nợ trực tiếp của Chính phủ khoảng 20-21% tổng Thu ngân sách. Trả nợ nước ngoài của quốc gia khoảng 7-8% tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa dịch vụ, đảm bảo trong giới hạn Quốc hội cho phép.

Mới đây theo báo cáo từ Bộ Tài chính, tổng thu ngân sách Nhà nước tháng 9/2023 ước đạt 89.600 tỷ đồng, giảm 52.200 tỷ đồng so với mức thu bình quân 8 tháng.

Cụ thể, thu nội địa ước đạt 73.900 tỷ đồng, bằng 62,9% mức thu bình quân 8 tháng; thu từ dầu thô ước đạt 5.600 tỷ đồng, bằng 110,9% mức thu bình quân 8 tháng; thu cân đối ngân sách từ hoạt động xuất nhập khẩu ước đạt khoảng 10.000 tỷ đồng, trên cơ sở tổng số thu thuế ước đạt 26.000 tỷ đồng, bằng 52% mức thu bình quân 8 tháng.

Lũy kế 9 tháng của năm 2023, tổng thu NSNN ước đạt 1,223 triệu tỷ đồng, giảm 8,3% so cùng kỳ năm 2022 (thu ngân sách trung ương ước đạt khoảng 77,9% dự toán; thu ngân sách địa phương ước đạt khoảng 72,6% dự toán). Trong đó, thu nội địa ước đạt 1.013 triệu tỷ đồng, giảm 3,2% so cùng kỳ năm 2022; Thu từ dầu thô ước đạt khoảng 46.000 tỷ đồng, giảm 22,5% so cùng kỳ năm 2022; Thu cân đối từ hoạt động xuất nhập khẩu ước đạt 163.800 tỷ đồng, giảm 26,3% so cùng kỳ năm 2022.

Về số thu trên địa bàn, ước tính có 25/63 địa phương thực hiện thu nội địa 9 tháng đạt trên 76% dự toán; 11/63 địa phương có tăng trưởng thu so cùng kỳ, trong khi có tới 52 địa phương thu thấp hơn so cùng kỳ.