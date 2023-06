Ngành điện gặp áp lực lớn, PVN liền tăng sản xuất điện tới 85% so với cùng kỳ

Ngày 12/6 vừa qua, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) đã tổ chức cuộc họp giao ban thường kỳ đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh tháng 5 và 5 tháng đầu năm 2023, triển khai kế hoạch tháng 6 và các tháng tiếp theo.

Trong tháng 5 giá dầu thô và các sản phẩm xăng dầu tiếp tục giảm, tác động đến hiệu quả SXKD của Tập đoàn cũng như các đơn vị thành viên. Giá dầu thô trung bình tháng 5/2023 giảm 11% so với trung bình tháng 4 và giảm 7% so với trung bình quý I/2023, giảm 33% so với cùng kỳ năm 2022. Biên lợi nhuận lọc dầu, giá khí, giá phân bón, xăng dầu… đều giảm.

Sản lượng khai thác dầu thô tháng 5/2023 đạt 0,92 triệu tấn, vượt 15,6% kế hoạch tháng, tăng 2,6% so với thực hiện tháng 4/2023, bằng thực hiện cùng kỳ năm 2022; tính chung 5 tháng đạt 4,41 triệu tấn, vượt 13,8% kế hoạch 5 tháng.

Trong đó, khai thác dầu thô trong nước tháng 5/2023 đạt mức cao nhất kể từ đầu năm, đạt 0,77 triệu tấn, vượt 18,4% kế hoạch tháng, tăng 3% so với thực hiện tháng 4/2023, tăng 1,1% so với cùng kỳ năm 2022; tính chung 5 tháng đạt 3,66 triệu tấn, vượt 16,3% kế hoạch 5 tháng.

Khai thác dầu thô ở nước ngoài tháng 5/2023 đạt 149,5 nghìn tấn, vượt 3,1% kế hoạch tháng, tăng 0,9% so với thực hiện tháng 4/2023; tính chung 5 tháng đạt 751,6 nghìn tấn, vượt 2,6% kế hoạch 5 tháng.

PVN cho biết, có một tin vui là đầu tháng 6 vừa qua Tổng Công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP) đã thử vỉa giếng khoan Đại Hùng Nam - 4X cho kết quả thử vỉa rất khả quan. Kết quả thử vỉa vào lúc 12h20 phút ngày 8/6/2023 cho thấy giếng có biểu hiện dầu khí tốt với lưu lượng thử tối đa đạt mức khoảng 6.350 thùng dầu/ngày và 4,5 triệu bộ khối khí/ngày.

Với lưu lượng như vậy, khẳng định tiềm năng của khu vực Đại Hùng Nam là đủ thương mại và sẵn sàng đưa vào khai thác. Đây cũng là tiền đề để PVEP tiếp tục phát triển khai thác khu vực Lô 05.1(a) cũng như các lô khác ở khu vực bể Nam Côn Sơn, tiếp tục đóng góp vào sản lượng khai thác dầu khí của Petrovietnam trong thời gian tới.

Sản lượng khai thác khí tháng 5/2023 của Petrovietnam đạt 0,75 tỷ m3, vượt 27,6% KH tháng, tăng 2,8% so với thực hiện tháng 4/2023, tăng 6,8% so với cùng kỳ năm 2022; tính chung 5 tháng đạt 3,44 tỷ m3, vượt 21,8% KH 5 tháng. Sản lượng khí trung bình ngày khai thác tháng 5 cũng là mức cao nhất từ đầu năm đến nay.



Sản xuất đạm tháng 5/2023 đạt 158,4 nghìn tấn, vượt 5,5% KH tháng, tăng 53,8% so với thực hiện tháng 4/2023, tăng 3,8% so với cùng kỳ 2022; tính chung 5 tháng đạt 719,5 nghìn tấn, vượt 11,1% KH 5 tháng.

Sản xuất xăng dầu (không bao gồm sản phẩm NSRP) tháng 5/2023 đạt 570,2 nghìn tấn, vượt 14,4% KH tháng 5; tính chung 5 tháng đạt 2,92 triệu tấn, vượt 13,3% KH 5 tháng, tăng 4,7% so với cùng kỳ năm 2022.

Đặc biệt, khi xảy ra tình trạng thiếu điện cho sản xuất và đời sống, nhất là trong tháng 5 vừa qua, Petrovietnam đã nỗ lực cung cấp tối đa nhiên liệu cho sản xuất điện, tối ưu vận hành các nhà máy điện của Tập đoàn để gia tăng cung ứng cho hệ thống, góp phần giảm áp lực cung ứng điện.

Sản xuất điện tháng 5/2023 của toàn Tập đoàn đạt 2,36 tỷ kWh, tăng 12% so với thực hiện tháng 4/2023, tăng 85,5% so với cùng kỳ năm 2022; tính chung 5 tháng đạt 10,12 tỷ kWh, tăng 48% so với cùng kỳ năm 2022. Trong tháng 5/2023, sản lượng điện huy động của toàn Tập đoàn đạt trung bình đạt 75,5 triệu kWh/ ngày, tăng 5,3 triệu kWh/ngày (tương đương tăng 7,5%) so với mức tháng 4/2023.

Trong đó, riêng sản lượng trung bình tháng 5/2023 của Tổng Công ty CP Điện lực Dầu khí (PV Power) đạt 51,5 triệu kWh/ngày, tăng 5,9 triệu kWh so với trung bình tháng 4/2023; đồng thời với nỗ lực góp phần giảm sự thiếu hụt điện cho miền Bắc, Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2 cũng đã vận hành lên 100% công suất.

Tổng doanh thu toàn Tập đoàn ước đạt 334 nghìn tỷ đồng, vượt 20% KH 5 tháng. Nộp NSNN toàn Tập đoàn (không bao gồm NSRP) ước đạt 54,5 nghìn tỷ đồng, vượt 45% KH 5 tháng. Lợi nhuận trước thuế hợp nhất ước đạt 21,7 nghìn tỷ đồng, vượt 63% KH 5 tháng và bằng 63% KH năm 2023.