Ngành bán lẻ Mỹ đối mặt mùa mua sắm ảm đạm

Người tiêu dùng Mỹ đã bắt đầu ngày mua sắm trực tuyến Cyber Monday, kết thúc tuần lễ hậu Lễ Tạ ơn. Các chương trình khuyến mãi được quảng cáo là "tốt nhất mùa lễ hội" đang thu hút hàng triệu người trước màn hình máy tính và điện thoại.

Cyber Monday năm nay tại Mỹ dự kiến lập kỷ lục chi tiêu 14,2 tỷ USD, tăng 6,3% so với 2024. Trước đó, Black Friday đạt 11,8 tỷ USD và Lễ Tạ ơn 6,4 tỷ USD. Cyber Monday năm nay giảm giá sâu cho nhiều mặt hàng điện tử và thời trang, cùng xu hướng mua trước trả sau tăng 11%. Mua sắm trên điện thoại di động chiếm hơn 56% tổng chi tiêu mùa lễ.

Tuy nhiên, ngành bán lẻ Mỹ bước vào mùa mua sắm cuối năm với tâm lý khá lo ngại khi sức mua suy yếu, lạm phát kéo dài và người tiêu dùng thắt chặt chi tiêu.

Hàng loạt tập đoàn lớn như Target, Home Depot và cả Walmart đều phát tín hiệu cảnh báo. Target phải giảm giá sâu nhưng vẫn chứng kiến khách hàng cắt chi tiêu cho hàng không thiết yếu.

Chỉ số niềm tin người tiêu dùng tháng 11 từ Đại học Michigan giảm về gần mức thấp kỷ lục, cho thấy áp lực giá cả đang bào mòn thu nhập thực tế.

Dữ liệu của Morgan Stanley cho thấy chỉ 30% người dân Mỹ có kế hoạch chi tiêu nhiều hơn trong mùa lễ, trong khi 23% sẽ cắt giảm. Áp lực tồn kho khiến nhiều nhà bán lẻ buộc phải giảm giá mạnh, đè nặng lên lợi nhuận. Thị trường chứng khoán cũng phản ánh nỗi lo này khi S&P 500 giảm 3,5% trong tháng 11 - mức tệ nhất kể từ 2008.

Dù dự báo chi tiêu mùa lễ vượt 1.000 tỷ USD, phần lớn tăng trưởng được cho là đến từ lạm phát, không phải lượng hàng bán ra tăng.