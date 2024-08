Ngập lụt do thủy điện xả lũ ở Lào Cai, Yên Bái: Đang bàn phương án hỗ trợ dân

Trong 2 ngày 5 và 6/8, các thủy điện trên địa bàn tỉnh Lào Cai và Yên Bái đồng loạt xả lũ ồ ạt, khiến hàng loạt diện tích hoa màu, tài sản của người dân hai bên bờ sông Chảy và dưới hạ lưu bị ngập úng, hư hỏng.

Thủy điện Thác Bà cam kết hỗ trợ các hộ dân bị ảnh hưởng

Theo thống kê của Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Lào Cai, việc các thủy điện đầu nguồn sông Chảy như thủy điện Nậm Lúc, Bắc Hà, Bảo Nhai 1, Phúc Long xả lũ khiến 37 ngôi nhà ở 2 huyện Bảo Yên và Bắc Hà bị ảnh hưởng.

Tại Yên Bái, việc thủy điện Thác Bà xả lũ trong ngày 4/8 và 5/8 khiến gần 80 ngôi nhà, xưởng gỗ bị ảnh hưởng, 47 ha lúa, hoa màu bị ngập úng , nhiều tài sản của người dân bị hư hại.

Trao đổi với PV báo Tiền Phong, ông Nguyễn Trường Giang, Phó Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Lào Cai cho hay, ngay khi có tình trạng ngập lụt ở các địa phương hạ nguồn thủy điện, Sở đã lập đoàn kiểm tra. “Hiện UBND các huyện phối hợp cùng Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh rà soát, thống kê các thiệt hại, ảnh hưởng do các thủy điện xả lũ gây ra và sẽ thực hiện hỗ trợ theo đúng quy định về phòng chống thiên tai”, lãnh đạo Sở Công Thương nói.

Đối với các thủy điện, Sở Công Thương đôn đốc, chỉ đạo thực hiện theo đúng quy trình trong việc vận hành hồ chứa, chế độ thông tin về lưu lượng nước về hồ, kế hoạch xả phải thông tin kịp thời đến các đơn vị liên quan.

Trong khi đó, ông Lã Tuấn Hưng, Phó Chủ tịch UBND huyện Yên Bình (Yên Bái) cho biết, huyện đã chỉ đạo các địa phương khẩn trương khắc phục tình trạng ngập úng. “Quan điểm của huyện là ưu tiên tập trung khắc phục, hỗ trợ người dân di dời đến nơi an toàn trước, sớm ổn định cuộc sống. Khi nước rút sẽ lập đoàn rà soát, kiểm kê chi tiết những diện tích thiệt hại, từ nhà ở, hoa màu, tài sản của các gia đình bị ảnh hưởng. Sau đó, tổng hợp kiến nghị để các cơ quan có thẩm quyền hỗ trợ người dân theo đúng quy định”, ông Hưng nói.

Giải thích về việc xả lũ gây ngập lụt, ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Bà (Yên Bái) cho biết, do tình hình mưa lũ trên diện rộng, khu vực các tỉnh phía Bắc những ngày qua có mưa rất to, đỉnh lũ xấp xỉ 3.000 m3/s trong thời gian rất ngắn nên để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho công trình và hạ du, Công ty điều tiết lũ qua đập tràn với lưu lượng là 1.540 m3/s và duy trì phát tối đa 2 tổ máy với lưu lượng xả máy là 280 m3/s, tổng lưu lượng xả ra là 1.820 m3/s.

“Công ty đang theo dõi chặt chẽ tình hình mưa lũ để chủ động việc điều tiết lũ. Việc xả lũ hồ thủy điện đang được tiếp tục nên chưa có thống kê cụ thể. Sau khi nước rút, đơn vị sẽ phối hợp cùng cơ quan ban ngành thống nhất về các phương án hỗ trợ người dân”, ông Cường cho biết thêm.