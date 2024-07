Ngang nhiên tự xưng phó giám đốc công an tỉnh đe doạ doanh nghiệp, người dân

Công an tỉnh Bình Định cho biết thời gian qua, một số đối tượng gọi điện thoại đến số máy của một số cán bộ, lãnh đạo thuộc các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và người dân trên địa bàn tỉnh tự xưng là Đại tá Huỳnh Bảo Nguyên, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh, thông báo nội dung có liên quan đến các vụ án, vụ việc do cơ quan Công an đang điều tra xử lý, đề nghị cần cung cấp các thông tin đề phục vụ công tác điều tra.

Tuy nhiên, qua nắm tình hình và kiểm tra thực tế, Công an tỉnh khẳng định lãnh đạo Công an tỉnh và cá nhân đồng chí Đại tá Huỳnh Bảo Nguyên không chỉ đạo liên hệ các cá nhân, tổ chức để xử lý công việc cơ quan qua điện thoại và không thực hiện các cuộc gọi đề nghị cung cấp các nội dung như trên.

Công an tỉnh thông báo các cơ quan, ban ngành, địa phương biết và chủ động phòng ngừa. Hành vi giả danh của các đối tượng đã gây ảnh hưởng đền uy tín, danh dự của cán bộ, chiến sỹ Công an tỉnh, ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

Để nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, nhất là các hành vi giả danh cơ quan tư pháp, tố tụng, thuế... lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Công an tỉnh nêu ra một số khuyến cáo và đề nghị sau:

1. Các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp cần đề cao cảnh giác khi nhận các cuộc gọi điện thoại từ người lạ, tự xưng là cán bộ các cơ quan nhà nước, cơ quan tư phap, tô tụng, thuế... để thông báo, yêu cầu bố sung các thông tin điều tra vụ án, mã số thuế... qua điện thoại. Khi tiếp nhận thông tin cần bình tĩnh, tuyệt đối không nhẹ dạ, cả tin, lo sợ, không làm theo yêu cầu của các đối tượng đưa ra và báo ngay cho cơ quan Công an nơi gần nhất để được hướng dẫn giải quyết.

2. Khi cán bộ thuộc các cơ quan tư pháp, tô tụng, thuế nói chung hoặc cơ quan Công an nói riêng cần làm việc với các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp để điều tra, xác minh vụ án, vụ việc thì sẽ có cán bộ liên hệ làm việc trực tiếp hoặc có văn bản thông báo, mời, triệu tập gửi đến chính quyền địa phương, địa chỉ công ty, thân nhân gia đình hoặc người cần làm việc; trường hợp cần thiết liên lạc qua điện thoại thì cán bộ mời về trụ sở cơ quan Công an, Viện kiểm sát, Tòa án để gặp và làm việc trực tiếp với cán bộ; không có trường hợp nào trao đổi, làm việc thông qua điện thoại và mạng xã hội.

3. Đề nghị các cơ quan, ban ngành, địa phương tăng cường phối hợp với cơ quan Công an tố chức tuyên truyền rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng về các thủ đoạn trên để cán bộ và người dân nâng cao cảnh giác, phòng ngừa. Khi phát hiện kịp thời thông tin cho cơ quan Công an nơi gần nhất để tiếp nhận xác minh, xử lý theo quy định pháp luật.Công an tỉnh thông báo để các cơ quan, ban ngành, địa phương, Nhân dân biết, cảnh giác, phòng ngừa.