Ngành nào thu hút nhiều dòng vốn FDI nhất trong 8 tháng đầu năm 2022?

Tuy nhiên, tổng vốn đầu tư vẫn giảm 5,2% so với 7 tháng. Dù vốn đầu tư đăng ký mới giảm, nhưng cả vốn đầu tư điều chỉnh và GVMCP vẫn tiếp tục tăng so với cùng kỳ. Về vốn đăng ký mới, có 1.135 dự án mới được cấp GCNĐKĐT (bằng 100% so với cùng kỳ), tổng vốn đăng ký đạt trên 6,35 tỷ USD (giảm 43,9% so với cùng kỳ).



Ngoài ra, có 676 lượt dự án đăng ký điều chỉnh vốn đầu tư (tăng 5,8% so với cùng kỳ), tổng vốn đăng ký tăng thêm đạt trên 7,5 tỷ USD (tăng 50,7% so với cùng kỳ). Có 2.425 lượt GVMCP của nhà ĐTNN (giảm 10,8% so với cùng kỳ), tổng giá trị vốn góp đạt trên 2,9 tỷ USD (tăng 3,6% so với cùng kỳ).

Các nhà đầu tư nước ngoài đã đầu tư vào 18 ngành trong tổng số 21 ngành kinh tế quốc dân. Về số dự án đăng ký mới, ngành bán buôn và bán lẻ; sửa chữa ô tô, mô tô, xe máy là ngành có nhiều dự án cấp mới nhất với 344 dự án, chiếm hơn 30% tổng số dự án mới.

Ngành công nghiệp chế biến, chế tạo là ngành có số dự án cấp mới nhiều thứ hai với 287 dự án. Xếp sau đó là hoạt động kinh doanh chuyên môn, khoa học công nghệ và thông tin, truyền thông với số dự án cấp mới lần lượt là 183 và 145 dự án.

Nguồn: Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Về tổng số vốn đăng ký, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tiếp tục dẫn đầu với tổng vốn đầu tư đạt hơn 10,7 tỷ USD, chiếm 63,9% tổng vốn đầu tư đăng ký. Xếp ở vị trí thứ hai là hoạt động kinh doanh bất động sản với hơn 3,3 tỷ USD, chiếm 19,9% tổng số vốn đăng ký đầu tư.

Hoạt động chuyên môn, khoa học công nghệ là ngành có tổng vốn đăng ký nhiều thứ 3 với 620,79 triệu USD, chiếm 3,7% tổng số vốn đăng ký đầu tư FDI. Tiếp đó là các ngành thông tin, truyền thông và bán buôn và bán lẻ; sửa chữa ô tô, mô tô, xe máy với số vốn thu hút được lần lượt là 518,9 và 468,17 triệu USD.

Tính lũy kế các dự án còn hiệu lực đến 20/8/2022, cả nước có 35.539 dự án còn hiệu lực với tổng vốn đăng ký gần trên 430 tỷ USD. Vốn thực hiện lũy kế của các dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài ước đạt gần 264,4 tỷ USD, bằng 61,5% tổng vốn đầu tư đăng ký còn hiệu lực.

Các nhà đầu tư nước ngoài đã đầu tư vào 19/21 ngành trong hệ thống phân ngành kinh tế quốc dân. Trong đó, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo chiếm tỷ trọng cao nhất với trên 255,2 tỷ USD (chiếm 59,4% tổng vốn đầu tư). Tiếp theo là các lĩnh vực kinh doanh bất động sản với gần 65,5 tỷ USD (chiếm 15,2% tổng vốn đầu tư); sản xuất, phân phối điện với gần 36,4 tỷ USD (chiếm 8,5% tổng vốn đầu tư).