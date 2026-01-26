Ngành thuế chỉ dẫn hộ kinh doanh tháo "nút thắt" hóa đơn

Tuần trước, một hộ kinh doanh từng chuyển từ thuế khoán sang kê khai thuế từ tháng 11-2025 đã gửi đến Cổng thông tin điện tử Bộ Tài chính nhiều câu hỏi liên quan việc kê khai hàng hóa , phát hành hóa đơn điện tử.

Do hộ kinh doanh này thuộc phạm vi quản lý của cơ quan thuế tỉnh Tuyên Quang nên sau khi tiếp nhận các thông tin trên, Thuế cơ sở 2 tỉnh Tuyên Quang đã phản hồi hướng dẫn chi tiết từng vấn đề vướng mắc cụ thể như sau:

Hộ kinh doanh được bên bán phần mềm đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử và cơ quan thuế chấp nhận phát hành hóa đơn tháng 12-2025. Thế nhưng, do thời điểm đó chưa nắm rõ quy định nên hộ chưa phát hành hóa đơn điện tử. Vậy khi lập phụ lục bảng kê hoạt động kinh doanh trong kỳ, tại cột "Hàng hóa xuất trong kỳ", hộ phải kê khai như thế nào?

Thuế cơ sở 2 tỉnh Tuyên Quang cho biết theo Nghị định 70/2025 về hóa đơn, chứng từ, hộ kinh doanh phải xuất hóa đơn khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ tại thời điểm chuyển giao quyền sở hữu hoặc hoàn thành việc cung cấp dịch vụ, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền. Trường hợp bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ nhưng không xuất hóa đơn sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn.

Một câu hỏi khác là trong kỳ kê khai thuế, hộ kinh doanh có nhập hàng hóa phục vụ hoạt động kinh doanh nhưng không có hóa đơn, chứng từ. Vậy các hàng hóa này có được kê khai vào cột "Hàng hóa nhập trong kỳ" trong phụ lục bảng kê hay không?

Trả lời câu hỏi này, Thuế cơ sở 2 tỉnh Tuyên Quang cho biết đối với hàng hóa là nông lâm thủy, hải sản do người dân nuôi trồng và bán trực tiếp cho hộ kinh doanh thì được làm bảng kê mua hàng không có hóa đơn; còn đối với các hàng hóa đã qua sản xuất, chế biến phải có hóa đơn đầu vào để chứng minh xuất xứ, nguồn gốc hàng hóa và kê khai vào mục "Nhập trong kỳ" tại Phụ lục Bảng kê hoạt động kinh doanh trong kỳ của hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh (Mẫu số 01-2/BK-HĐKD ban hành kèm theo Thông tư 40/2021/TT-BTC). Tại mục "Xuất trong kỳ", người nộp thuế ghi đầy đủ số lượng hàng hóa đã bán ra.

Hộ kinh doanh muốn thay đổi địa chỉ email nhận thông báo như đã cung cấp khi thực hiện thủ tục đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử thì cần thực hiện theo trình tự, thủ tục nào?

Thuế cơ sở 2 tỉnh Tuyên Quang cho hay trường hợp hộ kinh doanh thay đổi địa chỉ email cần thực hiện theo quy định tại khoản 11 Điều 1 Nghị định 70/2025. Cụ thể, người nộp thuế thay đổi thông tin về địa chỉ email bằng Mẫu số 01/ĐKTĐ-HĐĐT Phụ lục IA qua Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế hoặc qua tổ chức cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử.