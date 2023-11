Ngành hải quan dồn lực cho thu ngân sách cuối năm

Xe chở hàng xuất khẩu qua cửa khẩu quốc tế Xa Mát, xã Tân Lập, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh. Ảnh: Hồng Đạt/TTXVN

“Bên cạnh đó, lực lượng chức năng sẽ tăng cường đấu tranh phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại trước, trong và sau Tết, đặc biệt phòng chống ma tuý trên các tuyến biên giới…”, Tổng Cục trưởng Tổng cục Hải quan Nguyễn Văn Cẩn cho biết.

Năm 2023, Tổng cục Hải quan được Quốc hội giao dự toán thu ngân sách Nhà nước (NSNN) theo Nghị quyết số 69/2022/QH15 ngày 11/11/2022 là 425.000 tỷ đồng. Dự toán 2023 được xây dựng trên cơ sở tăng trưởng GDP 6 - 6,5%; giá dầu thô 70 USD/thùng; kim ngạch xuất khẩu tăng từ 8 - 9%, kim ngạch nhập khẩu tăng từ 7- 8%; các Hiệp định thương mại tự do (FTAs) tiếp tục trong giai đoạn cắt giảm sâu, một số FTA mới được ký kết.

Tuy nhiên, theo Tổng cục Hải quan đánh giá, kinh tế thế giới 10 tháng năm nay đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, hầu hết các nền kinh tế trên thế giới đều có mức tăng trưởng thấp hơn kỳ vọng, lạm phát đã hạ nhiệt nhưng vẫn ở mức cao, xung đột quân sự, cạnh tranh gay gắt giữa các nước lớn, bất ổn địa chính trị, an ninh lương thực, thiên tai, biến đổi khí hậu ngày càng gia tăng. Trong nước sức mua vẫn hồi phục chậm, sản xuất tiếp tục khó khăn do thiếu hụt đơn hàng, nhu cầu thế giới giảm ảnh hưởng trực tiếp đến nhiều ngành sản xuất... đã dẫn đến kim ngạch xuất khẩu chịu thuế 10 tháng năm 2023 giảm 22,5% và kim ngạch nhập khẩu chịu thuế giảm 15,5% so với cùng kỳ năm 2022.

Trước tình hình này, từ nay tới cuối năm, Tổng cục Hải quan yêu cầu các đơn vị trong ngành tập trung đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia; tập trung tháo gỡ, giải quyết kịp thời khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp phát triển ổn định, vững chắc, thu hút đầu tư, tăng thêm năng lực sản xuất mới, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tạo tiền đề để tăng thu cho NSNN.

“Thường xuyên đánh giá tình hình thu NSNN, rà soát nắm vững nguồn thu, nhất là các nguồn thu chính của đơn vị, đảm bảo thu đúng, thu đủ, thu kịp thời, phấn đấu cao nhất trong thực hiện dự toán thu năm 2023. Song song với việc tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, để nâng cao hiệu lực quản lý Nhà nước, chống thất thu trong triển khai nhiệm vụ thu NSNN, hải quan tiếp tục tăng cường thu thập thông tin, xác định dấu hiệu rủi ro để có biện pháp kiểm tra, giám sát, kiểm soát; kiểm tra sau thông quan, thanh tra chuyên ngành, đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại; tập trung kiểm tra về số lượng, trị giá, mã số, xuất xứ... kiên quyết không để tình trạng thất thu xảy ra trên địa bàn”, đại diện Tổng cục Hải quan cho biết.

Tổng cục Hải quan cũng yêu cầu các đơn vị thực hiện phân loại các nhóm nợ có khả năng thu, nợ không có khả năng thu, tổ chức thực hiện thu hồi và xử lý nợ thuế đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu thu hồi nợ được giao tại Quyết định số 592/QĐ-TCHQ ngày 28/3/2023 của Tổng cục Hải quan đảm bảo nợ thuế đến 31/12/2023 thấp hơn thời điểm 31/12/2022.

Kiểm soát chặt chẽ công tác hoàn thuế, xử lý tiền thuế nộp thừa, tổ chức thực hiện hoàn thuế nhập khẩu, xử lý tiền thuế nộp thừa đúng quy định của pháp luật về thuế xuất nhập khẩu, pháp luật về quản lý thuế, thực hiện các giải pháp chống gian lận trong công tác hoàn thuế theo nội dung công văn số 356/TCHQ-TXNK ngày 18/1/2023 của Tổng cục Hải quan; đồng thời, phối hợp với cơ quan Thuế nội địa và các lực lượng khác trong đấu tranh ngăn chặn gian lận hoàn thuế giá trị gia tăng, đảm bảo việc hoàn thuế đúng đối tượng, đúng chính sách quy định.

Đặc biệt, Tổng cục Hải quan yêu cầu các đơn vị khẩn trương rà soát số thuế phải hoàn của năm 2023, thực hiện hoàn thuế đúng đối tượng quy định, chậm nhất trong tháng 12/2023. Trong đó, tập trung vào các đối tượng như: Hoàn thuế của các trường hợp đáp ứng đầy đủ các điều kiện quy định tại Nghị định 26/2023/NĐ-CP; hoàn thuế của các trường hợp xuất nhập khẩu tại chỗ đáp ứng đầy đủ các điều kiện quy định tại Nghị định 18/2023/NĐ-CP; hoàn thuế của các trường hợp bổ sung C/O, nộp thừa...

Liên quan đến công tác phòng chống buôn lậu và gian lận thương mại, trong tháng 10/2023, riêng ngành Hải quan đã chủ trì, bắt giữ trên 1 tấn ma túy các loại với 43 đối tượng, hơn 1.000 vụ vi phạm; chuyển hồ sơ sang cơ quan có liên quan khởi tố 9 vụ án hình sự, đề nghị khởi tố 12 vụ.

Về thu NSNN của ngành Hải quan, trong 10 tháng năm nay, ngành Hải quan thu ngân sách đạt 300.000 tỷ đồng. So với chỉ tiêu Bộ Tài chính giao điều chỉnh, 2 tháng nữa cần thu 70.000 tỷ đồng.