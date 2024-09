Ngành ngân hàng họp bàn giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp, người dân bị ảnh hưởng bởi bão số 3: Big4 công bố loạt chính sách giảm lãi suất

Toàn cảnh buổi làm việc. (Ảnh: SBV)

Khoảng 73.000 khách hàng bị ảnh hưởng bởi cơ bão số 3

Sáng ngày 18/9, tại Hà Nội, Phó Thống đốc Thường trực Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) Đào Minh Tú đã chủ trì buổi làm việc với các tổ chức tín dụng để trao đổi, triển khai các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp, người dân bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 3 gây ra.

Tại hội nghị, Phó Thống đốc cho biết, ngày 17/9/2024, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết về các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm để khẩn trương khắc phục hậu quả bão số 3, nhanh chóng ổn định tình hình Nhân dân, khôi phục sản xuất kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Chính phủ giao NHNN "(i) Báo cáo Thủ tướng Chính phủ về việc phân loại tài sản có, mức trích lập dự phòng rủi ro, phương pháp trích lập dự phòng rủi ro và việc sử dụng dự phòng rủi ro để xử lý rủi ro nhằm hỗ trợ khách hàng gặp khó khăn, thiệt hại do ảnh hưởng của cơn bão số 3; (ii) Chỉ đạo các TCTD chủ động tính toán phương án hỗ trợ, thực hiện cơ cấu lại thời hạn, giữ nguyên nhóm nợ, xem xét miễn, giảm lãi vay cho các khách hàng bị thiệt hại, xây dựng các chương trình tín dụng mới với lãi suất ưu đãi phù hợp, tiếp tục cho vay mới đối với khách hàng để khôi phục sản xuất kinh doanh sau bão theo các quy định pháp luật hiện hành."

Nhằm triển khai các nhiệm vụ trên, NHNN tổ chức buổi làm việc với các TCTD để triển khai các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp, người dân bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 3. Phó Thống đốc đề nghị các ý kiến phát biểu, trao đổi tập trung vào một số nội dung chính sau:

Một là, đánh giá sơ bộ mức độ ảnh hưởng/thiệt hại của khách hàng (về dư nợ, tài sản đảm bảo,...) do bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 3;

Hai là, các giải pháp mà TCTD đã triển khai nhằm kịp thời hỗ trợ, khắc phục thiệt hại do bão, lũ lụt gây ra tại các địa phương và tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện cho khách hàng khôi phục hoạt động sản xuất - kinh doanh, khả năng trả nợ;

Ba là, đề xuất giải pháp cụ thể đối với khách hàng bị ảnh hưởng về lãi suất, về tín dụng,... và các giải pháp khác (nếu có);

Bốn là, các kiến nghị đối với Chính phủ, các Bộ, cơ quan, địa phương và NHNN nhằm kịp thời hỗ trợ khách hàng

Báo cáo tại buổi làm việc, bà Hà Thu Giang – Vụ trưởng Vụ Tín dụng Các ngành kinh tế (NHNN) cho biết đến ngày 17/09/2024, theo số liệu của NHNN chi nhánh tỉnh/thành phố, khoảng 73.000 khách hàng bị ảnh hưởng với dư nợ ước tính khoảng 94.000 tỷ đồng. Thống kê sơ bộ của 04 NHTM (BIDV, VCB, Agribank và VietinBank), có khoảng 13.494 khách hàng bị ảnh hưởng với số dư nợ ước tính 191.457 tỷ đồng. Dự kiến số lượng khách hàng và dư nợ bị ảnh hưởng sẽ còn gia tăng trong những ngày tới do các TCTD và NHNN chi nhánh đang tiếp tục thống kê và cập nhật số liệu.

Agribank, Vietcombank, BIDV và VietinBank công bố chính sách hỗ trợ

Đại điện Agribank cho biết, qua thống kê sơ bộ đến ngày 16/9/2024, Agribank có trên 12.600 khách hàng vay bị thiệt hại do bão số 3, ước tính dư nợ bị ảnh hưởng gần 25.000 tỷ đồng, dư nợ thiệt hại dự kiến trên 8.000 tỷ đồng. Để khẩn trương khắc phục hậu quả do bão số 3, Agribank đã rà soát, thống kê và liên hệ với khách hàng để nắm bắt các khoản cấp tín dụng đến hạn nhưng khách hàng không có điều kiện trả nợ do thiên tai; kịp thời triển khai các biện pháp hỗ trợ khách hàng vay vốn theo chỉ đạo của NHNN;

Căn cứ mức độ thiệt hại của khách hàng, Agribank điều chỉnh giảm lãi suất từ 0,5 – 2%/năm và miễn giảm 100% lãi quá hạn, lãi chậm trả trong thời gian từ ngày 6/9/2024 đến hết ngày 31/12/2024. Dự kiến dư nợ bị ảnh hưởng khoảng 40.000 tỷ đồng; giảm 0,5%/năm lãi suất cho vay so với lãi suất cho vay đối với khoản vay phát sinh từ ngày 06/9/2024 đến ngày 31/12/2024, dự kiến khoảng 30.000 tỷ đồng; Phối hợp với Công ty Bảo hiểm ABIC và các đơn vị bảo hiểm khác kịp thời các xác định thiệt hại bồi thường cho khách hàng theo quy định (Theo số liệu thống kê sơ bộ của ABIC, số tiền bồi thường thiệt hại khoảng 150 tỷ đồng)…

Đại diện VCB cho biết, từ ngày 9/9, VCB đã cho thống kê thiệt hại và đồng thời đề xuất các bộ phận chức năng xây dựng các chương trình hỗ trợ người dân và doanh nghiệp bị ảnh hưởng. Sau khi rà soát, VCB đã tiến hành hỗ trợ giảm 0,5% mức lãi suất vay đối với các đối tượng bị ảnh hưởng bởi bão. Theo dự đoán, VCB sẽ tiến hành giảm lãi suất với tổng dư nợ khoảng 130.000 tỷ đồng.

Đại diện VCB cũng cho rằng, các doanh nghiệp bị tác động bởi bão cần có sự hỗ trợ từ cơ quan chức năng, các ngành khác như bảo hiểm, cần triển khai nhanh chóng, đẩy nhanh tốc độ xử lý thẩm định và đền bù.

Theo đại diện BIDV, ngân hàng có kế hoạch giảm lãi suất cho vay và hỗ trợ lãi suất đối với khách hàng vay mới, đặc biệt là khoản vay ngắn hạn, khôi phục hoạt động sản xuất - kinh doanh phát sinh từ ngày 6/9. Mức hỗ trợ lãi suất cho vay mới dự kiến khoảng 1%; đối với khoản vay hiện hữu xem xét giảm lãi suất ở mức 0.5%; Ban hành Gói tín dụng 200.000 tỷ đồng hỗ trợ cho khách hàng cá nhân vay vốn để phục hồi hoạt động sau ảnh hưởng của bão kể cả cho vay ngắn, trung, dài hạn với mức lãi suất ưu đãi hơn mức cho vay thông thường.

Tương tự như các NHTM khác, đại diện VietinBank cho biết cũng tiến hành các chương trình ưu đãi lãi suất, hỗ trợ tín dụng giảm lãi suất cho vay đối với khách hàng cũ và hỗ trợ lãi suất vay đối với khách hàng mới theo chỉ đạo của Chính phủ để hỗ trợ khách hàng khắc phục hoạt động sản xuất - kinh doanh.

Kết luận Hội nghị, Phó Thống đốc đề nghị các TCTD tiếp tục đồng hành, chia sẻ, hỗ trợ khách hàng trên nhiều mặt không chỉ bằng nguồn lực tài chính, nguồn vốn mà cần hỗ trợ tư vấn, động viên, không quay lưng với khách hàng trong thời điểm khó khăn này; Tổ chức triển khai đồng bộ các giải pháp một cách công khai minh bạch, tuyệt đối không lợi dụng chính sách, áp dụng đúng đối tượng; Chấp hành tốt chỉ đạo của Trung ương, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ cũng như của Thống đốc NHNN.

Phó Thống đốc cũng yêu cầu các TCTD xây dựng cơ chế thông tin báo cáo giám sát đầy đủ, kịp thời với cơ quan chức năng, NHNN, chính quyền địa phương; Tiếp tục đẩy mạnh, tăng cường truyền thông cơ chế, chính sách, kế hoạch thực hiện qua các phương tiện.

Ngoài ra, Phó Thống đốc đề nghị các TCTD rà soát khách quan, minh bạch theo mức độ ảnh hưởng và phân loại đối tượng bị thiệt hại để xây dụng chương trình hỗ trợ phù hợp; Xây dựng các chương trình hỗ trợ phù hợp với năng lực của mỗi TCTD trên tinh thần tích cực, trách nhiệm cao nhất, tập trung vào chính sách giãn, hoãn thời hạn trả nợ; chính sách giảm lãi suất đối với các khoản vay cũ do ảnh hưởng của bão lũ và cả các khoản vay mới; Tiếp tục phối hợp với bộ, ngành, địa phương và NHNN để chung tay khắc phục hậu quả do bão số 3 gây ra…