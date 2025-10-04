Ngành photobooth đang hot nhất Việt Nam sống nhờ điều gì? 2 tổng quản thương hiệu đình đám tiết lộ toàn bộ!

Ở thời điểm hiện tại, chẳng khó để bắt gặp hình ảnh các nhóm bạn, couple hay thậm chí gia đình rủ nhau chụp photobooth. Những tấm ảnh in lấy liền, backdrop xịn xò, frame theo trend… đã dần đưa photobooth thành một hình thức giải trí phổ biến. Kéo theo đó là mô hình kinh photobooth bùng nổ, nhiều thương hiệu đổ bộ thị trường.

Trong đó, Photoism - thương hiệu nhượng quyền trực tiếp từ Hàn Quốc và PHOTO TIME - chuỗi do người Hàn sáng lập tại Việt Nam, là hai cái tên nổi bật. Photoism tăng tốc từ 1 lên 13 chi nhánh chỉ sau một năm, PHOTO TIME cũng đang sở hữu 51 cửa hàng phủ khắp Việt Nam tính đến tháng 9/2025.

Đằng sau tốc độ “thần tốc” ấy, cả hai thương hiệu đã tung chiêu gì? Nên đón sóng bắt trend hay cần cẩn trọng điều gì nếu muốn kinh doanh photobooth? Đâu là nguyên tắc sống còn?…

Tất cả sẽ được anh Nguyễn Thanh Sang (SN 1995) - General Manager Photoism Việt Nam và anh Back Chanyoung (SN 1987, Hàn Quốc) - người sáng lập kiêm giám đốc PHOTO TIME chia sẻ ngay sau đây.

Từ phòng chụp đến quy định nội bộ: Nhiều quy định người ngoài không hề biết

Theo anh Thanh Sang (Photoism Việt Nam), để giữ chân khách hàng không thể chỉ dựa vào vài khung hình hot trend là đủ mà phải luôn đặt trải nghiệm an toàn, riêng tư… của khách hàng lên hàng đầu. Bởi thế, tất cả phòng chụp của Photoism đều được thiết kế khép kín, có rèm che để tạo sự an toàn tối đa.

Khách hàng tự thao tác từ A-Z: tạo dáng, bấm nút chụp, in ảnh. Sau khi in xong, hệ thống không giữ lại bất kỳ bản nào. File chỉ tồn tại tạm thời và khách có thể tải về bằng QR code in trên tấm ảnh cứng; sau tối đa 72 giờ, dữ liệu sẽ tự động bị xoá sạch.

Clip: Phỏng vấn General Manager Photoism Việt Nam - anh Nguyễn Thanh Sang.

Không chỉ dừng ở hệ thống, thương hiệu này ở Việt Nam còn đưa ra quy định chặt chẽ với nhân viên ngay từ khâu ký hợp đồng lao động.

“Ngay trong hợp đồng lao động, phía thương hiệu đã có điều khoản rõ ràng về bảo mật dữ liệu. Nhân viên được training định kỳ để nhắc lại nguyên tắc: tuyệt đối không tự ý phát tán hình ảnh, chia sẻ thông tin khách hàng dưới bất kỳ hình thức nào.

Nếu muốn chụp thêm ảnh (check-in sự kiện, xin phép chia sẻ hình đẹp lên mạng xã hội), nhân viên luôn phải hỏi ý kiến khách hàng trước. Không có ngoại lệ,” anh Thanh Sang nói thêm.

Ở góc độ PHOTO TIME, anh Back Chanyoung cho biết hệ thống cũng áp dụng chính sách rõ ràng về quyền riêng tư. Ảnh của khách hàng được lưu trên hệ thống trong 3 ngày để hỗ trợ tải lại nếu cần, sau đó tự động xoá.

“Chỉ nhân viên IT được phân quyền mới có thể truy cập. Việc sử dụng hình ảnh khách hàng cho mục đích quảng bá luôn phải có sự đồng ý trước. Nếu chưa được khách hàng cho phép, chúng tôi tuyệt đối không đăng tải dưới bất kỳ hình thức nào”, anh Back Chanyoung khẳng định.

Việc lắp đặt camera ở cửa hàng nhằm mục đích giám sát an ninh và vận hành dịch vụ; dữ liệu lưu 30 ngày rồi xoá tự động.

Bày “chiêu” hút khách: Cuộc đua không hồi kết

Clip: Phỏng vấn người sáng lập kiêm giám đốc PHOTO TIME - anh Back Chanyoung.

Ngoài các nguyên tắc về quyền riêng tư, tính an toàn và bảo mật cho khách hàng, mỗi thương hiệu photobooth lại chọn cho mình một chiến lược riêng để tạo dấu ấn và giữ chân khách hàng.

Với Photoism, bí quyết nằm ở việc giữ phong cách basic - tối giản nhưng có “signature” riêng. Đó là frame idol độc quyền từ Hàn Quốc như Jisoo (BLACKPINK), J-Hope (BTS)… “Cá nhân tôi nghĩ đây chính là ‘ái chủ bài’, đồng thời cũng là điểm nhấn đặc biệt nhất của Photoism.

Hiện tại, ở Việt Nam chỉ có rất ít đơn vị, có thể collab trực tiếp với idol Hàn Quốc để ra mắt các frame độc quyền. Bên mình collab theo từng giai đoạn, thường kéo dài vài tháng. Ngay từ những ngày đầu, Photoism đã hợp tác với các tên tuổi lớn như Blackpink (Lisa, Jennie) hay BTS (J-Hope). Đây đều là những nghệ sĩ đòi hỏi chi phí bản quyền rất cao. Sắp tới, khi collab với nghệ sĩ Việt Nam, thương hiệu cũng sẽ áp dụng cách làm tương tự, chọn nghệ sĩ có lượng fan đông, mức độ viral cao và tương tác mạnh trên mạng xã hội” anh Thanh Sang chia sẻ.

Hiện tại, mức giá chụp với frame idol tại Photoism là 150.000 đồng/lần và đã được giữ nguyên từ khi cửa hàng đầu tiên mở cửa cho đến nay. Dù chi phí bản quyền ngày càng tăng, thương hiệu vẫn quyết định không điều chỉnh giá để duy trì sự ổn định và giữ chân khách hàng lâu dài.

Trong khi đó, PHOTO TIME lại chọn hướng phát triển một hệ sinh thái riêng để tạo khác biệt. Từ tháng 3/2023, thương hiệu này đã triển khai ứng dụng di động, hiện có hơn 170.000 người dùng đăng ký, mỗi ngày tăng thêm 200 - 500 tài khoản mới.

Ứng dụng cho phép khách hàng lưu giữ ảnh, nhận voucher ưu đãi, theo dõi các frame theo mùa, và cập nhật hoạt động độc quyền, biến việc chụp photobooth thành một trải nghiệm gắn bó lâu dài.

Chưa dừng lại ở đó, PHOTO TIME còn lấn sân sang mảng goods độc quyền: từ phụ kiện, móc khóa, sổ mini đến các sản phẩm lưu niệm thiết kế riêng, giá phù hợp giới trẻ. Các mặt hàng này được phân phối qua chuỗi cửa hàng và kênh online chính thức, tạo nên mô hình “all-in-one” vừa tăng doanh thu, vừa mở rộng trải nghiệm cho khách hàng.

“Chúng tôi tin rằng sự khác biệt bền vững sẽ nằm ở những giá trị trải nghiệm và nội dung bổ sung mà thương hiệu mang lại, chứ không chỉ ở tốc độ mở rộng,” ông Back Chanyoung nhấn mạnh.

Đừng kinh doanh photobooth nếu không biết những điều này!

Từ một cửa hàng đầu tiên ở Mỹ Đình (Hà Nội) hồi tháng 5/2023, Photoism đã nhanh chóng “phủ sóng” khắp các thành phố lớn như TP.HCM, Đà Nẵng, Hải Phòng, Nha Trang… và cán mốc 13 chi nhánh chỉ sau một năm. Trong khi đó, PHOTO TIME cũng tăng tốc ấn tượng với 51 cửa hàng trên toàn quốc sau chưa đầy 3 năm.

Nghe thì tưởng dễ, nhưng đằng sau tốc độ ấy là cả một “bài toán sinh tồn” không đơn giản, đặc biệt là giữa thị trường photobooth “mọc lên như nấm” như hiện nay.

“Cái khó nhất là vừa bắt trend nhanh, vừa giữ bản sắc. Nếu chỉ chạy theo xu hướng, bạn sẽ mất chất riêng. Nhưng nếu quá bảo thủ, bạn sẽ bị bỏ lại ngay,” anh Thanh Sang chia sẻ.

Theo anh Thanh Sang, yếu tố quan trọng nhất quyết định thành bại nằm ở vị trí. Các cửa hàng của Photoism thường chọn gần khu vui chơi, trung tâm thương mại hoặc trường đại học - nơi tập trung đúng nhóm khách hàng mục tiêu là học sinh, sinh viên và người trẻ dưới 30 tuổi.

Trùng hợp, anh Back Chanyoung cũng cho rằng vị trí là yếu tố then chốt, quyết định tình hình kinh doanh của một cửa hàng photobooth. Anh phân trần: “Bạn có thể có máy tốt, decor đẹp, nhưng nếu chọn sai vị trí, lượng khách sẽ không ổn định. Ngược lại, một vị trí phù hợp sẽ giúp lượng khách tăng đều, đặc biệt vào các dịp cao điểm”.

Vị trí được ưu tiên là ở các trung tâm thương mại, gần trường học, hoặc gần các khu vui chơi giải trí,...

“Lượng khách sẽ không thể cố định mà còn phụ thuộc vào thời điểm khác nhau. Ví dụ trong tháng 9 này, mỗi ngày PHOTO TIME sẽ đón khoảng 2000 khách đến trải nghiệm dịch vụ tại cửa hàng” anh Back Chanyoung tiết lộ.

Một ngộ nhận phổ biến là “mở photobooth rất nhàn vì máy hoạt động tự động”.

Thực tế, quản trị hệ thống photobooth đòi hỏi sự theo dõi sát sao và vận hành cực kỳ kỷ luật.

Để duy trì chất lượng dịch vụ đồng nhất trên toàn hệ thống, Photoism áp dụng hệ thống CCTV nhằm theo dõi lượng khách ra vào, đồng thời thường xuyên tổ chức các hoạt động lễ hội để giữ chân người dùng.

Thương hiệu hiện có khoảng 60 nhân sự cho 13 cơ sở trên toàn quốc, với quy trình đào tạo khá bài bản: Nhân viên mới phải trải qua 3 ngày thử việc trước khi ký hợp đồng chính thức, được training kỹ về nội quy cũng như các tình huống khẩn cấp như gây gổ hay hỏa hoạn. Đáng chú ý, ngay cả hợp đồng part-time cũng có điều khoản bảo mật, nhằm đảm bảo tuyệt đối quyền riêng tư của khách hàng.

Đơn vị này cũng bật mí yếu tố giữ chân khách hàng lại nằm ở những thứ ít ngờ tới, đó là: concept nhất quán, dịch vụ khách hàng tốt và giá thành ổn định. Photoism giữ không gian basic nhưng có dấu ấn riêng, không chạy theo trend ngắn hạn; đào tạo nhân viên kỹ để tạo cảm giác thân thiện, chuyên nghiệp; và giữ nguyên mức giá 70.000 - 100.000 đồng/lần chụp từ ngày đầu ra mắt. “Vị trí, dịch vụ và thiết bị là ba trụ cột sống còn. Xem nhẹ một trong ba, bạn sẽ bị đào thải ngay,” anh Sang nói.

Về phía mình, anh Back Chanyoung cũng cảnh báo một “bẫy” mà nhiều nhà đầu tư mới thường gặp phải: vì mô hình tự động nên dễ xem nhẹ những yếu tố tưởng như nhỏ như giữ gìn vệ sinh, kiểm tra định kỳ máy móc hay đào tạo nhân viên kỹ về dịch vụ khách hàng. “Nếu không chú trọng hai yếu tố này, cửa hàng rất dễ bị tụt lại phía sau so với đối thủ,” ông nói.

Về bài toán tài chính, PHOTO TIME cho biết thời gian hòa vốn trung bình rơi vào khoảng 6 - 12 tháng (hoặc hơn), tùy thuộc vào vị trí và mức đầu tư ban đầu, không có một con số cố định. Đây là khoảng thời gian tương đối “dễ thở” với nhiều nhà đầu tư trẻ, nhưng cũng đòi hỏi sự tính toán kỹ lưỡng về vận hành và chiến lược marketing để giữ dòng tiền ổn định.

Trong tương lai, ông Back dự đoán thị trường photobooth sẽ tiếp tục “nóng” với nhiều thương hiệu mới gia nhập. “Chúng tôi tin rằng sự khác biệt bền vững không nằm ở tốc độ mở rộng, mà ở nội dung bổ sung và giá trị trải nghiệm mà thương hiệu mang lại cho khách hàng,” ông nhấn mạnh.