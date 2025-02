Ngành bảo hiểm vươn mình bứt phá trong kỷ nguyên mới của dân tộc

Theo báo cáo mới nhất của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Việt Nam đang trên đà tăng trưởng mạnh mẽ với dự báo GDP đạt 8% trong năm 2025. Sự phục hồi của sản xuất công nghiệp, xuất khẩu và tiêu dùng nội địa không chỉ thúc đẩy kinh tế mà còn làm thay đổi diện mạo ngành bảo hiểm. Trong bối cảnh đó, thị trường bảo hiểm phi nhân thọ Việt Nam được dự báo sẽ bước sang giai đoạn tăng trưởng vững vàng hơn nhờ sự gắn kết chặt chẽ giữa chính sách phục hồi kinh tế và nhu cầu bảo hiểm tài sản, rủi ro từ các dự án hạ tầng trọng điểm, cùng hành lang pháp lý đang ngày càng được hoàn thiện.

Bảo hiểm sức khỏe: "Vắc xin" tài chính cho tương lai

Theo các chuyên gia, trong dài hạn, bảo hiểm sức khỏe được dự báo sẽ trở thành một trong những sản phẩm phi nhân thọ có tiềm năng tăng trưởng lớn nhất. Nguyên nhân chính là Việt Nam đang bước vào giai đoạn già hóa dân số với tốc độ nhanh chóng. Tỷ lệ người cao tuổi (từ 60 tuổi trở lên) – nhóm có nhu cầu và chi phí chăm sóc sức khỏe cao hơn đáng kể so với người trẻ – đã tăng từ 8,8% vào năm 2010 lên 12,24% vào năm 2023. Theo dự báo của Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc, tỷ lệ này có thể đạt tới 25% vào năm 2050.

Tốc độ gia tăng nhanh chóng của tầng lớp trung lưu đang trở thành một động lực quan trọng thúc đẩy nhu cầu bảo hiểm sức khỏe trong dài hạn. Theo báo cáo của HSBC với tựa đề "Asia’s Shoppers in 2030", Việt Nam được dự báo sẽ có 48 triệu người, tương đương gần một nửa dân số, đạt mức thu nhập hàng ngày trên 20 USD vào năm 2030, vượt qua Thái Lan. Đồng thời, Việt Nam cũng nằm trong nhóm các quốc gia có tốc độ tăng trưởng GDP bình quân đầu người cao nhất thế giới trong thập kỷ qua. Điều này mở ra cơ hội lớn cho các doanh nghiệp bảo hiểm trong việc đổi mới, tối ưu hóa sản phẩm và khai thác tiềm năng tăng trưởng mạnh mẽ từ thị trường này.

Song song đó, biến đổi khí hậu và ô nhiễm không khí đang biến các đô thị lớn như Hà Nội và TP.HCM thành những "ổ bệnh" với hệ lụy sức khỏe nghiêm trọng. Theo báo cáo của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), nồng độ bụi mịn PM2.5 tại Hà Nội vượt ngưỡng an toàn gấp 9 lần, đẩy hàng triệu người dân vào nguy cơ mắc các bệnh hô hấp, tim mạch và ung thư. Nhóm lao động ngoài trời như lái xe công nghệ, công nhân xây dựng cũng đối mặt với rủi ro sức khỏe nghiêm trọng do thường xuyên tiếp xúc với bụi và khí thải.

Đáp ứng nhu cầu thực tế của người dân, nhiều công ty bảo hiểm đã thiết kế gói bảo hiểm linh hoạt với mức phí từ vài chục nghìn đồng, cho phép thanh toán theo ngày hoặc tuần. Theo đó, đối với mảng bảo hiểm sức khỏe, Bảo hiểm Bảo Việt luôn nằm trong nhóm đầu doanh nghiệp bảo hiểm có vị thế tốt để nắm bắt nhu cầu ngày càng tăng đối với bảo hiểm sức khỏe. "Đây là giải pháp thiết thực để bao phủ nhóm lao động phi chính thức, giúp nâng cao chất lượng sống của người dân Việt Nam", đại diện Bảo hiểm Bảo Việt nhấn mạnh.

Bên cạnh nhu cầu bảo hiểm sức khỏe gia tăng, bảo hiểm tài sản kỹ thuật, xe cơ giới,... cũng trở thành lựa chọn không thể thiếu của nhiều gia đình và doanh nghiệp Việt năm 2025.

Theo thống kê từ Bộ Công Thương, kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam năm 2024 đạt mức kỷ lục 405,53 tỷ USD, nhờ sự phục hồi của các thị trường trọng điểm như EU và Mỹ. Tuy nhiên, chuỗi cung ứng toàn cầu đang đối mặt với rủi ro gia tăng do căng thẳng địa chính trị, biến động logistics và thiên tai. Đại diện từ Bảo hiểm Bảo Việt cho biết: "Năm 2025, phần lớn doanh nghiệp xuất khẩu coi bảo hiểm hàng hóa là điều kiện bắt buộc. Không chỉ bảo vệ tài sản, đây còn là yêu cầu từ đối tác quốc tế để đảm bảo tính minh bạch và trách nhiệm."

Các chương trình bảo hiểm hàng hóa hiện nay không chỉ chi trả thiệt hại vật chất mà còn bao gồm rủi ro chậm giao hàng, hủy hợp đồng. Đáng chú ý, việc ứng dụng công nghệ vào quy trình ký kết hợp đồng và xử lý bồi thường đang giúp doanh nghiệp bảo hiểm rút ngắn thời gian giải quyết sự cố, đảm bảo nhanh chóng, chính xác quyền lợi của khách hàng. "Điều này giúp khách hàng doanh nghiệp nhanh chóng ổn định hoạt động sau sự cố, tránh đứt gãy dòng tiền", đại diện Bảo hiểm Bảo Việt nhấn mạnh.

Bảo hiểm Bảo Việt: "60 năm thành tựu xuất sắc - Ngành Bảo hiểm Việt Nam"

Trước sự phát triển mạnh mẽ của thị trường bảo hiểm, người tiêu dùng ngày càng thể hiện tinh thần chủ động, sáng suốt khi lựa chọn chương trình tham gia. Thay vì tiếp nhận thông tin thụ động, khách hàng ngày nay đã tích cực đào sâu tìm hiểu, đặt ra những câu hỏi chi tiết về quyền lợi, điều khoản hợp đồng, so sánh đa dạng gói dịch vụ và yêu cầu cam kết minh bạch từ phía tư vấn viên. Xu hướng này đòi hỏi đội ngũ tư vấn không chỉ phải nâng cao chuyên môn mà còn cần thể hiện sự linh hoạt trong việc giải đáp các thắc mắc phức tạp, minh bạch thông tin và xây dựng lòng tin với khách hàng. Qua đó, thúc đẩy ngành bảo hiểm dần định hình văn hóa tư vấn chuyên nghiệp, lấy khách hàng làm trung tâm, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững và cân bằng lợi ích cho tất cả các bên tham gia.

Đại diện Bảo hiểm Bảo Việt khẳng định: "Chúng tôi luôn sẵn sàng đổi mới để bắt kịp xu thế, nhưng sẽ luôn giữ vững nguyên tắc nền tảng: lấy khách hàng làm trung tâm và đặt chữ tâm, chữ tín làm kim chỉ nam trong mọi quyết định của doanh nghiệp. Đây là giá trị cốt lõi mà Bảo hiểm Bảo Việt đã kiên định theo đuổi trong 60 năm qua."

Là doanh nghiệp bảo hiểm có vị thế lâu đời nhất tại Việt Nam với 60 năm phát triển vững mạnh, việc tiên phong số hóa toàn bộ hệ thống hợp đồng từ sớm đã trở thành bước đột phá chiến lược, đưa Bảo hiểm Bảo Việt trở thành hình mẫu dẫn đầu chuyển đổi số ngành bảo hiểm. Những nỗ lực này không chỉ tối ưu hóa quy trình nghiệp vụ mà còn nâng tầm trải nghiệm, đảm bảo quyền lợi vượt trội cho khách hàng.

Trong đó, Bảo hiểm Bảo Việt đã triển khai hàng loạt công nghệ tiên tiến, tạo bước ngoặt trong quy trình nghiệp vụ. Nổi bật là việc áp dụng OCR để tự động nhận diện và xử lý tài liệu, giúp số hóa hồ sơ từ hợp đồng đến hồ sơ bồi thường nhanh chóng. Cùng với đó, hệ thống trí tuệ nhân tạo Docbase AI được tích hợp để phân tích dữ liệu, phát hiện gian lận và đề xuất mức bồi thường chính xác, giảm khối lượng lớn thời gian thẩm định so với phương pháp truyền thống.

Đặc biệt, nhằm tối ưu hóa trải nghiệm khách hàng, Bảo hiểm Bảo Việt đã chính thức ra mắt giao diện website mới cùng tổng đài hỗ trợ 24/7 1800 1118, miễn phí 100% cước gọi. Đây được xem là động thái quan trọng trong lộ trình hiện đại hóa dịch vụ, khẳng định vị thế dẫn đầu của doanh nghiệp trên thị trường bảo hiểm phi nhân thọ.

Những đóng góp xuyên suốt 60 năm của doanh nghiệp đã giúp Bảo hiểm Bảo Việt liên tiếp được các tổ chức trong và ngoài nước ghi nhận và đánh giá cao. Năm 2024, Bảo hiểm Bảo Việt tự hào được vinh danh với nhiều giải thưởng uy tín hàng năm, tiêu biểu là danh hiệu "Thương hiệu Quốc gia về dịch vụ bảo hiểm phi nhân thọ" của Chính phủ và giải thưởng "60 năm Thành tựu Xuất sắc - Ngành Bảo hiểm" do Global Banking & Finance Review trao tặng.

Bước sang năm 2025, Bảo Việt đặt mục tiêu tối ưu hóa mô hình kinh doanh đa kênh kết hợp đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng cao hiệu quả quản trị và phát triển các sản phẩm bảo hiểm đa dạng, cá nhân hóa. Trọng tâm hàng đầu là cải tiến quy trình hậu mãi, đặc biệt là giải quyết bồi thường nhanh chóng, minh bạch, đồng thời xây dựng hệ sinh thái bảo hiểm khép kín, an toàn nhằm đáp ứng tối đa nhu cầu khách hàng. Chiến lược này không chỉ giúp Bảo hiểm Bảo Việt duy trì đà tăng trưởng bền vững, củng cố vị thế dẫn đầu thị trường mà còn góp phần kiến tạo niềm tin vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và người dân vào hệ thống bảo hiểm quốc gia, khẳng định vai trò tiên phong trong hành trình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.