Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Ngành chức năng nói gì hiện tượng hàng ngàn con chim én đậu chằng chịt trên dây điện ở Cần Thơ?

26-11-2025 - 19:10 PM | Xã hội

Cư dân mạng bình luận sôi nổi trước clip quay hàng ngàn con chim én đậu chằng chịt trên dây điện ở TP Cần Thơ.

Nhiều ngày qua, mạng xã hội xôn xao trước một clip có nội dung hàng ngàn con chim én đậu chằng chịt trên dây điện tại khu vực đường Hai Bà Trưng, phường Phú Lợi, TP Cần Thơ.

Nhiều bình luận cho rằng đây là hiện tượng "lạ". Trong đó có tài khoản viết: "Bình thường thì chim ngủ trên cây, rừng núi. Hiện tượng như vậy là nó đang bị hoang mang, mất phương hướng, chắc chắn sẽ có các biến cố xảy ra…".

CLIP: Chim én đậu chằng chịt trên dây điện ở phường Phú Lợi

Tuy nhiên, nhiều tài khoản khác cho rằng: "Đất lành chim đậu", hoặc "Miền Bắc không khí lạnh xuống, miền Trung mưa bão thì chim nó di cư về miền Nam, chỗ này khí hậu tốt hơn mấy chỗ khác nên nó di cư đến"; "Mùa xuân sắp đến nên chim én di cư về làm tổ sinh sản, có gì đâu mà lạ…".

Ông Nguyễn Duy Khang (ngụ phường Phú Lợi), chia sẻ: "Tôi ở đây nên hiện tượng này không lạ gì. Bình thường chim én đậu rất nhiều trên cây sao trong Khu đô thị 5A. Nếu đậu ô tô ở khu vực này thì một lúc sau phân chim rơi rất nhiều trên xe. Khoảng một tuần nay, chim ra khu vực đường Hai Bà Trưng đậu, nhiều người lần đầu chứng kiến nên thấy lạ".

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, ông Phạm Đức Đoàn, Giám đốc Đài Khí tượng Thủy văn TP Cần Thơ, chia sẻ nguyên nhân của hiện tượng trên là do chuyển mùa, nơi sống của chim bị ẩm ướt nên chúng tìm nơi khô mát.

Ngành chức năng nói gì hiện tượng hàng ngàn con chim én đậu chằng chịt trên dây điện ở Cần Thơ?- Ảnh 1.

Ngành chức năng nói gì hiện tượng hàng ngàn con chim én đậu chằng chịt trên dây điện ở Cần Thơ?- Ảnh 2.

Chim én đậu san sát nhau trên dây điện

Đặc biệt vào những tháng mùa lũ, nhất là ở vùng nông thôn, khi cây cối chết thì sâu bọ không còn, chim mất nguồn thức ăn nên có xu hướng tìm nơi khác. "Đây là điềm lành" – ông Đoàn khẳng định.

Hướng dẫn đăng ký mã số nhà nuôi yến

Toàn tỉnh Cà Mau hiện có 1.800 hộ nuôi với 1.982 nhà yến, sản lượng tổ yến đạt khoảng 15 tấn/năm, mang lại giá trị kinh tế cao, góp phần giải quyết việc làm và nâng cao thu nhập cho người dân. Tuy nhiên, hoạt động nuôi chim yến hiện nay chủ yếu phát triển tự phát, phần lớn nằm xen trong khu dân cư, gây khó khăn trong công tác quản lý, kiểm soát dịch bệnh và tiếng ồn, ảnh hưởng môi trường và mỹ quan đô thị.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Cà Mau, thời gian tới, sở sẽ tiếp tục triển khai Luật Chăn nuôi, nghị định của Chính phủ, các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh nhằm tăng cường rà soát, kiểm tra, hướng dẫn đăng ký mã số nhà nuôi yến, đẩy mạnh xây dựng thương hiệu, quảng bá sản phẩm yến sào Cà Mau gắn với yêu cầu phát triển bền vững, bảo đảm an toàn dịch bệnh, vệ sinh môi trường và trật tự đô thị.

Đồng thời, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Cà Mau kiến nghị Cục Chăn nuôi sớm ban hành hướng dẫn cụ thể về trình tự, thủ tục trong xây dựng và quản lý nhà nuôi chim yến, cũng như quy định cấp mã định danh nhà nuôi phục vụ truy xuất nguồn gốc sản phẩm, góp phần hoàn thiện cơ sở pháp lý và nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực này.

Hiện tượng lạ, hàng trăm con giun đất bò lên mặt đường ở Đồng Nai: Một tin đồn sai sự thật được làm rõ


Theo Ca Linh - Vân Du

Người Lao động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Công an thông báo khẩn tới tất cả người dân khi quét mã QR

Công an thông báo khẩn tới tất cả người dân khi quét mã QR Nổi bật

Vụ thi thể cô gái bị trói trong bao tải ở Hưng Yên: Người bố tiết lộ nhiều thông tin bất ngờ

Vụ thi thể cô gái bị trói trong bao tải ở Hưng Yên: Người bố tiết lộ nhiều thông tin bất ngờ Nổi bật

Hà Nội chính thức cấm xe máy xăng vào 9 phường phát thải thấp theo khung giờ từ 1/7/2026

Hà Nội chính thức cấm xe máy xăng vào 9 phường phát thải thấp theo khung giờ từ 1/7/2026

19:09 , 26/11/2025
Bắt tạm giam Võ Trung Hiếu sinh năm 2000

Bắt tạm giam Võ Trung Hiếu sinh năm 2000

18:59 , 26/11/2025
Ngày mai, miền Bắc đón đợt không khí lạnh mới, nhiệt độ giảm

Ngày mai, miền Bắc đón đợt không khí lạnh mới, nhiệt độ giảm

18:25 , 26/11/2025
Giả danh công an, bắt cóc giám đốc doanh nghiệp tống tiền 4,5 tỷ đồng

Giả danh công an, bắt cóc giám đốc doanh nghiệp tống tiền 4,5 tỷ đồng

17:19 , 26/11/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên