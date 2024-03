Ngành thuế thu ngân sách nhà nước 2 tháng đạt 24,3% dự toán

Hoạt động nghiệp vụ tại Cục Thuế Hà Nội. Ảnh: TTXVN phát

Theo Tổng cục Thuế có 53/63 địa phương có tăng trưởng thu so với cùng kỳ năm 2023, 10/63 địa phương có tổng thu thấp hơn so với cùng kỳ năm 2023; 37/63 địa phương có tiến độ thực hiện dự toán đạt khá (trên 20%); còn 26/63 địa phương có tiến độ thu đạt thấp (dưới 20%).



Tính đến cuối tháng 2, cơ quan thuế đã ban hành 3.017 quyết định hoàn thuế giá trị gia tăng với tổng số tiền thuế hoàn là 21.687 tỷ đồng bằng 12,7% so với dự toán hoàn thuế giá trị gia tăng năm 2024.



Tổng cục Thuế cũng cho biết, đến thời điểm hiện tại đã có 84 nhà cung cấp nước ngoài đăng ký và được cấp mã số thuế qua Cổng thông tin điện tử. Trong số đó có 67 nhà cung cấp nước ngoài đã kê khai, nộp thuế theo quy định pháp luật. Lũy kế 2 tháng đầu năm 2024, tổng số thuế các nhà cung cấp nước ngoài đã nộp là 2.030 tỷ đồng.

Để thực hiện nhiệm vụ quản lý thu ngân sách theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính, ngay từ những tháng đầu năm toàn ngành thuế đã phát động phong trào thi đua phấn đấu hoàn thành dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2024; triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp tăng cường quản lý thu, chống thất thu gắn với đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, người nộp thuế.



Bên cạnh đó, triển khai mạnh mẽ ứng dụng công nghệ thông tin; chú trọng thanh tra, kiểm tra; tăng cường tuyên truyền, đối thoại, giải đáp vướng mắc cho người nộp thuế.